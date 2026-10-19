Tăng cường kết nối, khai mở tiềm năng hợp tác Việt Nam-Suriname

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đại sứ Bùi Văn Nghị đã hội kiến Tổng thống Suriname Jennifer Geerlings-Simons, làm việc với đại diện Bộ Ngoại giao, Kinh doanh quốc tế và Hợp tác quốc tế, Bộ Kinh tế, Khởi nghiệp và Đổi mới công nghệ, Bộ Tư pháp và An ninh, cùng lãnh đạo các cơ quan xúc tiến thương mại, đầu tư và Tập đoàn Dầu khí quốc gia Suriname (Staatsolie).

Đại sứ quán Việt Nam cũng phối hợp với các đối tác sở tại tổ chức hội thảo hợp tác phát triển nông nghiệp bền vững Việt Nam-Suriname và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại nước này.

Củng cố quan hệ chính trị

Đại sứ Bùi Văn Nghị hội kiến Tổng thống Suriname Jennifer Geerlings-Simons.

Tại cuộc hội kiến Tổng thống Jennifer Geerlings-Simons, Đại sứ Bùi Văn Nghị chuyển lời chào và lời chúc tốt đẹp của lãnh đạo Việt Nam, khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Suriname và mong muốn tăng cường hợp tác trong những lĩnh vực hai nước có thế mạnh, nhu cầu bổ trợ lẫn nhau.

Đại sứ đề cập các tiềm năng hợp tác trong nông nghiệp, thủy sản, dầu khí, năng lượng, công nghiệp chế biến, sản xuất đồ gỗ và đào tạo nhân lực; đồng thời đề nghị Chính phủ Suriname tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư và quan tâm hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại sở tại.

Tổng thống Jennifer Geerlings-Simons đánh giá cao quan hệ hữu nghị hai nước, bày tỏ ủng hộ thúc đẩy hợp tác thực chất với Việt Nam. Tổng thống quan tâm đến kinh nghiệm của Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và đào tạo kỹ thuật, đồng thời mong muốn tăng cường trao đổi chuyên gia, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm cải thiện năng lực sản xuất, bảo đảm an ninh lương thực.

Trong cuộc làm việc với Đại sứ Miriam Mac Intosh, Vụ trưởng Vụ các vấn đề địa chính trị và hợp tác phát triển quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao, Kinh doanh quốc tế và Hợp tác quốc tế Suriname, hai bên trao đổi về việc củng cố khuôn khổ hợp tác, trong đó có khả năng xây dựng Bản ghi nhớ về tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao.

Phía Suriname cho biết sẽ gửi dự thảo để hai bên nghiên cứu. Hai bên cũng trao đổi về hợp tác lao động, trao đổi chuyên gia, tăng cường tiếp xúc và trao đổi đoàn cấp cao, hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Suriname (19/12/1997-19/12/2027).

Khai thác tiềm năng kinh tế

Đại sứ Bùi Văn Nghị làm việc với lãnh đạo cơ quan phụ trách đổi mới sáng tạo và công nghệ Suriname.

Làm việc với Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Khởi nghiệp và Đổi mới công nghệ Andrew G. Baasaron, Đại sứ Bùi Văn Nghị trao đổi về định hướng phát triển công nghiệp, đa dạng hóa nền kinh tế và tăng cường kết nối doanh nghiệp hai nước.

Bộ trưởng Andrew G. Baasaron cho biết Suriname đang xây dựng lộ trình công nghiệp hóa trong 5 năm tới với sự hỗ trợ của Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO). Các ưu tiên gồm phát triển doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ, nghiên cứu xây dựng khu kinh tế đặc biệt và hình thành chuỗi sản xuất từ nguyên liệu, chế biến, bảo quản lạnh đến vận chuyển, tiêu thụ.

Suriname bày tỏ quan tâm đến kinh nghiệm của Việt Nam trong nông nghiệp, thủy sản, dầu khí, năng lượng, chế biến gỗ, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, giáo dục và y tế. Hai bên cũng trao đổi về nhu cầu lao động có tay nghề, đào tạo và chuyển giao kỹ năng, đồng thời đề xuất tăng cường kết nối cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và tổ chức các đoàn khảo sát thị trường.

Trong các cuộc làm việc với Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Suriname (KKF) Anil Pandarath và Quyền Tổng giám đốc Cơ quan Xúc tiến Đầu tư và Thương mại Suriname (SITA) Preshant Awadhpersad, hai bên trao đổi cơ hội hợp tác trong dầu khí, khai khoáng, nông nghiệp, chế biến thực phẩm, năng lượng tái tạo, dịch vụ, du lịch và công nghệ.

Đại sứ Bùi Văn Nghị làm việc với đại diện Cơ quan Xúc tiến đầu tư và thương mại Suriname (SITA).

Các bên đề xuất tăng cường kết nối KKF, SITA với hiệp hội, tổ chức xúc tiến thương mại và doanh nghiệp Việt Nam; chia sẻ thông tin thị trường, xác định đầu mối liên hệ và tổ chức các cuộc làm việc trực tuyến nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác phù hợp.

Trong lĩnh vực dầu khí, tại cuộc làm việc với Tổng giám đốc Staatsolie Annand Jagesar, Đại sứ trao đổi về chiến lược phát triển ngành dầu khí Suriname, các dự án ngoài khơi và khả năng hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam.

Ông Annand Jagesar giới thiệu dự án GranMorgu tại Lô 58, dự kiến bắt đầu khai thác từ năm 2028 với công suất thiết kế khoảng 220.000 thùng dầu/ngày. Staatsolie cũng thông tin về chính sách “Open Door”, cho phép nhà đầu tư quốc tế tìm hiểu và đề xuất hợp tác tại một số khu vực dầu khí còn mở theo quy định của Suriname.

Đại sứ giới thiệu năng lực của Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam) và các doanh nghiệp Việt Nam trong thăm dò, khai thác, dịch vụ kỹ thuật, vận chuyển, chế biến khí và phát triển hạ tầng dầu khí. Hai bên nhất trí duy trì trao đổi thông tin, kết nối doanh nghiệp, trước mắt tập trung vào hợp tác kỹ thuật, đào tạo nhân lực và chia sẻ kinh nghiệm phát triển ngành dầu khí.

Thúc đẩy hợp tác nông nghiệp bền vững

Đại sứ Bùi Văn Nghị giải đáp các câu hỏi tại Hội thảo hợp tác nông nghiệp Việt Nam-Suriname.

Ngày 15/10, Đại sứ quán Việt Nam phối hợp với các đối tác Suriname tổ chức Hội thảo hợp tác phát triển nông nghiệp bền vững Việt Nam-Suriname tại trụ sở KKF ở thủ đô Paramaribo, với sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý và hơn 70 doanh nghiệp hai nước.

Phát biểu tại hội thảo, Đại sứ Bùi Văn Nghị giới thiệu kinh nghiệm phát triển nông nghiệp Việt Nam, đặc biệt trong sản xuất lúa gạo, nuôi trồng thủy sản, chế biến nông sản, tổ chức chuỗi giá trị và ứng dụng khoa học-công nghệ. Đại sứ cho rằng hai bên có thể trao đổi, lựa chọn và điều chỉnh những kinh nghiệm phù hợp với điều kiện thực tế của Suriname.

Các đại biểu thảo luận về nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, ứng dụng công nghệ, đào tạo kỹ thuật, bảo quản và chế biến sau thu hoạch. Hội thảo tạo cơ hội để cơ quan quản lý, tổ chức chuyên môn và doanh nghiệp hai nước trao đổi trực tiếp về nhu cầu hợp tác, đồng thời mở ra các hướng nghiên cứu như trao đổi chuyên gia, đào tạo kỹ thuật, kết nối doanh nghiệp và triển khai mô hình hợp tác thí điểm trong nông nghiệp, thủy sản.

Tăng cường hợp tác tư pháp, an ninh và hỗ trợ cộng đồng

Trong cuộc làm việc với Bộ trưởng Bộ Tư pháp và An ninh Suriname Harish S. Monorath, Đại sứ Bùi Văn Nghị trao đổi về thực thi pháp luật, quản lý xuất nhập cảnh, đào tạo cán bộ và bảo hộ công dân.

Hai bên thảo luận khả năng tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi thông tin và nghiên cứu các chương trình hợp tác kỹ thuật giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ Tư pháp và An ninh Suriname cùng các cơ quan liên quan. Nội dung trao đổi tập trung vào khả năng phối hợp phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, mua bán người, ma túy và di cư bất hợp pháp. Đại sứ đề nghị phía Suriname tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam sinh sống, lao động và kinh doanh hợp pháp tại nước này.

Trong chuyến công tác, Đại sứ cũng gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Suriname, tìm hiểu tình hình đời sống, việc làm và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con.

Đại sứ Bùi Văn Nghị gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Suriname, trao đổi về công tác cộng đồng và hỗ trợ kiều bào.

Đại sứ thông tin về Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị ngày 2/8/2026 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong kỷ nguyên mới; động viên cộng đồng đoàn kết, tương trợ, chấp hành pháp luật sở tại, giữ gìn tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp tục phát huy vai trò cầu nối trong quan hệ Việt Nam-Suriname.

Đại sứ khẳng định Đại sứ quán sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng Suriname trong công tác lãnh sự, bảo hộ công dân và hỗ trợ cộng đồng.

Chuyến thăm và làm việc của Đại sứ Bùi Văn Nghị góp phần củng cố quan hệ hữu nghị Việt Nam-Suriname, tăng cường kết nối doanh nghiệp và xác định những hướng hợp tác tiềm năng trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, nông nghiệp, dầu khí, tư pháp và đào tạo nhân lực, hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước vào năm 2027.

(Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil)