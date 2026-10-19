Hà Nội chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu

Để chuẩn bị cho sự kiện, chiều 19-10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị triển khai công tác phối hợp với 4 xã, phường: Bát Tràng, Sơn Đồng, Chuyên Mỹ và Vạn Phúc.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: NM

Khoảng 40-50 quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia sự kiện

Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Đình Hoa cho biết, chương trình được tổ chức nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các cấp chính quyền, địa phương, nghệ nhân và doanh nghiệp; tạo cơ hội gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, mở rộng quan hệ hợp tác, thúc đẩy sự phát triển của các ngành nghề. Thông qua chương trình, các địa phương và đơn vị liên quan có điều kiện trao đổi, đánh giá thực trạng hoạt động của từng ngành nghề, nhận diện những thuận lợi, khó khăn và xác định tiềm năng, định hướng phát triển trong thời gian tới.

Về quy mô, chương trình dự kiến thu hút khoảng 200 đại biểu quốc tế đến từ 40-50 quốc gia, vùng lãnh thổ. Bên cạnh đó, có sự tham gia của đại diện các cơ quan, địa phương, nghệ nhân tiêu biểu, doanh nghiệp trong nước. Sở Nông nghiệp và Môi trường kỳ vọng chương trình không chỉ là dịp giao lưu, kết nối mà còn góp phần giới thiệu, quảng bá những giá trị đặc sắc của các ngành nghề, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống gắn với phát triển kinh tế.

Báo cáo về công tác chuẩn bị sự kiện, Phó phòng Phát triển Nông thôn (Sở Nông nghiệp và Môi trường) Nguyễn Bá Bằng cho biết: Sự kiện sẽ được tổ chức trên diện tích khoảng 10.000m2 tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long. Ban tổ chức sẽ bố trí không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm phân chia thành các không gian riêng biệt. Trong đó, một bên dành cho các gian hàng giới thiệu, quảng bá sản phẩm làng nghề Hà Nội, bên còn lại bố trí các gian hàng của các tỉnh, thành phố tham gia sự kiện.

Đối với 4 làng nghề tham gia chương trình: Vạn Phúc, Bát Tràng, Chuyên Mỹ và Sơn Đồng, đề nghị mỗi địa phương chủ động lựa chọn, đăng ký từ 5 đến 10 gian hàng để giới thiệu các sản phẩm đặc trưng. Các gian hàng sẽ được bố trí trong khu vực dành cho làng nghề Hà Nội, bảo đảm thống nhất về quy hoạch và thuận tiện cho khách tham quan.

Phòng Phát triển Nông thôn (Sở Nông nghiệp và Môi trường) báo cáo công tác chuẩn bị tại hội nghị. Ảnh: NM

Đặc biệt, phương án tổ chức xác định 2 khu vực trưng bày với chức năng riêng biệt. Khu vực thứ nhất gồm bốn không gian được thiết kế đồng bộ, dành riêng để giới thiệu những sản phẩm tinh hoa, tiêu biểu nhất của bốn làng nghề. Đây là nơi trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ đặc sắc, có giá trị văn hóa, nghệ thuật cao, thể hiện bản sắc và kỹ thuật truyền thống của từng làng nghề, đồng thời tạo điểm nhấn cho sự kiện.

Khu vực thứ hai là hệ thống gian hàng phục vụ hoạt động giới thiệu, quảng bá sản phẩm và kết nối giao thương. Bên cạnh việc lựa chọn, cử nghệ nhân tham gia trình diễn kỹ thuật, giới thiệu nghề truyền thống tại khu vực trung tâm, các địa phương cần đăng ký cụ thể số lượng gian hàng để Ban tổ chức chủ động xây dựng phương án bố trí phù hợp.

Ông Nguyễn Bá Bằng đề nghị lãnh đạo, đại diện các xã và đơn vị liên quan nắm rõ phương án tổ chức, vị trí các khu vực trưng bày, phân biệt chức năng từng không gian và chủ động phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm sự kiện diễn ra thống nhất, hiệu quả.

Đại biểu tham luận tại hội nghị. Ảnh: NM

Bảo đảm điều kiện tốt nhất cho Festival

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND xã Chuyên Mỹ Nguyễn Thùy Hương khẳng định sẽ chủ động phối hợp, lựa chọn sản phẩm tiêu biểu, huy động nghệ nhân và chuẩn bị các điều kiện cần thiết, góp phần tổ chức Festival hiệu quả.

Bà Hương cũng đề nghị Ban tổ chức sớm cung cấp lịch trình cụ thể về việc đón tiếp các đoàn khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm tại các làng nghề, trong đó làm rõ thời gian, số lượng khách, thành phần đoàn và nội dung tham quan để địa phương chủ động chuẩn bị.

Bà Hương cũng cho biết, địa phương đã có kinh nghiệm đón tiếp các đoàn khách quốc tế, song cần có kế hoạch từ sớm để bố trí nhân lực, nghệ nhân trình diễn, chuẩn bị nội dung thuyết minh và các hoạt động trải nghiệm phù hợp. Bà đề nghị Ban tổ chức sớm thống nhất phương án thiết kế không gian trưng bày, quy mô tổ chức, lịch trình hoạt động và thời gian tham gia của nghệ nhân; kịp thời thông báo các nội dung đã thống nhất để địa phương triển khai đồng bộ, hạn chế điều chỉnh trong quá trình thực hiện.

Đồng quan điểm, Phó Chủ tịch UBND phường Hà Đông Nguyễn Hữu Hiển cho rằng, công tác chuẩn bị máy móc, trang thiết bị phục vụ trình diễn nghề truyền thống cần được tính toán kỹ lưỡng, nhất là đối với các thiết bị cồng kềnh, đòi hỏi nhiều công sức và chi phí vận chuyển, lắp đặt. Từ kinh nghiệm tổ chức năm trước, ông đề nghị Ban tổ chức sớm thống nhất phương án bố trí không gian, trang thiết bị và kế hoạch huy động lực lượng tham gia. Do khoảng cách di chuyển tương đối xa, các địa phương cần được thông báo lịch trình cụ thể để chủ động bố trí nhân lực, phương tiện và các điều kiện cần thiết, hạn chế phát sinh chi phí, bảo đảm các hoạt động của Festival diễn ra thuận lợi, hiệu quả.

Nghệ nhân Trần Thị Ngoc Lan - Làng lụa Vạn Phúc đề nghị Ban tổ chức xem xét, bảo đảm việc trưng bày phù hợp với đặc thù của từng làng nghề và tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị tham gia. Việc bố trí cần đảm bảo hợp lý, thuận tiện cho hoạt động trưng bày, quảng bá sản phẩm và phát huy sự đa dạng của các làng nghề tại Festival...

Đại biểu tham luận tại hội nghị. Ảnh: NM

Đại diện xã Sơn Đồng cơ bản thống nhất với các nội dung Ban Tổ chức đưa ra, đồng thời đề nghị làm rõ một số vấn đề để địa phương chủ động triển khai. Trong đó, cần xác định cụ thể các hạng mục trang trí, thiết bị trưng bày tại không gian rộng khoảng 94m² do Ban Tổ chức đầu tư và những nội dung địa phương phải tự chuẩn bị, bảo đảm phù hợp với đặc trưng sản phẩm của từng làng nghề...

Đối với hoạt động đón tiếp các đoàn khách trong nước và quốc tế tham quan làng nghề, xã Sơn Đồng đề nghị sớm cung cấp lịch trình, số lượng khách và nội dung tham quan để chủ động bố trí nhân lực, chuẩn bị các điều kiện cần thiết, tránh chồng chéo với các hoạt động khác. Địa phương mong muốn Ban tổ chức và đơn vị tư vấn tăng cường trao đổi, thống nhất phương án thiết kế, kinh phí và tiến độ triển khai, bảo đảm công tác phối hợp được thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Đình Hoa kết luận hội nghị. Ảnh: NM

Kết luận hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Đình Hoa đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và những ý kiến đóng góp thiết thực của đại diện các địa phương, nghệ nhân, làng nghề và các đơn vị liên quan trong công tác chuẩn bị Festival. Ông Nguyễn Đình Hoa đề nghị các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, chỉnh trang cảnh quan, bảo đảm vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và an toàn giao thông tại các khu vực đón tiếp khách. Đối với các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương và đơn vị liên quan cần tăng cường phối hợp, phân công nhiệm vụ cụ thể, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm công tác chuẩn bị được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ.