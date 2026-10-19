Đồng Tháp: Dự báo tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng

Dự báo, trong chiều tối nay đến 48 giờ tới, tỉnh Đồng Tháp có mưa trên diện rộng, rải rác có mưa vừa, mưa to.

Dự báo, do chịu ảnh hưởng bởi nhiễu động của đới gió đông trên cao kết hợp với rãnh thấp có trục qua Nam bộ, trong 48 giờ tới, tỉnh Đồng Tháp có mưa trên diện rộng, rải rác có mưa vừa, mưa to, mưa tập trung nhiều vào sáng sớm, chiều và chiều tối. Tổng lượng mưa phổ biến từ 30 - 70 mm, có nơi trên 70 mm.

Cũng theo Đài Khí tượng Thủy văn, đợt mưa này có khả năng kéo dài đến ngày 22-10, song mưa to tập trung trong ngày 20 và ngày 21. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm thường xảy ra trong cơn mưa dông như: Lốc xoáy, sét đánh, gió giật mạnh. Mưa lớn có thể gây ngập úng một số tuyến đường nội thị, khu vực ven sông, kênh rạch và vùng trũng, thấp.