Vì sao phim mới của Điền Hi Vi bị chỉ trích

Những ngày qua, Gả Kim Thoa đang là cái tên cái tên được khán giả truyền hình, đặc biệt là người yêu thích dòng phim cổ trang quan tâm. Tác phẩm có Điền Hi Vi và Diêm An đóng chính dự kiến lên sóng từ ngày 16/10. Nhưng chưa ra mắt, Gả Kim Thoa lại đang vấp phải tranh cãi từ chính những độc giả yêu thích tiểu thuyết gốc vì những cải biên được cho là đi quá xa so với nguyên tác.

Điểm mới lạ của bản truyền hình

Trong phiên bản truyền hình, phim theo chân A Xú vốn là cô gái có thân phận thấp kém, sống bằng nghề đổ phân đêm. Nhân vật thường xuyên bị bắt nạt, khinh miệt. Bước ngoặt đến khi người ta phát hiện cô có gương mặt giống hệt Ngụy Nhiêu, đích nữ phủ Hầu. Nhờ sự trùng hợp kỳ lạ ấy, A Xú có cơ hội trở thành tân nương xung hỉ của Lục Trạc - thế tử phủ Quốc Công đang hôn mê vì trọng thương.

Với A Xú, cuộc hôn nhân này mở ra con đường đổi đời. Cô chấp nhận xuất giá với hy vọng thoát khỏi cảnh cơ cực, bước chân vào gia đình quyền quý. Thế nhưng, tình thế bất ngờ đảo lộn khi Lục Trạc tỉnh lại ngay sau hôn lễ. Những khác biệt trong cách cư xử của người vợ mới khiến anh sinh lòng nghi ngờ, từ đó luôn đề phòng và tìm cách dò xét cô.

Điền Hi Vi hóa thân 2 nhân vật có số phận trái ngược.

Trong khi ấy, Ngụy Nhiêu căm ghét A Xú vì cho rằng đối phương chiếm mất vị trí vốn thuộc về mình. Cô tìm cách loại bỏ đối thủ, đẩy A Xú vào những tình huống nguy hiểm. A Xú vừa phải tìm cách đối phó với sự nghi kỵ của Lục Trạc, mặt khác chống đỡ những âm mưu của Ngụy Nhiêu.

Không chịu chấp nhận số phận, cô từng bước giành lấy chỗ đứng trong gia đình chồng. Từ cô gái bị khinh rẻ ngoài phố, A Xú từng bước vươn lên địa vị cao sang, hướng tới cuộc sống mà trước đây cô khó lòng tưởng tượng.

Điền Hi Vi đảm nhận hai vai có xuất thân và tính cách trái ngược, còn Diêm An hóa thân Lục Trạc. Câu chuyện kết hợp những yếu tố tình cảm, đấu đá trong gia đình quyền quý và bí mật thân thế, với trọng tâm là hành trình thay đổi địa vị của nữ chính. Tuy nhiên, chính hướng phát triển này khiến một bộ phận độc giả nguyên tác cảm thấy không hài lòng.

Đánh mất sức hút?

Theo HK01, Gả Kim Thoa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên nổi tiếng của Tiếu Giai Nhân, bắt đầu đăng tải từ tháng 5/2021. Trong nguyên tác, câu chuyện tập trung vào cuộc hôn nhân giữa Lục Trạc, thế tử phủ Anh Quốc Công, và Ngụy Nhiêu, đích nữ phủ Thừa An Bá. Sau khi Lục Trạc bị thương nặng, rơi vào hôn mê, Ngụy Nhiêu được chọn làm cô dâu xung hỉ. Cô không cam chịu để người khác sắp đặt cuộc đời mình mà chủ động đưa ra những điều kiện rõ ràng trước khi kết hôn.

Ngụy Nhiêu yêu cầu sính lễ lên tới 100.000 lượng bạc. Cô cũng đặt ra những thỏa thuận liên quan đến khả năng Lục Trạc qua đời và tương lai của cuộc hôn nhân. Những chi tiết ấy cho thấy nhân vật hiểu rõ giá trị của bản thân, thực tế trong chuyện hôn nhân và sẵn sàng thương lượng để bảo vệ quyền lợi. Bất chấp mang điều tiếng vì lối hành xử không theo khuôn mẫu tiểu thư đoan trang, Ngụy Nhiêu hiện lên là nhân vật chủ động quyết định số phận của mình.

Sau khi tỉnh lại, Lục Trạc không có thiện cảm với người vợ mới. Anh cho rằng cô không giống hình dung về một người phụ nữ hiền thục, còn cô cũng chẳng dễ dàng nhún nhường trước thái độ của chồng. Từ cuộc hôn nhân bắt đầu bằng những điều kiện trao đổi, hai người liên tục va chạm, đấu trí rồi dần nảy sinh tình cảm. Mô-típ cưới trước yêu sau, kết hợp những tình huống hài hước và quá trình nam chính thay đổi thái độ, là phần quan trọng tạo nên sức hấp dẫn của tiểu thuyết.

Tuy nhiên, bản truyền hình đã có sự chuyển hướng đáng kể. Thay vì tập trung vào nữ chính xuất thân danh giá, có chính kiến, phim đưa tình tiết tráo đổi thân phận lên vị trí trung tâm. Câu chuyện được xây dựng quanh hai người phụ nữ có cùng diện mạo nhưng lớn lên trong hoàn cảnh đối lập: một người phải kiếm sống bằng nghề thấp kém, người còn lại được cung phục trong phủ Hầu.

Việc cải biên khiến phim hứng chịu nhiều chỉ trích.

Dù hướng đi này có thể tạo ra nhiều biến cố hấp dẫn, độc giả nguyên tác lại cho rằng nó làm thay đổi bản chất câu chuyện. Họ chờ đợi hình ảnh Ngụy Nhiêu dám đưa ra điều kiện hôn nhân, tỉnh táo tính toán lợi ích và từng bước khiến Lục Trạc thay đổi suy nghĩ. Nhưng phiên bản mới dành nhiều thời lượng cho cuộc tranh đấu giữa hai nhân vật có thân phận thật - giả. Không ít ý kiến cho rằng sự thay đổi ấy khiến nét sắc sảo và tính tự chủ của nữ chính bị lu mờ, trong khi mối quan hệ giữa cô và Lục Trạc không còn giữ vị trí trung tâm như trong nguyên tác.

Một số độc giả còn cho rằng bộ phim chỉ giữ tên tiểu thuyết, còn câu chuyện bên trong đã đổi khác quá nhiều. Tranh cãi không đơn thuần xuất phát từ việc tác phẩm chuyển thể thêm, bớt tình tiết, mà điều khiến người xem nghi hoặc là những yếu tố làm nên sức hút nguyên tác có nguy cơ bị thay thế bằng mô-típ tráo đổi thân phận và đấu đá vốn đã nhàm chán ở dòng phim cổ trang.

Tuy vậy, việc cải biên chưa hẳn đã khiến tác phẩm đánh mất sức hút. Hai nhân vật có gương mặt giống nhau nhưng số phận trái ngược là một chi tiết khá thú vị, đưa xung đột lên sớm hơn nhằm giữ nhịp phim kịch tính, mặt khác tạo điều kiện để Điền Hi Vi bộc lộ năng lực diễn xuất. Một bộ phận khán giả cho rằng không nên vội chỉ trích Gả Kim Thoa khi phim chưa lên sóng, nhất là khi cách xây dựng tâm lý nhân vật và triển khai câu chuyện mới mẻ cũng là điều đáng để chờ đợi.