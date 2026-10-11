BTS 'gây địa chấn' tại Peru

Theo Big Hit Music, BTS đã tổ chức ba buổi biểu diễn thuộc chuyến lưu diễn thế giới ARIRANG, tại sân vận động Estadio San Marcos ở Lima, vào các ngày 7, 9 và 10/10. Ban đầu, sự kiện chỉ được lên kế hoạch cho hai đêm diễn, nhưng lịch trình đã được mở rộng do nhu cầu quá lớn từ người hâm mộ, và vé của cả ba buổi diễn đều đã được bán hết sạch.

Đây là những buổi biểu diễn đầu tiên của BTS tại Peru kể từ khi nhóm ra mắt vào năm 2013. Để chào đón sự kiện này, thành phố Lima đã đặt tên một con đường là "Đại lộ BTS" (BTS Avenue) và tổ chức một màn trình diễn ánh sáng đặc biệt. Tờ báo El Comercio của Peru đưa tin rằng, các buổi hòa nhạc này dự kiến ​​sẽ tạo ra giá trị kinh tế lên tới 200 triệu PEN (khoảng hơn 1.500 tỷ đồng).

Truyền thông địa phương mô tả khu vực xung quanh sân vận động như một "biển người hâm mộ BTS", khi đám đông tụ tập đông đúc suốt cả ngày lẫn đêm. Một số người hâm mộ thậm chí còn mặc khăn voan cô dâu và mang theo bó hoa, nói đùa rằng, họ đến để kết hôn với các thành viên BTS.

Nhóm sẽ tiếp tục chuyến lưu diễn tại Nam Mỹ với các buổi hòa nhạc ở Santiago (Chi Lê) vào ngày 14, 16 và 17/10, sau đó là các buổi biểu diễn tại Buenos Aires (Argentina) và São Paulo (Brazil).