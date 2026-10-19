Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt cán bộ nữ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý
Nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam (20/10/1930-20/10/2026), chiều 19/10, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt cán bộ nữ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và 100 cán bộ nữ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các cán bộ nữ nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập LHPN Việt Nam. Đồng thời ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực vươn lên của đội ngũ cán bộ nữ trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua và mong muốn trong thời gian tới, các cán bộ nữ tiếp tục khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 14 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường phát triển đội ngũ cán bộ nữ, trong đó có những mục tiêu, chỉ tiêu rất cụ thể. Vì vậỵ, các cán bộ nữ, ngoài việc tập trung nhiệm vụ chuyên môn, cần rà soát trong chính đội ngũ để phát hiện, đề xuất, đặc biệt là đề xuất những cơ chế, chính sách cho phụ nữ.
Mặc dù tỉnh tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, nhưng cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị của tỉnh tiếp tục đồng hành với phụ nữ. Đồng thời, trên cương vị công tác của mình, từ yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, các cán bộ nữ cần phải tự tin, mạnh dạn nhất, năng động nhất, sáng tạo nhất trong công việc…
Tại buổi gặp mặt, thay mặt cán bộ nữ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, đồng chí Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cảm ơn sự quan tâm của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy; đồng thời mong muốn trong thời gian tới, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác cán bộ nữ; tạo điều kiện để cán bộ nữ được đào tạo, bồi dưỡng, thử thách, rèn luyện trong thực tiễn; xây dựng đội ngũ cán bộ nữ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ…
Dịp này, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng quà cho các cán bộ nữ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/thoi-su/202610/thuong-truc-tinh-uy-gap-mat-can-bo-nu-thuoc-dien-ban-thuong-vu-tinh-uy-quan-ly-bde74ee/