Tạo mọi điều kiện thuận lợi để nữ đại biểu Quốc hội phát huy năng lực, trí tuệ, sức sáng tạo

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng các nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: DUY LINH)

Phát biểu tại cuộc gặp, trong không khí thân tình, thay mặt lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội nhiệt liệt biểu dương, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn những đóng góp tích cực, quan trọng của các nữ đại biểu Quốc hội và nữ cán bộ các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội thời gian qua.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn khẳng định: Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để hoạt động hiệu quả, phát huy năng lực, trí tuệ, sức sáng tạo và tâm huyết của mình.

Đến dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà; các Ủy viên Trung ương Đảng, các Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội...

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội trân trọng chuyển lời thăm hỏi và lời chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới các nữ đại biểu Quốc hội.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn chia sẻ, lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc luôn in đậm những chiến công, đóng góp thầm lặng của các thế hệ phụ nữ. Từ tinh thần anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang trong thời kỳ chiến tranh đến tinh thần năng động, sáng tạo, trung hậu, đảm đang trong thời kỳ đổi mới, phụ nữ Việt Nam đã khẳng định vai trò là chỗ dựa vững chắc của gia đình, là một động lực, trụ cột cho sự phát triển của xã hội.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Với Quốc hội, trong suốt lịch sử 80 năm hình thành và phát triển cũng luôn có sự đồng hành, đóng góp to lớn của các thế hệ nữ đại biểu Quốc hội. Đặc biệt, Quốc hội khóa XVI có 150 nữ đại biểu, chiếm 30% tổng số Quốc hội.

Đồng chí cho rằng: Đây là minh chứng cho sự quan tâm, cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với mục tiêu bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. So với nhiều quốc gia trên thế giới, tỷ lệ nữ Quốc hội của Việt Nam là rất đáng trân trọng.

Chủ tịch Quốc hội chia sẻ niềm tự hào về chất lượng đội ngũ nữ Quốc hội khóa XVI khi có tới 5 giáo sư, phó giáo sư, 35 tiến sĩ, 92 thạc sĩ... Các nữ đại biểu đang đảm nhiệm nhiều trọng trách quan trọng tại các cơ quan Trung ương, địa phương, các cơ quan quản lý nhà nước, các ủy ban của Quốc hội, doanh nghiệp, cơ sở y tế, giáo dục và nhiều lĩnh vực khác.

Trong số các nữ đại biểu Quốc hội có 1 Ủy viên Bộ Chính trị, 2 Ủy viên Ban Bí thư, 9 Ủy viên Trung ương Đảng; có những đại biểu dày dạn kinh nghiệm với 7 khóa tham gia Quốc hội như Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga; bên cạnh đó có những gương mặt rất trẻ, đại diện cho đồng bào các dân tộc thiểu số như đại biểu Lý Mì Lé (Điện Biên), đại biểu Lò Thị Bảo Vi (Nghệ An)...

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Kỳ họp thứ hai của Quốc hội đang diễn ra với một khí thế mới, tinh thần mới, quyết tâm mới. Với khối lượng công việc rất lớn của Kỳ họp, dự kiến xem xét, thông qua khoảng 43 nội dung, trong đó có 39 dự án luật, đặt ra yêu cầu rất mới, rất cao đối với Quốc hội.

Đặc biệt, Quốc hội đang tiếp tục chuyển mạnh tư duy xây dựng pháp luật từ quản lý sang kiến tạo phát triển; khơi thông triệt để các nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đồng chí cho rằng: Điều đó đòi hỏi sự tập trung trí tuệ, tâm huyết rất lớn của mỗi đại biểu Quốc hội, mỗi cán bộ, công chức, để tháo gỡ khó khăn, đưa đất nước phát triển, tất cả vì sự nghiệp cách mạng, vì nhân dân, vì mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Nhấn mạnh Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội đặt nhiều kỳ vọng đối với các nữ đại biểu Quốc hội; nữ cán bộ các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội mong muốn các nữ đại biểu Quốc hội tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác. Các nữ đại biểu Quốc hội tiếp tục phát huy góc nhìn tinh tế, nhãn quan sâu sắc, mang tính giới, phân tích, phản biện sâu sắc các dự án luật, đặc biệt là những chính sách liên quan đến an sinh xã hội, giáo dục, y tế, lao động, việc làm và bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em...

Đề cập tại Kỳ họp này, Quốc hội xem xét, quyết định những dự án Luật hết sức quan trọng, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng, “nhân dân, doanh nghiệp đang theo dõi, kỳ vọng những quyết sách của chúng ta phải đúng và trúng”.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn các nữ đại biểu Quốc hội tiếp tục là cầu nối vững chắc giữa cử tri và nghị trường, mang theo tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn thực tế của người dân, nhất là người dân vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo và đồng bào dân tộc thiểu số, để phản ánh vào các quyết sách của Quốc hội.

Các nữ đại biểu luôn giữ vững sự tự tin, bản lĩnh, tinh thần đổi mới; giữ trọn nét duyên dáng, nhân hậu, mang lại sự ấm áp trong mỗi gia đình và trong xã hội; đồng thời không ngừng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, lý luận để tham gia thẩm định, phản biện sâu sắc các dự án luật, phát huy tối đa tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm để đóng góp vào hoạt động của Quốc hội và mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các nữ đại biểu Quốc hội và nữ cán bộ các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội quán triệt, thực hiện tốt chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với 10 định hướng, nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược của phong trào phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045.