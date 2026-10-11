Phim 'Trại buôn người' thu 400 tỷ đồng

Theo thống kê của Box Office Vietnam, Trại buôn người chính thức cán mốc doanh thu 400 tỷ đồng sau khoảng 17 ngày phát hành. Ở tuần thứ 3 chiếu rạp, phim vẫn giữ được sức nóng ổn định, áp đảo nhiều đối thủ khác ngoài phòng vé.

Riêng trong hôm 11/10, tác phẩm thu 17 tỷ đồng (số liệu tính đến 16h), trên gần 5.100 suất chiếu. Theo khảo sát tại một số cụm rạp, phim được xếp lên tới khoảng 30 suất/ngày, với lịch chiếu kéo dài từ sáng đến khuya.

Hiện tại, đứa con tinh thần của đạo diễn Tony Dương Bảo Anh đang xếp vị trí top 7 trên danh sách phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời. Với đà tăng hiện tại, khả năng Trại buôn người sẽ vượt Bố già (427 tỷ đồng) và Thỏ ơi (450 tỷ đồng) để vươn lên vị trí top 5 là hoàn toàn có thể xảy ra.

Trại buôn người mang về 400 tỷ đồng ở tuần chiếu thứ 3. Ảnh: NSX.

Sức hút của tác phẩm phụ thuộc phần lớn vào hiệu ứng truyền miệng của khán giả. Phim có chủ đề dễ thu hút sự quan tâm của số đông. Câu chuyện đơn giản, dễ tiếp cận, kết hợp các yếu tố giải trí là công thức để Trại buôn người chinh phục số đông khán giả, dù kịch bản còn gây ra tranh luận. Những ngày qua, ê-kíp tích cực quảng bá giúp dự án tạo độ thảo luận ấn tượng.

Sức nóng của Trại buôn người khiến cuộc đua phòng vé tháng 10 có nhiều xáo trộn. Một số tác phẩm như Án mạng karaoke, Quỷ ăn tạng 4: Hổ tinh và mới nhất Chị chị em em 3 đều lần lượt thông báo dời lịch phát hành. Một phim nội địa hiếm hoi vẫn quyết định ra mắt như lịch dự kiến là Án mạng xém hoàn hảo của đạo diễn Đức Nguyễn.

Song không ngoài dự đoán, tác phẩm rơi vào cảnh lép vế trước đối thủ mạnh. Trong ngày 11/10, Án mạng xém hoàn hảo thu khoảng 1,5 tỷ đồng, trên chưa đầy 1.000 suất chiếu - tức chỉ bằng 1/5 lượng suất chiếu của Trại buôn người. Với mở màn khiêm tốn, tác phẩm có Anh Tú Atus đóng chính sẽ gặp khó khăn để chạm đến ngưỡng hòa vốn.