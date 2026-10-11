Những cổ động viên đáng yêu trên khán đài bóng đá học sinh Hà Nội

Ngay ở ngày thi đấu đầu tiên, giải đã đón hơn 5.000 khán giả tới sân Xuân Đỉnh theo dõi, cổ vũ cho các đội bóng

Đây là con số kỷ lục, cho thấy sức hút ngày càng lớn của giải đấu đã có hành trình 25 năm đồng hành cùng nhiều thế hệ học sinh Hà Nội

Trên khán đài, dễ dàng bắt gặp những gương mặt háo hức dõi theo từng đường bóng, những cánh tay giơ cao cổ vũ, những tiếng hò reo vang lên mỗi khi đội nhà có pha tấn công nguy hiểm

Họ mang theo băng rôn, khẩu hiệu, trống, mâm, kèn... cùng nụ cười rạng rỡ tạo nên một bức tranh sinh động, đậm chất học đường

Với nhiều cổ động viên, đến sân không đơn thuần là xem một trận bóng...

Đó còn là dịp được sát cánh cùng bạn bè, giải trí lành mạnh sau những giờ học căng thẳng...

... thậm chí là tranh thủ làm điệu cho mái tóc

Một pha cứu thua xuất sắc cũng đủ khiến cả nhóm vỡ òa; một bàn thắng được ăn mừng bằng những cái ôm, những tràng pháo tay và tiếng gọi tên đội nhà

Một nữ CĐV xinh đẹp như diễn viên Hàn Quốc...

... trên khán đài sân Xuân Đỉnh

Đáng yêu hơn cả là cách các cổ động viên đón nhận trận đấu bằng sự vô tư của tuổi học trò. Họ có thể hồi hộp đến nín thở trước một tình huống nguy hiểm, tiếc nuối khi đội nhà bỏ lỡ cơ hội rồi lại nhanh chóng hòa mình vào nhịp cổ vũ

Niềm vui, sự tiếc nuối và những cảm xúc chân thật ấy làm nên sức hấp dẫn rất riêng của bóng đá học sinh

"Vì sao họ ghi bàn đẹp như vậy được nhỉ"

Ở mùa giải thứ XXV, với kỷ lục 130 đội đăng ký tham dự, sức nóng trên sân cỏ càng được cộng hưởng bởi sự hiện diện đông đảo của các cổ động viên

Hơn cả những con số, chính tình yêu bóng đá và tinh thần gắn kết của học sinh...

... đã giúp giải đấu trở thành ngày hội thực sự của tuổi trẻ Thủ đô.