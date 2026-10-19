Đoàn Đại biểu Bộ Y tế Việt Nam tham dự Đại hội y dược cổ truyền thế giới năm 2026, thúc đẩy hợp tác và hội nhập quốc tế

Trong khuôn khổ Đại hội, đoàn Việt Nam đã tích cực tham gia các diễn đàn chính sách, trao đổi học thuật và triển khai nhiều hoạt động hợp tác quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển y học cổ truyền Việt Nam theo hướng khoa học, hiện đại và hội nhập.

Đại hội Y dược cổ truyền thế giới năm 2026: Thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững

Đoàn đại biểu Việt Nam do Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà dẫn đoàn tham dự Đại hội Y dược cổ truyền thế giới năm 2026. Ảnh:PV

Ngày 17/10, đoàn đại biểu Bộ Y tế Việt Nam tham dự Lễ khai mạc Đại hội Y dược cổ truyền thế giới năm 2026 tại Bắc Kinh.

Đại hội là diễn đàn quốc tế quan trọng nhằm tăng cường trao đổi chính sách, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác trong nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển công nghiệp dược liệu và ứng dụng y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Phát biểu chào mừng Đại hội, Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường nhấn mạnh vai trò của y dược cổ truyền trong hệ thống chăm sóc sức khỏe, đồng thời đề cập những định hướng phát triển Trung y dược trong giai đoạn tới.

Theo các định hướng được giới thiệu tại Đại hội, Trung Quốc đặt mục tiêu đến năm 2030 tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả phát triển Trung y dược, tập trung vào 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm: hoàn thiện hệ thống cung cấp dịch vụ Trung y dược chất lượng cao; nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe trong toàn bộ vòng đời; thúc đẩy kết hợp Trung y và Tây y; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường kế thừa và đổi mới sáng tạo; phát triển công nghiệp dược liệu, thuốc cổ truyền và dịch vụ chăm sóc sức khỏe; phát huy giá trị văn hóa Trung y dược; mở rộng hợp tác quốc tế; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông minh, tiêu chuẩn hóa và đổi mới cơ chế quản lý.

Những định hướng trên cho thấy xu thế phát triển y học cổ truyền gắn với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng thời đặt ra yêu cầu tăng cường hợp tác quốc tế, phát huy giá trị tri thức y học truyền thống trong giải quyết những thách thức về chăm sóc sức khỏe hiện nay.

Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm phát triển y học cổ truyền tại Diễn đàn cấp Chính phủ

Thứ trưởng Thường trực Vũ Manh Hà phát biểu trong diễn đàn cấp Chính phủ tại Đại hội y dược cổ truyền thế giới năm 2026. Ảnh: PV

Trong khuôn khổ Đại hội, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà tham dự Diễn đàn cấp Chính phủ với chủ đề "Bắt đầu từ chăm sóc sức khỏe ban đầu: Hợp tác đa ngành để tích hợp y học cổ truyền vào chăm sóc sức khỏe ban đầu".

Tại diễn đàn, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Việt Nam đã chia sẻ những quan điểm, kinh nghiệm và định hướng phát triển y học cổ truyền, tập trung vào nội dung "Từ kinh nghiệm đến bằng chứng và những hướng đi mới trong phát triển y học cổ truyền".

Nội dung trao đổi đề cập yêu cầu phát huy những giá trị và kinh nghiệm quý báu của y học cổ truyền, đồng thời tăng cường nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ sở bằng chứng về hiệu quả và tính an toàn của các phương pháp điều trị, qua đó nâng cao chất lượng ứng dụng y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Việc phát triển y học cổ truyền trên nền tảng bằng chứng khoa học không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả điều trị mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuẩn hóa, hội nhập và tăng cường sự công nhận của cộng đồng y học quốc tế.

Đặc biệt, trong bối cảnh các quốc gia đang hướng tới mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân, việc tích hợp y học cổ truyền vào chăm sóc sức khỏe ban đầu có ý nghĩa quan trọng, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế, tăng cường phòng bệnh, quản lý bệnh mạn tính và chăm sóc sức khỏe liên tục cho người dân.

Thông qua diễn đàn, đoàn Việt Nam có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, đồng thời tiếp cận các mô hình, chính sách và giải pháp phát triển y học cổ truyền của các quốc gia, phục vụ quá trình nghiên cứu, hoàn thiện chính sách và nâng cao chất lượng hệ thống y học cổ truyền trong nước.

Đề xuất tăng cường bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn tài nguyên dược liệu

Thứ trưởng Thường trực Vũ Manh Hà phát biểu trong tọa đàm cấp Bộ trưởng tại Đại hội y dược cổ truyền thế giới năm 2026.

Cùng ngày 17/10, Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà tham dự Tọa đàm cấp Bộ trưởng trong khuôn khổ Đại hội.

Tại tọa đàm, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Việt Nam đã đưa ra các ý kiến khuyến nghị liên quan đến việc sử dụng bền vững nguồn tài nguyên cây thuốc, dược liệu, một trong những vấn đề quan trọng đối với sự phát triển lâu dài của y học cổ truyền.

Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng dược liệu trên thế giới ngày càng gia tăng, việc khai thác, bảo tồn và phát triển nguồn tài nguyên cây thuốc đang đặt ra nhiều yêu cầu đối với các quốc gia, đặc biệt là những nước có nguồn tài nguyên dược liệu phong phú và nền y học cổ truyền lâu đời.

Đối với Việt Nam, phát triển nguồn dược liệu bền vững không chỉ có ý nghĩa trong việc bảo đảm nguồn nguyên liệu phục vụ khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền mà còn góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển kinh tế dược liệu và nâng cao giá trị các sản phẩm y dược cổ truyền.

Việc Việt Nam tham gia trao đổi và đưa ra khuyến nghị tại Tọa đàm cấp Bộ trưởng góp phần tăng cường tiếng nói của Việt Nam trong các diễn đàn quốc tế về bảo tồn, phát triển và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên dược liệu.

Mở rộng hợp tác với các tổ chức y học cổ truyền quốc tế và Ấn Độ

Bên cạnh việc tham dự các phiên họp chính thức, Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà đã có các cuộc gặp gỡ, trao đổi với lãnh đạo một số tổ chức quốc tế và đại diện cơ quan quản lý y học cổ truyền của các quốc gia.

Trong đó, Thứ trưởng Thường trực đã làm việc với ông Lý Dục, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Y học cổ truyền thế giới; ông Lưu Bảo Đình, Chủ tịch Hội Châm cứu thế giới; và ông Vaidya Rajesh Kotecha, Quốc vụ khanh, Thứ trưởng Bộ AYUSH Ấn Độ.

Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà gặp và làm việc với ông Lý Dục, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Y học cổ truyền thế giới. Ảnh: PV

Các cuộc gặp gỡ và trao đổi tập trung thúc đẩy quan hệ hợp tác trong lĩnh vực y học cổ truyền, mở rộng kết nối giữa các cơ quan quản lý, tổ chức chuyên môn, cơ sở đào tạo, nghiên cứu và khám bệnh, chữa bệnh.

Đặc biệt, việc tăng cường trao đổi với các tổ chức y học cổ truyền quốc tế góp phần tạo điều kiện để Việt Nam tham gia sâu hơn vào các hoạt động chuyên môn, nghiên cứu khoa học, chia sẻ kinh nghiệm, tiêu chuẩn hóa và phát triển các phương pháp điều trị y học cổ truyền.

Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà gặp và làm việc với ông Lưu Bảo Đình, Chủ tịch Hội Châm cứu thế giới. Ảnh: PV

Hoạt động trao đổi với đại diện Bộ AYUSH Ấn Độ cũng mở ra cơ hội tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm phát triển y học truyền thống giữa Việt Nam và Ấn Độ, hai quốc gia có nền y học truyền thống lâu đời và nhiều tiềm năng hợp tác.

Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà gặp và làm việc với Quốc vụ khanh, ông Vaidya Rajesh Kotecha Bộ AYUSH Ấn Độ.

Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà chụp ảnh lưu niệm với Dr. Saia Ma'u Piukala – Giám đốc WHO khu vực Tây Thái Bình Dương và ông Lôi Hải Triều - Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ nhiệm Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc. Ảnh: PV

Thông qua các hoạt động đối ngoại tại Đại hội, đoàn đại biểu Bộ Y tế Việt Nam tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc tế, tăng cường kết nối và mở rộng cơ hội phát triển y học cổ truyền Việt Nam trong thời gian tới.

Việt Nam tham gia các diễn đàn khoa học, thúc đẩy nghiên cứu y học cổ truyền dựa trên bằng chứng

Ngày 18/10, đoàn đại biểu Bộ Y tế Việt Nam tiếp tục tham dự các diễn đàn chuyên đề trong khuôn khổ Đại hội Y dược cổ truyền thế giới năm 2026.

Các diễn đàn tập trung thảo luận nhiều vấn đề có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của y học cổ truyền trong giai đoạn mới, bao gồm trí tuệ nhân tạo và y học cổ truyền; giáo dục và đào tạo; nghiên cứu y học cổ truyền dựa trên bằng chứng; tiêu chuẩn hóa; chất lượng, an toàn và phát triển bền vững; quản lý và đổi mới công nghiệp; tích hợp y học cổ truyền với y học hiện đại; đổi mới các liệu pháp dược lý; châm cứu và các phương pháp điều trị không dùng thuốc.

Đáng chú ý, phía Việt Nam có ba báo cáo khoa học tham gia chương trình chuyên môn của Đại hội, góp phần giới thiệu những kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm thực tiễn và định hướng phát triển y học cổ truyền Việt Nam.

Đại hội Y dược cổ truyền thế giới năm 2026, GS.TS. Trịnh Thị Diệu Thường, Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Bộ Y tế Việt Nam đã tham gia báo cáo khoa học với chủ đề "Minh bạch trong báo cáo các thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng trong y học cổ truyền: Áp dụng hướng dẫn CONSORT 2025".

Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền Trịnh Thị Diệu Thường báo cáo khoa học tại Đại hội y dược cổ truyền thế giới năm 2026. Ảnh: PV

Báo cáo tập trung vào việc nâng cao tính minh bạch, đầy đủ và khả năng tái lập của các nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng trong y học cổ truyền. Việc áp dụng hướng dẫn CONSORT 2025 góp phần chuẩn hóa hoạt động báo cáo nghiên cứu, nâng cao chất lượng bằng chứng khoa học và tạo cơ sở cho việc đánh giá hiệu quả, an toàn của các phương pháp điều trị y học cổ truyền.

PGS.TS. Trần Văn Thanh, Giám đốc Bệnh viện Châm cứu Trung ương, tham gia báo cáo về ứng dụng châm cứu trong điều trị một số bệnh mạn tính tại Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á.

Giám đốc Bệnh viện Châm cứu Trung ương Trần Văn Thanh báo cáo khoa học tại Đại hội y dược cổ truyền thế giới năm 2026. Ảnh; PV

Nội dung báo cáo góp phần chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng châm cứu trong thực hành lâm sàng, đồng thời làm rõ tiềm năng phát triển các phương pháp điều trị không dùng thuốc trong chăm sóc sức khỏe và điều trị bệnh mạn tính.

PGS.TS. Nguyễn Quốc Huy, Giám đốc Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam, tham gia báo cáo khoa học với chủ đề "Hướng tới bảo đảm chất lượng và phát triển bền vững dược liệu Việt Nam".

Báo cáo tập trung vào vấn đề bảo đảm chất lượng và phát triển bền vững nguồn dược liệu Việt Nam, góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của nguồn nguyên liệu trong phát triển y dược cổ truyền. Đồng thời, báo cáo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gắn kết giữa bảo tồn, phát triển nguồn tài nguyên cây thuốc với nâng cao chất lượng dược liệu, hướng tới phát triển ngành dược liệu Việt Nam theo hướng bền vững, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân và tăng cường hội nhập quốc tế.

Giám đốc Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam Nguyễn Quốc Huy báo cáo khoa học tại Đại hội y dược cổ truyền thế giới năm 2026. Ảnh; PV

Sự tham gia của các chuyên gia Việt Nam tại các diễn đàn khoa học quốc tế cho thấy những nỗ lực trong việc thúc đẩy nghiên cứu, chuẩn hóa và phát triển y học cổ truyền trên nền tảng khoa học, đồng thời tạo cơ hội mở rộng hợp tác nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ mới.

Thúc đẩy phát triển y học cổ truyền Việt Nam theo hướng hiện đại, hội nhập và bền vững

Việc đoàn đại biểu Bộ Y tế Việt Nam tham dự Đại hội Y dược cổ truyền thế giới năm 2026 là hoạt động đối ngoại có ý nghĩa thiết thực, góp phần tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y dược cổ truyền, đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò và sự tham gia tích cực của Việt Nam tại các diễn đàn y tế quốc tế.

Thông qua các hoạt động đối thoại chính sách, trao đổi kinh nghiệm, báo cáo khoa học và gặp gỡ các đối tác quốc tế, đoàn công tác đã góp phần thúc đẩy những định hướng hợp tác trong các lĩnh vực phát triển hệ thống y học cổ truyền, nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển dược liệu, tiêu chuẩn hóa và ứng dụng khoa học, công nghệ.

Các nội dung trao đổi tại Đại hội cũng mang lại những kinh nghiệm tham khảo có giá trị đối với quá trình xây dựng, hoàn thiện chính sách và định hướng phát triển y học cổ truyền Việt Nam trong thời gian tới, đặc biệt là việc nâng cao chất lượng dịch vụ, thúc đẩy kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại, phát triển nghiên cứu dựa trên bằng chứng và ứng dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo.

Tiếp nối kết quả các cuộc hội đàm, làm việc và ký kết hợp tác với các cơ quan quản lý, bệnh viện và cơ sở đào tạo của Trung Quốc trong những ngày trước đó, hoạt động tham dự Đại hội Y dược cổ truyền thế giới năm 2026 tiếp tục góp phần mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế, tạo cơ sở để các cơ quan, đơn vị của Việt Nam tăng cường trao đổi chuyên môn, tiếp cận thành tựu khoa học và thúc đẩy phát triển y học cổ truyền trong giai đoạn mới.