Điện Biên: Tuyên truyền về chủ quyền an ninh biên giới cho phụ nữ và Nhân dân

Lãnh đạo địa phương tặng hoa chúc mừng Hội LHPN xã Pu Nhi nhân kỷ niệm 96 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam.

Đồng chí Trần Văn Thượng, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Nà Hỳ; các đồng chí lãnh đạo UBND, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể xã Nà Hỳ cùng tham dự chương trình.

Các đại biểu dự chương trình.

Tại buổi tuyên truyền, lãnh đạo xã Nà Hỳ và Đồn Biên phòng Nậm Nhừ đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến cán bộ, hội viên Hội LHPN xã Pu Nhi nhân dịp kỷ niệm 96 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam. Đồng thời, ghi nhận những đóng góp của tổ chức Hội trong triển khai các hoạt động hưởng ứng chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"; góp phần gắn kết tình đoàn kết quân dân và thắt chặt thêm mối quan hệ gắn bó giữa 2 xã Pu Nhi và Nà Hỳ.

Đồn Biên phòng Nậm Nhừ và Hội LHPN xã Pu Nhi là 2 đơn vị kết nghĩa, thời gian qua 2 bên đã duy trì mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực hướng về phụ nữ và trẻ em biên giới. Hoạt động kết nghĩa không chỉ góp phần tăng cường tình đoàn kết quân dân mà còn tạo điều kiện để hai đơn vị trao đổi kinh nghiệm, phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Gần 100 cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân xã Pu Nhi dự chương trình.

Trong khuôn khổ chương trình, Đồn Biên phòng Nậm Nhừ đã tuyên truyền, giáo dục pháp luật về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia cho gần 100 cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân xã Pu Nhi, nhằm giúp bà con nâng cao nhận thức, hiểu rõ hơn về trách nhiệm của công dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh, trật tự. Đồng thời, phát huy vai trò của phụ nữ trong tuyên truyền, vận động người thân, gia đình và cộng đồng chấp hành pháp luật, chung tay hướng về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ban tổ chức cũng đã triển khai chương trình “Đổi một hộp sữa - Trao một nụ cười”, trao tặng 120 suất quà cho học sinh Trường Mầm non Pu Nhi. Những phần quà thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nậm Nhừ và hội viên phụ nữ đối với thế hệ trẻ; góp phần động viên các em chăm ngoan, học tốt, nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống.