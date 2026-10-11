ATVNCG 2026: 'Chiến tướng của năm' Hà An Huy - Đinh Mạnh Ninh có loạt điểm chung

Đêm Chung kết và trao giải ATVNCG 2026 diễn ra vào tối 10/10 để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả và dàn Anh Tài. Khép lại một hành trình ý nghĩa, Anh Tài Đinh Mạnh Ninh và Anh Tài Hà An Huy đã "làm nên kỳ tích" khi cùng góp mặt vào Gia tộc Anh Tài Toàn Năng, được xướng tên trở thành "Chiến tướng của năm". Đáng chú ý, cùng với sự công nhận dành cho thành tích của hai Anh Tài, nhiều netizen nhanh chóng tìm ra điểm chung giữa hai anh em: "Không ngờ trận PK xóa thẻ đỏ lại là trận PK giữa hai Chiến tướng".

Trước khi cùng trở thành Chiến tướng, Hà An Huy - Đinh Mạnh Ninh từng có mối duyên thí sinh - giám khảo tại Big Song Big Deal.

Đinh Mạnh Ninh: Anh Tài "suýt thì đi về" trở thành "Chiến tướng của năm"

Đinh Mạnh Ninh có một khởi đầu suôn sẻ tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 với sân khấu solo Xe Đạp, tiết mục Vào Hạ. Tuy nhiên, anh lại nhận về số điểm khá khiêm tốn ở Công diễn 1 - 150 và xếp vị trí thứ 29. Đứng trước nguy cơ phải ra về, màn PK xóa thẻ đỏ giữa Đinh Mạnh Ninh và Hà An Huy trở thành điểm nhấn ấn tượng tại Công diễn 2. Anh "đốt cháy" sân khấu với bản rock Giã Từ Dĩ Vãng, thành công chinh phục khán giả và có cơ hội tiếp tục hành trình.

Những sân khấu có sự góp mặt của nam ca sĩ như Quá Khứ Còn Lại Gì, Những Năm Tháng Ấy, Tan Biến "làm mưa làm gió" không chỉ vì nhạc hay mà còn vì những màn biến hóa, thay đổi hình tượng "vượt ngưỡng slay". Đinh Mạnh Ninh được khán giả ghi nhận qua từng Công diễn, giữ vững phong độ đều đặn xuất hiện trong Top 13, Top 8 rồi Top 5 điểm hỏa lực, các ca khúc có lượt xem ổn định.

Ở Công diễn Chung kết, Đinh Mạnh Ninh cho thấy khả năng biến hóa qua hai tiết mục mang màu sắc hoàn toàn khác biệt. Trong Em Tôi, anh cùng Thỏ DALAB, Hoàng Tôn, 14 Casper và Cheng hóa thân thành những người lính giữa hoàn cảnh quê nhà chìm trong bão lũ. Đinh Mạnh Ninh được khán giả khen ngợi có giọng hát giàu cảm xúc, hợp với bài hát, đánh giá đây là một trong những sân khấu ấn tượng, phô diễn trọn vẹn thế mạnh của anh. Ngược lại, ca khúc Ngầu Đét (Liên minh Kỳ Tích) lại đưa nam nghệ sĩ xuất hiện với tạo hình tóc bạch kim, thần thái lạnh lùng và vẻ ngoài gai góc. Sự thay đổi từ hình tượng người lính sang một nam thần cá tính, có phần nổi loạn là điểm nhấn cho hành trình liên tục làm mới mình qua từng Công diễn của Đinh Mạnh Ninh.

Cùng với những cống hiến cho sân khấu biểu diễn, "Thư ký Ninh" cũng thường xuyên "gây sốt" mạng xã hội, viral với những khoảnh khắc tương tác cùng "Trịnh tổng" - Trịnh Thăng Bình hay màn "dỗi vô cùng" khi bóc thăm trúng món cháo dinh dưỡng khiến dân tình cười bò.

Trên trang cá nhân, Đinh Mạnh Ninh chia sẻ: "Tôi nhớ hành trình này anh em tôi cùng cười, cùng khóc, cùng động viên nhau, bản thân tôi cũng không ngờ, ở tuổi U40 tôi được sống, được làm nghề, được đón nhận một cách dễ thương thế này. Nhìn lại những bức hình phát ra âm thanh, tôi vô thức cười và tôi biết mình đã chọn đúng nền văn minh rồi, các Khứa nhỉ?". Đến với ATVNCG 2026, Đinh Mạnh Ninh tiết lộ đã "mở khóa" nhiều "lần đầu tiên" sau 18 năm làm nghề: Thích nghi với guồng quay công việc hối hả 24/7, "Nam tiến" với thời gian kỷ lục, biết check LED, nghe khái niệm "freebie", sống chung với 33 người đàn ông... và nhận được nhiều tình yêu thương, nhiều bức vẽ về bản thân.

Hà An Huy: Từ "Anh Tài chưa hiểu luật" đến "Chiến tướng của năm"

Là một trong 3 "em út" tại ATVNCG 2026 nhưng Hà An Huy lại là nhân tố "nặng ký" khi sở hữu "hồ sơ cá nhân" có hai giải Quán quân tại Big Song Big Deal 2022 và Vietnam Idol 2023.

Ngay từ sân khấu Công diễn hội ngộ, Hà An Huy đã càn quét các bảng xếp hạng âm nhạc, "xâm chiếm" các nền tảng mạng xã hội bằng ca khúc solo Nhức Tiềm Thức và tiết mục nhóm Vỡ Tan. Giọng ca Gen Z chưa bao giờ khiến khán giả thất vọng ở các sân khấu tiếp theo như Nợ Em Cả Bầu Trời, Em Chỉ Im Lặng, Khắp Chốn Thiên Hà, Tiếng Ru Cội Nguồn. Đặc biệt, khi đảm nhận vai trò thủ lĩnh ở Công diễn 2 và 3, Hà An Huy đã "giải những bài toán" về ý tưởng tiết mục, phân chia người hát, giúp tất cả các thành viên Nhà Chiến Mã và Nhà Mỹ Mãn đều cùng tỏa sáng.

Tuy nhiên, ở Công diễn 4, Hà An Huy rơi vào trạng thái giống Đinh Mạnh Ninh - suýt bị loại nhưng được Anh Tài Dũng sĩ OSAD "giải cứu" thành công. Song, nhìn lại toàn bộ chặng đường, Hà An Huy là cái tên nổi bật giữa dàn nghệ sĩ, liên tục xếp thứ hạng cao trên bảng điểm hỏa lực cá nhân, trở thành Chiến tướng trong hai Công diễn liên tiếp. Hai tiết mục trong đêm Chung kết là Tóc Ngắn và Thăng Hoa cũng là mảnh đất để anh bung loạt tài lẻ khiến khán giả thích thú.

Cùng với công cuộc "vượt chông gai" trình diễn, Hà An Huy còn chiếm spotlight, nhiều tuần lọt top thảo luận vì những màn "thoại sảng" tẻn tẻn và "rổ meme" "em không hiểu cái gì cả" đầy hài hước.

Nhiều khán giả nhận định, Hà An Huy nhận được sự yêu quý cả về tài năng lẫn tính cách. Chính thức làm "lễ tốt nghiệp", Hà An Huy xúc động chia sẻ: "Tình cảm yêu thương từ đồng nghiệp, khán giả là những điều Huy đã từng mơ về nhưng những gì Huy nhận được còn tuyệt vời hơn cả giấc mơ đó".