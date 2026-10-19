Đoàn kiểm tra của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương làm việc với Bộ Công an

Theo báo cáo tại hội nghị, thời gian qua, Bộ Công an đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác TĐKT, trọng tâm là Chỉ thị số 41-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác TĐKT trong tình hình mới. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động TĐKT từng bước được cụ thể hóa bằng mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, trách nhiệm, tiến độ thực hiện và sản phẩm; gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thi đua của tập thể. Các phong trào thi đua được định hướng triển khai bám sát chức năng, nhiệm vụ, hướng mạnh về cơ sở, nhất là lực lượng công an cấp xã.

Thượng tướng Trương Thiên Tô chủ trì buổi làm việc.

Bộ Công an cũng đã chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định về TĐKT trong lực lượng Công an nhân dân, ban hành các thông tư thay thế và quy định mới về công tác TĐKT có hiệu lực từ ngày 1-10-2026; đồng thời triển khai hiệu quả phong trào “Ba nhất” (Kỷ luật nhất - trung thành nhất - gần dân nhất)...

Quang cảnh buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, thay mặt Hội đồng TĐKT Trung ương, Thượng tướng Trương Thiên Tô ghi nhận và đánh giá cao những thành tích của Bộ Công an đã đạt được trong công tác TĐKT thời gian qua. Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu thời gian tới, Bộ Công an tiếp tục quán triệt và triển khai có hiệu quả các chỉ thị của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, cũng như tập trung hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động TĐKT. Bộ Công an cần đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua theo hướng lấy sản phẩm, hiệu quả thực tế và mức độ chuyển biến làm thước đo, kiên quyết khắc phục biểu hiện hành chính hóa, hình thức. Đồng thời, kịp thời kiện toàn Hội đồng TĐKT các cấp, tăng cường kiểm tra, giám sát tại các cụm, khối thi đua. Công tác khen thưởng phải bảo đảm công khai, minh bạch, hướng về lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn khó khăn; đẩy mạnh phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, dũng cảm, hết lòng vì nhân dân.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Thượng tướng Trương Thiên Tô cũng lưu ý Bộ Công an tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác TĐKT; từng bước hoàn thiện việc số hóa, quản lý, liên thông dữ liệu, hồ sơ, giảm các khâu xử lý thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch và hiệu quả giải quyết công việc. Cùng với đó, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng ứng dụng công nghệ số cho đội ngũ cán bộ làm công tác TĐKT các cấp.