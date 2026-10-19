Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt cán bộ nữ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý

Quang cảnh buổi gặp mặt - Ảnh: N.H

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt - Ảnh: N.H

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt - Ảnh: N.H

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt - Ảnh: N.H

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các cán bộ nữ nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập LHPN Việt Nam. Đồng thời ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực vươn lên của đội ngũ cán bộ nữ trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua và mong muốn trong thời gian tới, các cán bộ nữ tiếp tục khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi gặp mặt - Ảnh: N.H

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 14 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường phát triển đội ngũ cán bộ nữ, trong đó có những mục tiêu, chỉ tiêu rất cụ thể. Vì vậỵ, các cán bộ nữ, ngoài việc tập trung nhiệm vụ chuyên môn, cần rà soát trong chính đội ngũ để phát hiện, đề xuất, đặc biệt là đề xuất những cơ chế, chính sách cho phụ nữ.

Mặc dù tỉnh tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, nhưng cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị của tỉnh tiếp tục đồng hành với phụ nữ. Đồng thời, trên cương vị công tác của mình, từ yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, các cán bộ nữ cần phải tự tin, mạnh dạn nhất, năng động nhất, sáng tạo nhất trong công việc…

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy tặng quà cán bộ nữ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý - Ảnh: N.H

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà cán bộ nữ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý - Ảnh: N.H

Đồng chí Nguyễn Lương Bình, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng quà cán bộ nữ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý - Ảnh: N.H

Đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng quà cán bộ nữ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý - Ảnh: N.H

Tại buổi gặp mặt, thay mặt cán bộ nữ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, đồng chí Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cảm ơn sự quan tâm của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy; đồng thời mong muốn trong thời gian tới, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác cán bộ nữ; tạo điều kiện để cán bộ nữ được đào tạo, bồi dưỡng, thử thách, rèn luyện trong thực tiễn; xây dựng đội ngũ cán bộ nữ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ…

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ nữ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý - Ảnh: N.H

Dịp này, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng quà cho các cán bộ nữ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.