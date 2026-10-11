VietinBank rao bán siêu xe Rolls Royce của Xuyên Việt Oil thu hồi nợ nghìn tỷ

Chi tiết khối tài sản thế chấp bị đem ra xử lý

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đang tiến hành các thủ tục lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản để thu hồi nợ của Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil. Khối tài sản được đưa ra đấu giá đợt này bao gồm sáu chiếc xe ô tô các loại với tổng giá trị khởi điểm đưa ra là 14,7 tỷ đồng. Đây đều là những tài sản được doanh nghiệp thế chấp tại ngân hàng để bảo đảm cho các khoản vay tín dụng.

Chiếm giá trị lớn nhất trong số tài sản nói trên là chiếc ô tô con nhãn hiệu Rolls Royce. Phía ngân hàng đưa ra mức giá khởi điểm cho chiếc xe sang này ở mức gần 11 tỷ đồng. Năm tài sản còn lại đều là dòng xe thương mại mang thương hiệu Hyundai thiết kế dạng xitec chuyên dụng chở nhiên liệu. Mức giá khởi điểm của dàn xe bồn này dao động từ 495 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng mỗi chiếc tùy thuộc vào tình trạng hao mòn.

Trước phiên đấu giá dàn xe ô tô này, vào tháng 8 vừa qua, VietinBank cũng đã thực hiện quy trình xử lý hai nhóm tài sản bảo đảm quy mô lớn khác của chính Xuyên Việt Oil. Nhóm thứ nhất có giá khởi điểm hơn 1.075 tỷ đồng và nhóm thứ hai hơn 720 tỷ đồng, đưa tổng giá trị lô tài sản lên tới gần 1.800 tỷ đồng. Danh mục này bao gồm hàng loạt bất động sản có giá trị cao tọa lạc tại Hà Nội, TP.HCM cùng nhiều địa phương khác do công ty và các cá nhân liên quan đứng tên sở hữu.

Khoản nợ khổng lồ và sai phạm của đại gia xăng dầu

Không chỉ riêng VietinBank, hàng loạt tổ chức tín dụng khác cũng đang phải chật vật xử lý khối tài sản thế chấp của Xuyên Việt Oil để thu hồi vốn vay. Vào tháng 3 năm 2024, Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Agribank (Agribank AMC) đã phải đăng thông báo đấu giá khoản nợ xấu của doanh nghiệp này. Tài sản bảo đảm đi kèm bao gồm bốn lô đất đắc địa, trong đó có ba lô nằm tại TPHCM và một lô tại tỉnh Bình Thuận. Hồ sơ tài chính còn cho thấy công ty xăng dầu này cũng đang phát sinh dư nợ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB).

Xuyên Việt Oil từng được biết đến là một doanh nghiệp lớn trong ngành năng lượng khi nằm trong nhóm 37 đơn vị đầu mối kinh doanh xăng dầu trên cả nước. Được thành lập từ năm 2005 với trụ sở chính đặt tại TP.HCM, doanh nghiệp này từng nắm giữ đến 40% thị phần cung cấp xăng dầu tại khu vực TPHCM và các tỉnh Nam Trung Bộ, chiếm gần 10% thị phần toàn quốc. Đằng sau vị thế lớn đó lại là một bức tranh tài chính suy yếu và nhiều sai phạm nghiêm trọng trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Cơ quan chức năng đã xác định doanh nghiệp có hành vi gian lận và qua mặt các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu. Báo cáo kinh doanh nhiều kỳ liên tiếp ghi nhận kết quả thua lỗ nặng nề, đẩy công ty vào tình trạng mất khả năng thanh toán nợ đến hạn. Doanh nghiệp này hiện đang nằm trong danh sách nợ thuế với số tiền lên tới hơn 1.500 tỷ đồng, buộc các ngân hàng chủ nợ phải liên tục siết tài sản để giảm thiểu rủi ro thất thoát dòng vốn tín dụng.