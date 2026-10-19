Thủ tướng yêu cầu tạo môi trường thuận lợi để thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

Thanh niên đã có nhiều thành tích ấn tượng trong học tập, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong đó nổi bật là đạt nhiều thành tích ấn tượng trong học tập, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thông qua các phong trào thi đua, khởi nghiệp.

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Bên cạnh đó, thanh niên đã tích cực giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xung kích bảo vệ Tổ quốc, tiên phong trong công tác tình nguyện, thực hiện an sinh xã hội và bảo vệ môi trường. Đồng thời, thanh niên cũng rất chủ động hội nhập, tham gia và đóng góp vào nhiều diễn đàn, hội nghị quốc tế quan trọng.

Để tiếp tục phát huy vai trò, vị trí của thanh niên và tạo điều kiện cho thanh niên trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, đóng góp nhiều hơn nữa cho phát triển đất nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương tiếp tục tổ chức triển khai quyết liệt, hiệu quả Kết luận số 166-KL/TW ngày 10-6-2025 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25-7-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa" trong tình hình mới, các Nghị quyết chiến lược của Trung ương, Nghị quyết số 349/NQ-CP ngày 27-10-2025 của Chính phủ, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030, các Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện các Nghị quyết chiến lược và các chương trình, đề án về phát triển thanh niên.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030; Kết luận số 62-KL/TW ngày 29-6-2026 của Ban Bí thư về nâng cao năng suất lao động quốc gia gắn với phát triển thị trường lao động đồng bộ, hiện đại, hiệu quả và Thông báo số 123-KL/TW ngày 16-7-2026 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về tạo việc làm bền vững ở nông thôn, đô thị, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đào tạo nguồn nhân lực trong giai đoạn mới.

Bộ Tài chính nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách để khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp, doanh nghiệp trẻ và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; trong đó chú trọng huy động nguồn lực xã hội và lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhà nước để thực hiện các chương trình, đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và tạo việc làm.

Để hỗ trợ doanh nghiệp trẻ xây dựng thương hiệu, vươn ra thị trường quốc tế và thương mại điện tử, Bộ Công Thương tăng cường các chương trình đào tạo, tư vấn cho doanh nghiệp do thanh niên làm chủ về chiến lược vươn ra thị trường quốc tế, xây dựng thương hiệu, bảo hộ sở hữu trí tuệ; tăng cường phổ biến pháp luật, hỗ trợ thông tin cho doanh nghiệp trẻ về tiêu chuẩn, quy định, xu hướng thị trường; định kỳ cung cấp thông tin cho Trung ương Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và các doanh nghiệp trẻ.

Để tạo điều kiện cho thanh niên, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế chính sách cho vay mua nhà, thuê nhà dài hạn, nhất là cho đối tượng thanh niên. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo, đôn đốc Ngân hàng Chính sách xã hội và các ngân hàng thương mại triển khai thực chất, hiệu quả Chương trình tín dụng hỗ trợ cho vay mua, thuê mua nhà ở xã hội đối với người trẻ dưới 35 tuổi theo Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11-3-2023 của Chính phủ; tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế chính sách cho vay mua nhà, thuê nhà dài hạn, nhất là cho đối tượng thanh niên.

Cùng với đó là xây dựng môi trường thuận lợi để thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và tạo việc làm. UBND các tỉnh, thành phố xây dựng môi trường thuận lợi để thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và tạo việc làm. Chủ động lựa chọn các vấn đề phát triển của địa phương để đặt hàng thanh niên, trí thức trẻ, doanh nghiệp trẻ tham gia giải quyết.