'Con ông cháu cha' chiếm sóng tuần lễ thời trang từ Paris đến Milan

Bên cạnh các xu hướng trang phục mới, tuần lễ thời trang vừa khép lại tại New York (Mỹ), London (Anh), Milan (Italy) và Paris (Pháp) còn ghi nhận sự xuất hiện của con cái những người nổi tiếng, theo Guardian. Apple Martin (22 tuổi, trái), con gái của nữ diễn viên Gwyneth Paltrow và Chris Martin, thủ lĩnh ban nhạc Coldplay, xuất hiện trên sàn diễn Chloé. Tại Paris Fashion Week, Ella Bleu Travolta (26 tuổi, phải), con gái của tài tử John Travolta, lần đầu sải bước ở show Miu Miu. Ảnh: @ella.bleu, Chloé.

Vogue World, sự kiện thời trang và văn hóa do tạp chí Vogue tổ chức, cũng quy tụ loạt gương mặt có xuất thân nổi tiếng. Danh sách này gồm Ava Phillippe (27 tuổi, ảnh trái), con gái hai diễn viên Reese Witherspoon và Ryan Phillippe; Matteo Bocelli (29 tuổi, ảnh phải), con trai danh ca opera người Italy Andrea Bocelli; Earl Cave (26 tuổi), con trai của nhạc sĩ Nick Cave và nhà thiết kế Susie Cave. Ảnh: @sofi.adams.photo, @voguephilippines.

Không chỉ những người trẻ theo đuổi thời trang hay giải trí, con cái của nhiều ngôi sao còn trở thành khách mời đáng chú ý tại các show lớn. Nicole Kidman (phải) đưa con gái Faith Urban (15 tuổi, trái) đến show Chanel, trong khi nữ diễn viên Keri Russell dự show Louis Vuitton cùng con gái Willa (13 tuổi). Hai siêu mẫu Karen Elson và Kristen McMenamy cũng xuất hiện trên sàn diễn H&M bên các con gái Scarlett Teresa White (20 tuổi) và Lily McMenamy (32 tuổi). Ảnh: Stephane Feugere/WWD.

Làn sóng “nepo baby” (con cái người nổi tiếng hưởng lợi từ quan hệ gia đình) vẫn chưa hạ nhiệt, 4 năm sau khi tờ New York Magazine gọi 2022 là “năm của nepo baby”. Theo chuyên gia quan hệ công chúng Mark Borkowski, thế hệ mới đang chủ động tận dụng danh tiếng gia đình để phát triển sự nghiệp, họ không còn tìm cách thoát khỏi cái bóng của cha mẹ như trước. Fran Hoepfner, tác giả cuốn The Field Guide to Nepo Babies (tạm dịch: Cẩm nang nhận diện con ông cháu cha), cho rằng “nepo baby” không chỉ xuất thân từ gia đình giàu có, mà còn hưởng lợi từ quan hệ với người thân thành công trong lĩnh vực hoặc ngành nghề có liên quan. Ảnh minh họa: @ademasii.

Trước đây, nhiều ngôi sao tìm cách tách khỏi danh tiếng gia đình. Nicolas Cage đổi họ Coppola để tránh cái bóng của người chú, đạo diễn The Godfather (Bố già) Francis Ford Coppola, trong khi Angelina Jolie bỏ họ Voight của cha, diễn viên Jon Voight. Tuy nhiên, theo Borkowski, xu hướng hiện nay đã đảo ngược khi xuất thân nổi tiếng trở thành công cụ tiếp thị, giúp thế hệ kế cận thừa hưởng sức hút và độ nhận diện từ cha mẹ. Ảnh minh họa: @scarbarbar.

Hiện tượng này cũng lan rộng ngoài thời trang. Phiên bản mới của Sense and Sensibility (Lý trí và tình cảm) quy tụ Esmé Creed-Miles (trái), con gái nữ diễn viên Samantha Morton, trong vai Marianne Dashwood và Eliot Sumner (phải), con của ca sĩ Sting, trong vai Mr Palmer. Aran Murphy, con trai tài tử Cillian Murphy, xuất hiện trong series Youth, còn Joe Anders, con trai Kate Winslet, góp mặt trong bản chuyển thể East of Eden (Phía đông vườn địa đàng). Ảnh: @esme_creedmiles, @eliotsumner.

Mạng xã hội càng khuếch đại lợi thế của các “nepo baby”. Năm 2023, Romy Mars, con gái đạo diễn Sofia Coppola và nhạc sĩ Thomas Mars, gây sốt với video kể chuyện bị cấm túc vì dùng thẻ tín dụng của cha để tìm cách thuê trực thăng đi ăn tối. Ba năm sau, cô có gần 800.000 người theo dõi, tham gia phim do ông ngoại đạo diễn và phát hành album với MV đầu tay do mẹ thực hiện. Ảnh: @romymars.

Francesca Scorsese, con gái đạo diễn Martin Scorsese, cũng tận dụng chính mối quan hệ cha con để xây dựng sức hút trên TikTok. Những video cô thử thách cha nhận diện đồ dùng của phụ nữ hay giải nghĩa tiếng lóng của Gen Z thu hút hàng triệu lượt xem, đồng thời biến hình ảnh đời thường của vị đạo diễn từng đoạt Oscar thành nội dung được thế hệ trẻ quan tâm. Theo Hoepfner, thay vì né tránh lợi thế gia đình như thế hệ trước, các “nepo baby” ngày nay chủ động tận dụng danh tiếng của cha mẹ để xây dựng hình ảnh cá nhân. Đây cũng là lý do họ được các thương hiệu thời trang và giải trí săn đón, nhờ khả năng thu hút sự chú ý và tiếp cận công chúng sẵn có. Ảnh: @francesca.scorsese.