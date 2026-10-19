Bộ trưởng Đào Hồng Lan tiếp và làm việc với Đoàn công tác cấp cao Tập đoàn FedEx

Cùng tham dự buổi tiếp và làm việc cùng Bộ trưởng Đào Hồng Lan, về phía Bộ Y tế có đại diện lãnh đạo Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Cục Hạ tầng và Thiết bị y tế; Vụ Hợp tác quốc tế; Văn phòng Bộ và đại diện Bệnh viện Nhi Trung ương.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu. Ảnh: Trần Minh

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chào mừng ông Cho Pin Ang, Tổng Giám đốc Quan hệ Chính phủ khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, đại diện đoàn công tác cấp cao Tập đoàn FedEx đến làm việc tại Bộ Y tế.

Bộ trưởng đánh giá cao các hoạt động hợp tác và đóng góp của Tập đoàn Fedex cho sự phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam trong 30 năm qua, những chiến lược phối hợp về nâng cao công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân, trẻ em, trẻ em mắc ung thư tại Việt Nam.

Đồng thời, Bộ trưởng khẳng định nỗ lực triển khai, cụ thể hóa nội dung thảo luận giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và ông Frederick - Nhà sáng lập, cựu Tổng Giám đốc điều hành Fedex vào ngày 25/2/2025, với mục tiêu an sinh xã hội nhân văn vì trẻ em.

Phát biểu đáp từ, ông Cho Pin Ang, Tổng Giám đốc Quan hệ Chính phủ khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, đại diện đoàn công tác cấp cao Tập đoàn FedEx bày tỏ trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và đại diện lãnh đạo một số đơn vị của Bộ Y tế.

Ông Cho Pin Ang khẳng định, Tập đoàn FedEx luôn nỗ lực cùng cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ hướng tới các chương trình hợp tác, góp phần ngày càng phát triển cấp quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, FedEx mong muốn được cùng phối hợp, đồng hành với Bộ Y tế Việt Nam trên chặng hành trình nâng cao sức khỏe của người dân, trẻ em.

Ông Cho Pin Ang, Tổng Giám đốc Quan hệ Chính phủ khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, đại diện đoàn công tác cấp cao Tập đoàn FedEx phát biểu. Ảnh: Trần Minh

Tại buổi tiếp và làm việc, hai bên đã trao đổi, thảo luận về những mong muốn của FedEx trong việc đồng hành hỗ trợ Việt Nam phát triển năng lực điều trị ung thư; Những nhu cầu ưu tiên của ngành y tế và các hạng mục phù hợp để FedEx xem xét giải pháp hỗ trợ thiết thực, hiệu quả và bền vững cũng như thống nhất về lộ trình thực hiện, phù hợp với chính sách đóng góp từ thiện toàn cầu của FedEx.

Kết luận buổi tiếp và làm việc, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan khẳng định, cùng với thực hiện mục tiêu chiến lược trọng yếu về bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe người dân nói chung, trẻ em nói riêng, Bộ Y tế Việt Nam luôn quan tâm thúc đẩy hợp tác quốc tế, thống nhất các mục tiêu chung và xây dựng một kế hoạch hành động cụ thể, để cải thiện công tác chẩn đoán và điều trị, qua đó nâng cao công tác chăm sóc, cải thiện sức khỏe cho bệnh nhi ung thư tại Việt Nam.

Bộ trưởng bày tỏ mong muốn Tập đoàn FedEx đồng hành cùng Bộ Y tế, chung tay xây dựng hệ thống chăm sóc, điều trị ung thư trẻ em toàn diện, hiệu quả và bền vững tại Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chỉ đạo các đơn vị của Bộ Y tế tiếp tục hoàn thiện những nội dung đã được thảo luận, thống nhất tại buổi làm việc và kết nối với các chuyên gia của FedEx thúc đẩy tiến trình hợp tác, góp phần thúc đẩy phát triển y tế chuyên sâu tại Việt Nam.

Các đại biểu tại buổi tiếp và làm việc. Ảnh: Trần Minh