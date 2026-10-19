Vùng Cảnh sát biển 2 tổng kết phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026

Quang cảnh Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026. (Ảnh: Vùng Cảnh sát biển 2)

Năm 2026, với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, quyết thắng”, phong trào Thi đua Quyết thắng được triển khai toàn diện, bám sát nhiệm vụ chính trị, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các nội dung, chỉ tiêu thi đua gắn với xây dựng bản lĩnh chính trị, nâng cao chất lượng huấn luyện, duy trì kỷ luật và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Trong năm, Bộ Tư lệnh Vùng đã tổ chức 207 lượt tàu, xuồng thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền, tìm kiếm cứu nạn, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, duy trì thực thi pháp luật trên biển và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); hành trình an toàn 167.605 hải lý. Các lực lượng chấp hành nghiêm đối sách trên biển, quy trình tuần tra, kiểm soát, giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” – Người chiến sĩ Cảnh sát biển.

Đội tàu thuộc biên chế Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2. (Ảnh: Vùng Cảnh sát biển 2)

Trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, Bộ Tư lệnh Vùng đã chủ trì, phối hợp bắt giữ, xử lý 9 vụ với 12 phương tiện và 3 đối tượng; chủ trì, phối hợp đấu tranh thành công 19 chuyên án, vụ án về ma túy, bắt giữ 38 đối tượng, thu giữ gần 8kg ma túy các loại. Trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, đơn vị điều động 4 lượt tàu, huy động 13 tổ cơ động với 157 lượt cán bộ, chiến sĩ; hỗ trợ 17 phương tiện bị nạn trên biển và 14 vụ việc cấp cứu y tế.

Phong trào thi đua “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, đổi mới, sáng tạo” được duy trì thường xuyên, hướng vào nâng cao ý thức trách nhiệm, chất lượng thực hiện các nội dung, khoa mục huấn luyện. Công tác hậu cần, kỹ thuật được triển khai kịp thời, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; công tác nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe bộ đội, tăng gia sản xuất được quan tâm thực hiện.

Các hoạt động dân vận tiếp tục được triển khai thiết thực. Bộ Tư lệnh Vùng phối hợp các địa phương tổ chức 4 chương trình “Tết hải đảo, Xuân ấm áp-Thắm tình quân dân”, 6 chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” và 3 đợt công tác dân vận “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo”, kết hợp tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức cho Nhân dân, ngư dân về chống khai thác IUU. Đơn vị tích cực tham gia hỗ trợ thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, an toàn tuyệt đối.

Đại biểu phát biểu ý kiến trong hội nghị. (Ảnh: Vùng Cảnh sát biển 2)

Nét nổi bật trong phong trào thi đua năm 2026 là tinh thần chủ động học tập, ứng dụng công nghệ số vào thực hiện nhiệm vụ. Các cơ quan, đơn vị duy trì 30 phút tự học đầu giờ làm việc hằng ngày; tổ chức học tập, đánh giá kiến thức, kỹ năng số trên nền tảng “Bình dân học vụ số”, QiMe và các nền tảng phục vụ công tác. Mô hình “Chính trị viên số, cán bộ chính trị số và cơ quan chính trị số” được triển khai hiệu quả, góp phần đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng hoạt động công tác đảng, công tác chính trị.

Cùng với đó, Bộ Tư lệnh Vùng triển khai chương trình “Đông ấm xuân yêu thương”; tổ chức hội nghị tuyên dương quân nhân chuyên nghiệp tiêu biểu, xuất sắc lần thứ nhất và tuyên dương các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các hội thi, cuộc thi. Đề tài “Nâng cao hiệu quả sử dụng biện pháp vận động quần chúng trong bảo đảm an ninh, trật tự tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2” đạt giải Ba Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 26, góp phần lan tỏa tinh thần nghiên cứu, sáng tạo, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ trong toàn đơn vị.