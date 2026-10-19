Bộ Công Thương gặp mặt nữ lãnh đạo Bộ và các đơn vị nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

62+

61+

60+

59+

58+

57+

56+

55+

54+

53+

52+

51+

50+

49+

48+

47+

46+

45+

44+

43+

42+

41+

40+

39+

38+

37+

36+

35+

34+

33+

32+

31+

30+

29+

28+

27+

26+

25+

24+

23+

22+

21+

20+

19+

18+

17+

16+

15+

14+

13+

12+

11+

10+

9+

8+

7+

6+

5+

4+

3+

2+

1+

Buổi gặp mặt là dịp tôn vinh những đóng góp của phụ nữ ngành Công Thương, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Công Thương đối với công tác phụ nữ, bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ; qua đó khích lệ nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, năng lực và trí tuệ, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển của ngành Công Thương và đất nước.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Công Thương, Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn trân trọng gửi lời chúc mừng nồng nhiệt và những tình cảm tốt đẹp nhất tới toàn thể chị em phụ nữ là công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương, chúc chị em luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và nhiều thành công, tiếp tục giữ lửa đam mê với công việc và có thêm nhiều đóng góp quan trọng, tích cực vào sự nghiệp phát triển của ngành Công Thương và đất nước.

Thứ trưởng nhấn mạnh, trong kỷ nguyên mới của đất nước, trong xu thế hội nhập và phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là trong thời kỳ chuyển đổi số và phát triển khoa học công nghệ, phụ nữ Việt Nam nói chung và phụ nữ ngành Công Thương nói riêng đang tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò, vị thế và đóng góp to lớn của mình đối với sự phát triển chung của cơ quan, đơn vị và của cả Ngành.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn, Ban Thường vụ, Lãnh đạo Bộ Công Thương luôn đặt trọn niềm tin vào trí tuệ, sự tận tụy, tiềm năng to lớn và đánh giá cao hiệu quả lao động của đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Dù ở bất kỳ vị trí công tác hay môi trường làm việc nào, chị em cũng luôn không ngừng nỗ lực rèn luyện, phát huy năng lực chuyên môn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp thiết thực vào những thành tựu chung của toàn ngành Công Thương và đất nước.

Trong bối cảnh kinh tế - xã hội đặt ra nhiều thách thức, đội ngũ nữ lãnh đạo ngành Công Thương đã luôn đoàn kết, đồng hành cùng tập thể công chức, viên chức, người lao động thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng chị em sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, không ngừng vươn lên và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.