Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng nữ đại biểu Quốc hội

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; các Bí thư Trung ương Đảng: Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu chúc mừng nữ đại biểu Quốc hội. Ảnh: quochoi.vn

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng chuyển lời thăm hỏi, chúc sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới các nữ đại biểu Quốc hội và toàn thể đại biểu tham dự cuộc gặp mặt.

Thay mặt Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội gửi tới các nữ đại biểu Quốc hội, nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý những lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam luôn in đậm những chiến công, đóng góp to lớn và thầm lặng của các thế hệ phụ nữ Việt Nam. Trong suốt lịch sử hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam luôn có sự đồng hành, đóng góp to lớn của các thế hệ nữ đại biểu Quốc hội. Đặc biệt, Quốc hội khóa XVI có 150 nữ đại biểu, chiếm khoảng 30% tổng số đại biểu Quốc hội. Đây là minh chứng cho sự quan tâm, cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với mục tiêu bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ.

Chất lượng đội ngũ nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI là niềm tự hào; nhiều đại biểu giữ trọng trách quan trọng từ Trung ương đến địa phương, các cơ quan quản lý nhà nước, Ủy ban của Quốc hội, doanh nghiệp, cơ sở y tế, giáo dục; có những đại biểu nữ rất trẻ và đại biểu nữ đến từ các địa phương, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chúc mừng nữ đại biểu Quốc hội. Ảnh: quochoi.vn

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, với góc nhìn tinh tế, nhân văn, sâu sắc mang tính giới, các nữ đại biểu Quốc hội tiếp tục phân tích, phản biện sâu sắc các dự án luật, đặc biệt là chính sách liên quan đến an sinh xã hội, giáo dục, y tế, lao động, việc làm, bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng nữ đại biểu Quốc hội. Ảnh: quochoi.vn

Chủ tịch Quốc hội mong muốn, dù ở bất cứ cương vị công tác nào, áp lực công việc lớn đến đâu, các nữ đại biểu, cán bộ nữ luôn giữ vững sự tự tin, bản lĩnh, tinh thần đổi mới; giữ trọn nét duyên dáng, nhân hậu, mang lại sự ấm áp của mỗi gia đình và trong xã hội. Đồng thời, không ngừng nâng cao trình độ lý luận và năng lực chuyên môn để tham gia thẩm định, phản biện sâu sắc các dự án luật; phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm để đóng góp vào hoạt động của Quốc hội và mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nữ đại biểu Quốc hội, các cán bộ nữ hoạt động hiệu quả, phát huy năng lực, trí tuệ, sức sáng tạo, tâm huyết của mình.

Tại cuộc gặp mặt, đại diện các nữ đại biểu Quốc hội bày tỏ niềm vinh dự, tự hào và ý thức sâu sắc về trách nhiệm trong tham gia xây dựng pháp luật, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Đồng thời, khẳng định tiếp tục học tập, rèn luyện, nâng cao chất lượng hoạt động, gần dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nhất là phụ nữ, trẻ em gái; tích cực đóng góp xây dựng chính sách vì sự phát triển công bằng, tiến bộ xã hội.