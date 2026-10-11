'The Witcher' mùa 5 lặng lẽ dời lịch chiếu, người xem tưởng phim đã 'chấm hết'

Mùa 4 của The Witcher (Thợ Săn Quái Vật) lên sóng Netflix vào ngày 30/10/2025, đến nay đã gần một năm trôi qua. Được biết, mùa 4 và mùa 5 của series này ghi hình gần như liền kề nhau, với khoảng nghỉ giữa hai mùa chỉ là một khoảng thời gian ngắn.

Mùa 5 The Witcher đóng máy vào tháng 9/2025. Ban đầu, Netflix công bố thời gian lên sóng dự kiến của mùa này là cuối năm 2026, nhưng hiện tại các thông tin này đã bị gỡ bỏ. Theo đó, Netflix lặng lẽ dời lịch chiếu phim sang một thời điểm nào đó trong năm 2027.

Đáng chú ý, The Witcher 5 sẽ là "dấu chấm" khép lại hành trình của loạt phim này. Mùa 5 đánh dấu lần thứ hai (và cũng là lần cuối cùng) Liam Hemsworth cầm lên thanh gươm của Geralt xứ Rivia thay cho Henry Cavill - người đã rời phim sau mùa 3. Nội dung của mùa 5 cũng được giới thiệu là sẽ bám sát những phần cuối trong loạt truyện chính của tác giả Andrzej Sapkowski như The Tower of The Swallow, The Lady of The Lake…

Suốt mùa 4 của The Witcher, ba nhân vật trung tâm là Geralt, Yennefer và Ciri bị chia cắt khắp Lục địa. Geralt rời bỏ nữ hoàng xứ Lyria khiến nữ hoàng tức giận, phái binh truy đuổi gắt gao. Yennefer tuy chật vật nhưng đã hạ cánh an toàn xuống quần đảo Skellige. Còn Ciri, sau khi băng The Rats bị tàn sát một cách tàn khốc, cô bị bắt giữ.

Khả năng cao mở đầu mùa 5, Ciri sẽ bị đưa đến gặp một tên trùm tội phạm và bị ép buộc phải chiến đấu trong đấu trường sinh tử. Sự kiện này cũng sẽ dẫn đến một trong những trận chiến trên băng mà fan nguyên tác rất ấn tượng. Việc Yennefer có mặt ở Skellige cũng đưa cốt truyện của cô về gần với các tình tiết trong tiểu thuyết gốc sau một thời gian kịch bản phim “lạc đường”. Cuối cùng, gia đình Geralt sẽ đoàn tụ sau nhiều hành trình đầy gian nan.

Nhà sản xuất của The Witcher khẳng định series sẽ tôn trọng cái kết của nguyên tác, bởi “không thấy cần thiết phải đi xa hơn nội dung của các cuốn sách hiện có”. Ê-kíp tin rằng phim chỉ cần chuyển tải trọn vẹn cái kết của bộ tiểu thuyết lên màn ảnh thì “mọi chuyện sẽ ổn thỏa”.

Tuy nhiên, mặc cho nhà sản xuất gióng trống khua chiêng và đưa ra rất nhiều hứa hẹn, phản ứng của khán giả dành cho The Witcher 5 rất lạnh nhạt, chỉ muốn phim “chiếu cho xong”, “hết cho lẹ”. Đây là điều có thể đoán được từ trước khi mùa 4 chứng kiến sự tụt dốc đáng thất vọng của series từng được Netflix kỳ vọng sẽ trở thành chủ lực trên nền tảng này. Mùa 4 nhanh chóng rớt khỏi Top 10 toàn cầu trên Netflix khi lên sóng, và hiện tại giữ mức điểm thấp nhất toàn series với 60% trên Rotten Tomatoes.

Từ các mùa phim trước, khi tình tiết phim càng lúc càng rời xa nguyên tác gốc, khán giả đã bày tỏ sự thất vọng lẫn phẫn nộ. Ngay cả diễn viên chính Henry Cavill cũng không hài lòng, anh xung đột sáng tạo với nhà sản xuất nên dứt áo ra đi sau mùa 3. Những nỗ lực "sửa sai" sau đó dường như đã quá muộn màng, màn thể hiện kém hấp dẫn của Liam Hemsworth cũng khiến phim lại càng hạ nhiệt.

Giờ đây, những người còn hóng The Witcher 5 có lẽ chỉ còn lại những khán giả tò mò, những người muốn biết nhà sản xuất sẽ “bẻ” cốt truyện như thế nào để đích đến cuối cùng khớp với tiểu thuyết, trong khi trước đó nhiều tuyến truyện phụ đã bị thay đổi đáng kể so với nguyên tác. Và có lẽ, có cả những khán giả dư dả thời gian. Còn những ai thực sự yêu thích thương hiệu The Witcher, họ đã sớm từ bỏ, có khi còn chưa xem cả mùa 4.

Một số bình luận của netizen: “Phim này hết cứu thật, nhưng trận chiến trên hồ băng thì đáng xem đấy. Tôi sẽ xem mùa 5 mỗi trận đấy rồi dẹp.” “Thực sự ngỡ ngàng khi thấy loạt phim này vẫn còn tiếp tục. Họ nên hủy nó sau khi Henry Cavill rời đi. Cố đấm ăn xôi chả mang lại điều gì tốt đẹp, thấy không…” “Chấm hết phim này là một lựa chọn đúng đắn.” “Giờ này ai mà còn quan tâm cái phim này nữa?” “Nguyên tác nổi tiếng, nhiều fan, diễn viên chính ban đầu có Henry Cavill vừa đẹp vừa giỏi vừa có tâm. Loạt phim này vốn có tiềm năng cực lớn để trở thành một series bá cháy, thế mà đạo diễn cùng nhóm biên kịch đã phá hỏng tất cả, "thần kỳ" thật chứ..." "Liam Hemsworth nhảy vô cái hố lửa này làm gì nhỉ? Chẳng được gì, còn trở thành trò cười."