[GALLERY] Chân dung tân Miss Grand International 2026 Jihan Dimachk

Jihan Dimachk - đại diện Tanzania đăng quang Miss Grand International 2026 vào tối ngày 10/10 tại Thái Lan. Ảnh: Miss Grand International.

Trong phần thi ứng xử top 5, Jihan Dimachk nhận câu hỏi về những phẩm chất cần có ở một người phụ nữ bản lĩnh. Cô nhấn mạnh lòng nhân ái và lấy mẹ làm hình mẫu vì luôn đối xử tử tế, đặt người khác lên trước bản thân và sẵn sàng giúp đỡ cộng đồng. Người đẹp cũng gửi lời cảm ơn mẹ vì đã truyền cảm hứng cho mình. Ảnh: Miss Grand International.

Tại phần thi ứng xử top 11, đại diện Tanzania được hỏi cách giải quyết bất bình đẳng trong xã hội. Cô cho rằng tình yêu thương là sức mạnh quan trọng để hướng tới một xã hội tốt đẹp và bình đẳng hơn. Câu trả lời tập trung vào việc lan tỏa tình yêu thương giữa con người với nhau. Ảnh: Miss Grand International.

Theo phần giới thiệu của ban tổ chức, Jihan Dimachk mang hai dòng máu Tanzania và Lebanon. Cô từng sống tại Tanzania, Lebanon và Mozambique, nhờ đó tiếp xúc với nhiều truyền thống và cách sống khác nhau. Người đẹp cho biết những trải nghiệm này giúp cô hiểu hơn về giá trị của sự đa dạng văn hóa. Ảnh: Miss Grand International.

Jihan Dimachk bắt đầu làm người mẫu từ năm 17 tuổi. Cô cũng sớm đi làm và học cách tự lập, kỷ luật, có trách nhiệm. Theo phần giới thiệu, những trải nghiệm này góp phần hình thành quan điểm của cô về gia đình, lòng trung thành, sự kiên trì và tinh thần trách nhiệm với những người thân thiết. Ảnh: Miss Grand International.

Trước Miss Grand International 2026, Jihan Dimachk từng tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp, trong đó có Miss Tanzania. Năm 2016, cô giành danh hiệu tại Miss Universe Tanzania và đại diện quốc gia tham dự Miss Universe. Ở sân chơi Miss Universe 2016 được tổ chức vào đầu năm 2017, Jihan Dimachk không lọt top trong chung kết. Ảnh: Miss Grand International.

Jihan Dimachk cho biết tình yêu với các cuộc thi sắc đẹp bắt nguồn từ niềm yêu thích cái đẹp của mẹ. Khi bắt đầu thi ở tuổi 17, cô nhận ra đây là nền tảng để lên tiếng, truyền cảm hứng và tạo ra những thay đổi tích cực cho phụ nữ trẻ. Ảnh: Miss Grand International.

Với cô, các cuộc thi không chỉ xoay quanh danh hiệu mà còn tạo cơ hội chia sẻ những giá trị cá nhân. Ảnh: Instagram Jihan Dimachk.

Jihan Dimachk sở hữu gương mặt có đường nét sắc sảo, đôi mắt sâu, sống mũi cao và đôi môi đầy đặn. Lối trang điểm nhấn vào mắt, kết hợp tạo khối rõ giúp diện mạo thêm cá tính. Người đẹp có làn da nâu khỏe khoắn, mái tóc đen dài và vóc dáng thanh mảnh. Ảnh: Instagram Jihan Dimachk.

Jihan Dimachk theo đuổi phong cách thời trang quyến rũ, hiện đại, kết hợp giữa nét gợi cảm và sự sang trọng. Cô thường lựa chọn những thiết kế ôm sát, đính kết cầu kỳ hoặc váy ngắn ánh kim để tôn vóc dáng. Lối trang điểm sắc nét, mái tóc đen dài và trang sức nổi bật góp phần định hình hình ảnh trưởng thành. Bên cạnh những bộ đầm dạ hội lộng lẫy, người đẹp cũng thử nghiệm các thiết kế trẻ trung, tạo sự đa dạng trong phong cách tại Miss Grand International 2026. Ảnh: Instagram Jihan ﻿ Dimachk.

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