The Rolling Stones trở lại phòng thu, hé lộ khả năng nối dài chuỗi album mới

The Rolling Stones được cho là đã trở lại phòng thu, theo tiết lộ của nghệ sĩ saxophone Courtney Pine. Thông tin này xuất hiện chỉ ba tháng sau khi ban nhạc phát hành Foreign Tongues, album phòng thu thứ 25 trong sự nghiệp, đồng thời nối dài những tín hiệu cho thấy các thành viên vẫn chưa muốn dừng lại ở những thành tựu đã đạt được.

Trong chương trình Private Passions của BBC Radio 3, dự kiến phát sóng ngày 11/10, Courtney Pine cho biết anh vừa tham gia một buổi thu âm cùng Mick Jagger vài tuần trước, trong một dự án liên quan đến The Rolling Stones.

"Mick là một nghệ sĩ tuyệt vời", Pine chia sẻ, đồng thời thừa nhận thế giới nhạc pop có nhiều khác biệt so với môi trường âm nhạc mà anh vốn quen thuộc.

Đây không phải lần đầu nghệ sĩ saxophone người Anh cộng tác với giọng ca chính của The Rolling Stones. Pine từng tham gia thu âm cho album solo Wandering Spirit của Mick Jagger, phát hành năm 1993. Anh nhớ lại quá trình thực hiện sản phẩm này với những tình huống bất ngờ, khi phần trình diễn của mình từng bị loại khỏi một phiên bản thu âm trước khi nhận được lời mời tham gia phiên bản khác.

"Tôi đã chơi trong một phiên bản album solo của Mick Jagger và họ đã loại bỏ nó. Sau đó, tôi nhận được cuộc gọi hỏi liệu ngày hôm sau tôi có thể đến Los Angeles để chơi trong một phiên bản khác của cùng album hay không. Mick Jagger ư? Tất nhiên rồi!", Pine kể lại.

Dù tiết lộ về buổi thu âm mới nhất thu hút sự chú ý, hiện chưa có xác nhận chính thức rằng phần nhạc này sẽ xuất hiện trong album tiếp theo của The Rolling Stones. Tuy vậy, thời điểm thông tin được công bố khiến người hâm mộ có thêm lý do để chờ đợi những bước đi tiếp theo của ban nhạc.

Khả năng The Rolling Stones tiếp tục thực hiện album mới không phải điều quá bất ngờ. Trong cuộc phỏng vấn với NME hồi tháng 6, Mick Jagger cho biết ông đã bắt đầu sáng tác trước cả khi Foreign Tongues được phát hành.

Khi được hỏi liệu album này có thể trở thành phần giữa trong chuỗi ba album liên tiếp của ban nhạc hay không, nam ca sĩ trả lời rằng điều đó hoàn toàn có thể xảy ra, đồng thời tiết lộ mình đã bắt đầu viết nhạc mới.

Tuy nhiên, Jagger cũng để ngỏ khả năng một số sáng tác sẽ không dành cho The Rolling Stones. Theo ông, không phải mọi ý tưởng đều phù hợp với phong cách của ban nhạc. Một ca khúc ban đầu được viết cho nhóm có thể được chuyển hướng sang nghệ sĩ khác nếu cảm thấy phù hợp hơn.

"Tôi rất cởi mở về điều đó. Tôi có rất nhiều ý tưởng và không phải tất cả đều phù hợp với The Rolling Stones. Điều đó không nên ngăn cản tôi viết chúng. Nếu bạn có ý tưởng, cứ viết thôi", Jagger chia sẻ.

Quan điểm này phần nào cho thấy sự chủ động của nam nghệ sĩ trong việc duy trì hoạt động sáng tạo, bất kể những ý tưởng mới có được sử dụng cho ban nhạc hay không.

Đầu năm nay, Keith Richards cũng từng nhấn mạnh rằng Mick Jagger sẽ không ngừng sáng tác nhạc mới. Theo Richards, động lực có được trong quá trình thực hiện Foreign Tongues đã tạo thêm cảm hứng để các thành viên tiếp tục làm việc.

Đối với một ban nhạc đã hoạt động hơn sáu thập kỷ, việc duy trì sức sáng tạo và tìm kiếm những hướng đi mới là điều đáng chú ý. Thay vì chỉ dựa vào danh mục ca khúc kinh điển, The Rolling Stones vẫn cho thấy mong muốn tiếp tục bổ sung những sản phẩm mới vào di sản âm nhạc của mình.

Phát hành ngày 10/7/2026, Foreign Tongues đánh dấu album phòng thu thứ 25 của The Rolling Stones. Sản phẩm được đón nhận tích cực và đạt vị trí số một trên bảng xếp hạng album tại Anh, trở thành album thứ 15 của ban nhạc đạt thành tích này, ngang bằng kỷ lục của The Beatles.

Trong bài đánh giá album, NME chấm Foreign Tongues 3,5/5 sao, nhận xét sản phẩm mang màu sắc tươi mới và tinh tế. Đánh giá cũng cho rằng Mick Jagger, Keith Richards và Ronnie Wood vẫn có thể tạo ra những khoảnh khắc thăng hoa đáng ngạc nhiên, bất chấp thời gian hoạt động lâu dài.

Thành công của album không chỉ nằm ở thành tích thương mại mà còn cho thấy The Rolling Stones vẫn có khả năng duy trì sức hút trong bối cảnh thị trường âm nhạc liên tục thay đổi. Với những nghệ sĩ đã trở thành biểu tượng của rock, việc tiếp tục phát hành sản phẩm mới cũng là cách khẳng định rằng sự nghiệp của họ chưa hoàn toàn thuộc về quá khứ.

Nếu những ý tưởng mà Jagger đang phát triển được lựa chọn cho một album tiếp theo, Foreign Tongues có thể trở thành một phần trong giai đoạn sáng tạo liên tục của ban nhạc. Dẫu vậy, khi chưa có thông báo chính thức về dự án mới, khả năng nối dài chuỗi album vẫn chỉ dừng ở mức kỳ vọng.

Trong khi hoạt động thu âm có những tín hiệu tích cực, kế hoạch đưa các ca khúc mới lên sân khấu của The Rolling Stones vẫn chưa rõ ràng.

Ban nhạc đã hủy kế hoạch lưu diễn tại các sân vận động ở Anh và châu Âu trong năm 2026 sau khi Keith Richards không thể cam kết tham gia. Quyết định này khiến người hâm mộ chưa thể biết khi nào nhóm sẽ trở lại với những buổi biểu diễn quy mô lớn.

Mick Jagger từng chia sẻ với NME rằng ông không nghĩ ban nhạc sẽ biểu diễn trong năm 2026, nhưng hy vọng có thể thực hiện một số buổi diễn vào năm sau. Nam ca sĩ cũng để ngỏ khả năng The Rolling Stones trở lại lễ hội Glastonbury vào năm 2027.

Nhắc đến lần xuất hiện tại Glastonbury năm 2013, Jagger thừa nhận sân khấu này từng đặt ra một số thách thức thực tế. Dù vậy, ông vẫn bày tỏ mong muốn có cơ hội trở lại lễ hội âm nhạc nổi tiếng của Anh.

Ronnie Wood cũng thể hiện sự hào hứng với khả năng lưu diễn. Trong cuộc phỏng vấn với NME hồi đầu tháng 10, nghệ sĩ guitar khẳng định ông luôn sẵn sàng lên đường khi các thành viên thống nhất được kế hoạch. "Tôi biết Mick đang rất muốn đi, còn Keith thì không. Và bạn cần phải có sự nhiệt tình của tất cả mọi người thì mới làm được", Wood chia sẻ.

Ông cho biết bản thân sẵn sàng biểu diễn tại Glastonbury và mong muốn ban nhạc tổ chức một chuyến lưu diễn, nhưng thừa nhận việc biến mong muốn thành hiện thực không đơn giản. Những chia sẻ này cho thấy trở ngại lớn của The Rolling Stones hiện không hẳn nằm ở việc sáng tác hay thu âm, mà còn ở khả năng thống nhất kế hoạch biểu diễn giữa các thành viên.

Thông tin ban nhạc trở lại phòng thu vì thế mở ra một viễn cảnh đáng chờ đợi, nhưng chưa đủ để khẳng định một album mới sắp ra mắt hay chuyến lưu diễn sẽ được triển khai trong thời gian gần. Với The Rolling Stones, hành trình sáng tạo có thể vẫn tiếp tục, ngay cả khi tương lai trên sân khấu chưa được xác định.

Sau Foreign Tongues, điều người hâm mộ quan tâm không chỉ là liệu ban nhạc có tiếp tục phát hành album hay không, mà còn là Mick Jagger, Keith Richards và Ronnie Wood sẽ lựa chọn cách nào để duy trì di sản của một trong những tên tuổi có ảnh hưởng nhất lịch sử nhạc rock.