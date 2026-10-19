Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa chỉ đạo về công tác tổ chức Hội thảo quốc tế. Ảnh: Thu Hằng

Cùng đi có Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung - Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo; Chánh Văn phòng Kiểm toán nhà nước (KTNN) Lê Tùng Lâm; Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Nguyễn Bá Dũng cùng đại diện các đơn vị liên quan.

Tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa cùng đoàn công tác đã kiểm tra hội trường tổ chức Hội thảo, phòng VIP, các phòng họp song phương, phòng ăn trưa và khu vực giải lao. Đây là những địa điểm phục vụ các hoạt động chính của Hội thảo, các cuộc gặp gỡ, trao đổi song phương và công tác đón tiếp đại biểu trong nước, quốc tế.

Qua khảo sát, đoàn công tác rà soát phương án bố trí các khu vực phục vụ Hội thảo, từ đón tiếp, di chuyển đại biểu đến tổ chức phỏng vấn, chụp ảnh và các hoạt động liên quan, nhằm bảo đảm sự phối hợp đồng bộ, chu đáo trong quá trình tổ chức sự kiện.

Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa kiểm tra địa điểm tổ chức Hội thảo quốc tế. Ảnh: Thu Hẳng

Theo Ban Tổ chức, Hội thảo dự kiến quy tụ các cơ quan kiểm toán tối cao (SAI), các tổ chức kiểm toán quốc tế cùng các chuyên gia trong nước và quốc tế, nhằm trao đổi kinh nghiệm, thảo luận những vấn đề đặt ra đối với kiểm toán công trong bối cảnh mới.

Với chủ đề “Cơ quan kiểm toán tối cao trong bối cảnh mới: Tầm nhìn, Thể chế và Đổi mới”, Hội thảo tập trung vào các nội dung trọng tâm như địa vị pháp lý, tính độc lập và vai trò của SAI trong quản trị quốc gia; các xu hướng kiểm toán mới; đổi mới phương pháp kiểm toán; ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong hoạt động kiểm toán.

Thông qua trao đổi kinh nghiệm và thảo luận chuyên môn, Hội thảo hướng tới cung cấp thêm luận cứ khoa học, kinh nghiệm thực tiễn phục vụ xây dựng định hướng phát triển KTNN đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045, cũng như nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật KTNN. Đồng thời, sự kiện góp phần tăng cường trao đổi chuyên môn, mở rộng hợp tác giữa KTNN Việt Nam với cộng đồng kiểm toán quốc tế.

Tại buổi khảo sát, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa đánh giá cao tinh thần chủ động, linh hoạt của Ban Tổ chức Hội thảo trong quá trình triển khai nhiệm vụ; đồng thời yêu cầu các bộ phận liên quan phối hợp chặt chẽ, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo kế hoạch, bảo đảm chất lượng công tác chuẩn bị, góp phần tổ chức Hội thảo quốc tế thành công tốt đẹp./.