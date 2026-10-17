Cà Mau khảo sát Khu du lịch Đất Mũi

Chiều 17/10/2026, tại xã Đất Mũi, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Đặng Văn Dũng đã đến dâng hương Đền thờ Lạc Long Quân và khảo sát Khu du lịch Đất Mũi.
Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Đặng Văn Dũng dâng hương tại Đền thờ Lạc Long Quân tại xã Đất Mũi. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN
Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Đặng Văn Dũng dâng hương tại Đền thờ Lạc Long Quân tại xã Đất Mũi. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN
Đoàn công tác khảo sát bãi bồi tại xã Đất Mũi. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN
Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Đền thờ Lạc Long Quân tại xã Đất Mũi. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN
Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại biểu tượng con tàu tại xã Đất Mũi. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN
Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại cột mốc tại xã Đất Mũi. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Đặng Văn Dũng ghi sổ lưu niệm tại Đền thờ Lạc Long Quân tại xã Đất Mũi. Ảnh: Tuấn Phi-TTXVN
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Đặng Văn Dũng ghi sổ lưu niệm tại Đền thờ Lạc Long Quân tại xã Đất Mũi. Ảnh: Tuấn Phi-TTXVN