Đến Vincom tận hưởng ngày hội 'Chiều nàng như ý' dịp 20/10

Với chiến dịch “Chiều nàng như ý - Blooming her day”, Vincom mang đến chuỗi trải nghiệm từ thời trang, làm đẹp, mua sắm đến giải trí và sáng tạo, để mỗi người phụ nữ được tận hưởng dịp 20/10 theo cách riêng.

Từ stylist riêng đến loạt trải nghiệm để nàng tỏa sáng

Dịp 20/10, Vincom biến những trải nghiệm mua sắm quen thuộc thành khoảnh khắc đặc biệt. Tại Vincom Center Bà Triệu, ngày 20/10, sự kiện “Vincom x Zara - Private Styling Session Fall For Her” mang đến cơ hội khám phá xu hướng Thu Đông 2026 cùng stylist Bim Nguyễn. Hai khung giờ trải nghiệm lúc 12h30 và 17h30, giới hạn 20 khách mỗi phiên, sẽ giới thiệu cách lựa chọn phom dáng, phối màu, kết hợp chất liệu và biến hóa trang phục phù hợp cá tính. Khách tham gia còn được ưu đãi 25% cho hóa đơn từ 3 triệu đồng tại Zara trong ngày, giúp việc làm mới phong cách trở thành một trải nghiệm đáng mong đợi.

Từ 14/10 đến 20/10, chương trình “Đón xe hoa hồng” do Vincom phối hợp Green SM triển khai tại 6 TTTM gồm Vincom Mega Mall Ocean City, Vincom Center Bà Triệu, Trần Duy Hưng, Phạm Ngọc Thạch, Đồng Khởi và Landmark 81. Sau hành trình mua sắm, khách hàng đủ sở hữu hóa đơn từ 2 triệu đồng có thể check-in, nhận quà, chụp ảnh bên chiếc xe điện Limo Green trang trí hoa tươi và tận hưởng chuyến xe đưa về nhà trong bán kính 6 km.

Khoảnh khắc ngọt ngào bên chiếc xe ngập hoa tươi, mang đến trải nghiệm hẹn hò đáng nhớ dịp 20/10.

Ngày 17/10 và 18/10, Vincom Center Trần Duy Hưng trở thành điểm hẹn của cộng đồng hâm mộ BIGBANG với “V.I.PVERSE - 20 Years Together”. Tại đây, người tham gia có thể check-in tại BIGBANG Wall, tự làm vòng tay, giao lưu trong dance workshop và khám phá các vật phẩm lưu niệm dành cho người hâm mộ từ McDonald’s. Sự kiện mang đến cơ hội dành thời gian cho điều mình yêu thích, gặp gỡ những người có chung đam mê và lưu giữ kỷ niệm cùng bạn bè.

Nhóm bạn trẻ hào hứng check-in, giao lưu và chia sẻ niềm đam mê âm nhạc cùng cộng đồng người hâm mộ BIGBANG.

Tinh thần tôn vinh những phiên bản khác nhau của phái đẹp còn được thể hiện qua Giải Vô địch trẻ Trượt băng Quốc gia năm 2026 tổ chức tại Vincom Ice Rink Royal City từ 16/10 đến 18/10. Sự góp mặt của các vận động viên trẻ, trong đó có những tài năng nữ nhỏ tuổi, mang đến hình ảnh đầy cảm hứng về sự tự tin và tinh thần mạnh mẽ chinh phục thử thách.

Vận động viên nhí tự tin tranh tài, thể hiện bản lĩnh và niềm đam mê trên sân băng.

Đại tiệc quà tặng hấp dẫn cho tín đồ thời trang, làm đẹp và ẩm thực

Hòa nhịp cùng chuỗi sự kiện đặc biệt, thế giới thời trang và mỹ phẩm tại Vincom đồng loạt tung ưu đãi hấp dẫn. Trong thế giới thời trang, Uniqlo giảm giá nhiều thiết kế LifeWear từ 15/10 đến 22/10, có sản phẩm chỉ từ 146.000 đồng; Nike giảm đến 50% từ 14/10 đến 18/10; Aldo ưu đãi 30% giày, túi và phụ kiện chọn lọc. Ecco và Skechers lần lượt giảm 10% và 15% các sản phẩm nữ, trong khi Charles & Keith tặng bình giữ nhiệt độc quyền cho hóa đơn từ 3 triệu đồng. Từ món đồ đúng gu đến những phần quà bất ngờ, hành trình mua sắm trở nên thú vị hơn trong ngày dành riêng cho nàng.

Nhóm sản phẩm làm đẹp và chăm sóc bản thân cũng mang đến những cách gửi trao yêu thương tinh tế. Gucci Beauty ưu đãi 20% nước hoa nữ tại Vincom Center Bà Triệu đến 20/10; YSL Beauty tặng bó hoa sang trọng khi mua nước hoa Libre với hóa đơn từ 5 triệu đồng tại Bà Triệu và Đồng Khởi; The Body Shop tại Đồng Khởi tặng chậu hoa cho hóa đơn từ 800.000 đồng; Kiehl’s dành tặng hoa cao cấp cho hóa đơn từ 6 triệu đồng. Đặc biệt, Wilson Flagship Store tại Đồng Khởi mang đến trải nghiệm phân tích màu sắc cá nhân từ 16/10 đến 18/10, với 10 lượt miễn phí đầu tiên mỗi ngày. Từ mùi hương yêu thích đến gam màu phù hợp, mỗi trải nghiệm đều giúp nàng khám phá và chăm chút bản thân theo cách riêng.

Không gian mua sắm mỹ phẩm và nước hoa cùng loạt trải nghiệm cá nhân hóa tại các Vincom Center.

Những cuộc hẹn ẩm thực cũng thêm hấp dẫn với nhiều ưu đãi dành cho gia đình và nhóm bạn. King BBQ giảm 25% cho nhóm từ 4 khách; iSushi giảm đến 15% cho nhóm khách đặt trước; Dookki có chương trình tặng topping, phô mai cho nhóm tại các điểm tham gia; Nét Huế giới thiệu combo Mẹ & Con giá 199.000 đồng gồm 2 món chính và 2 đồ uống; Kai Sushi mang đến set Sushi Date giá 299.000 đồng cho 2 người; Haidilao tại Vincom Center Trần Duy Hưng và Vincom Mega Mall Times City mang đến hoạt động check-in nhận quà mỹ phẩm. Từ bữa tối bên mẹ đến buổi liên hoan đồng nghiệp, mỗi cuộc hẹn đều có thêm những niềm vui đáng nhớ.

Những bữa ăn ấm cúng trở thành dịp để gia đình, đồng nghiệp và bạn bè quây quần bên nhau.

Bên cạnh đó, Vincom còn chào đón nhiều thương hiệu mới, mang đến thêm lựa chọn mua sắm và ăn uống. BHC Chicken và Phê La cùng ra mắt tại Vincom Center Landmark 81; Watsons khai trương tại Vincom Center Phạm Ngọc Thạch và Trần Duy Hưng; Miniso góp mặt ở Vincom Plaza Xuân Khánh; Wilson xuất hiện tại Vincom Plaza Việt Trì; Longwang và Tianlong “chào sân” Vincom Plaza Mỹ Tho. Sự xuất hiện của những điểm đến mới kết hợp loạt ưu đãi và quà tặng hấp dẫn càng làm phong phú hành trình tận hưởng mùa 20/10 tại Vincom.

Cửa hàng mới của Watsons tại Vincom Center Trần Duy Hưng mang đến địa điểm mua sắm mỹ phẩm mới cho các vị khách nữ.

Workshop, âm nhạc và những cuộc hẹn sáng tạo trên toàn quốc

Dịp 20/10 sẽ càng đáng nhớ khi phái đẹp có thêm thời gian dành cho bản thân và những người thân yêu. Tại các TTTM Vincom trên toàn quốc, chuỗi hoạt động dành cho chị em sẽ liên tục diễn ra, nổi bật là Levi’s Let Yourself Bloom Workshop vào khung 18h-21h các ngày từ 15/10 đến 20/10 tại Vincom Center Đồng Khởi và Bà Triệu cùng Vincom Plaza Xuân Khánh.

Với mỗi hóa đơn mua hàng, khách có cơ hội tham gia workshop thiết kế kẹp tóc, tự lựa chọn màu sắc và các chi tiết trang trí để tạo nên món phụ kiện mang dấu ấn riêng. Tại Hà Nội, Vincom Mega Mall Royal City dành hai ngày 17/10 và 18/10 cho hoạt động làm nến thơm Bloom & Scent và làm hoa mini Little Bloom. Vincom Plaza Skylake cũng mang đến workshop makeup, photobooth và không gian thưởng thức âm nhạc vào ngày 17/10, tạo nên một cuộc hẹn hội tụ nhiều sở thích của phái đẹp.

Tại TP.HCM, Vincom Plaza Quang Trung tổ chức workshop hoa cùng khu vực check-in Bloom Your Moment, trong khi Vincom Plaza Saigonres kết hợp hoạt động DIY với trải nghiệm mỹ phẩm, trang sức. Vincom Mega Mall Thảo Điền có thêm hoạt động làm thiệp hoa, gói hoa cùng gấu bông, mang đến lựa chọn cho những cuộc hẹn của mẹ và bé hoặc hội bạn thân.

Các buổi trải nghiệm và workshop thủ công sáng tạo thu hút phái đẹp.

Không khí lễ hội tiếp tục lan tỏa qua chuỗi đêm nhạc “Giai điệu như ý” ở các Vincom Mega Mall lớn tại Hà Nội và TP.HCM, với những tiết mục âm nhạc, giao lưu cũng như khoảnh khắc dành riêng cho khách hàng nữ. Tại các địa phương, Vincom Plaza Cà Mau có đêm acoustic “Giai điệu yêu thương”, Vincom Plaza Lý Thái Tổ - Bắc Ninh tổ chức “October Love Notes”, còn Vincom Plaza Xuân Khánh - Cần Thơ mang đến đêm nhạc “The Women Star” vào ngày 18/10.

Sự kết hợp nhịp nhàng giữa workshop thủ công và nghệ thuật trình diễn hứa hẹn tạo nên bức tranh 20/10 trọn vẹn, nơi mỗi khoảnh khắc đều được nâng niu và tôn vinh.