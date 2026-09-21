Buồn cho diễn viên Vân Trang

Trong hơn 15 năm hoạt động nghệ thuật, Vân Trang xây dựng được vị trí riêng trên màn ảnh Việt nhờ khả năng biến hóa đa dạng. Nữ diễn viên từng thử sức với nhiều thể loại, từ hài hước, tình cảm đến cổ trang, tâm lý và kinh dị. Không chỉ được khán giả biết đến, năng lực diễn xuất của cô còn được ghi nhận qua nhiều giải thưởng và cột mốc chuyên môn đáng chú ý.

Năm 2010, khi mới 20 tuổi, Vân Trang nhận giải Mai Vàng ở hạng mục Nữ diễn viên phim truyền hình được yêu thích với vai Hương Giang trong Lối sống sai lầm. Ba năm sau, cô tiếp tục tạo dấu ấn với vai Ý Linh trong Scandal: Bí mật thảm đỏ. Nhân vật có diễn biến tâm lý phức tạp giúp Vân Trang giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 18.

Vân Trang sở hữu nhiều vai diễn đa dạng trong hơn 15 năm hoạt động nghệ thuật. Ảnh: FBNV

Năm 2015, Vân Trang tiếp tục có một cột mốc đặc biệt khi được mời làm thành viên ban giám khảo hạng mục phim truyện tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 19 ở tuổi 25. Những thành tích này cho thấy nữ diễn viên từng được đánh giá cao về chuyên môn ngay từ khá sớm trong sự nghiệp.

Trên màn ảnh rộng, Vân Trang cũng sở hữu gia tài phim ảnh tương đối đa dạng. Cô từng xuất hiện trong Saigon Yo!, Cô dâu đại chiến, Thiên mệnh anh hùng, Scandal: Bí mật thảm đỏ, Oán, Chàng vợ của em, Hồn papa da con gái, Chuyện ma gần nhà, Dân chơi không sợ con rơi, Kẻ ẩn danh và Nhà ma xó. Mỗi giai đoạn, nữ diễn viên lại thử sức với một dạng nhân vật khác, thay vì gắn mình với duy nhất một hình tượng.

Xét về doanh thu, các bộ phim có Vân Trang tham gia từng mang về tổng cộng hơn 320 tỷ đồng theo những số liệu được công bố. Trong đó, Cô dâu đại chiến đạt khoảng 37,6 tỷ đồng, Cô dâu đại chiến 2 khoảng 40 tỷ đồng, Chàng vợ của em khoảng 86 tỷ đồng và Chuyện ma gần nhà gần 59 tỷ đồng. Những con số này cho thấy cô từng góp mặt trong nhiều dự án có sức hút nhất định tại phòng vé.

Nữ diễn viên từng thử sức với nhiều thể loại từ hài, tình cảm đến tâm lý và kinh dị.

Thế nhưng, sau nhiều năm làm nghề, Vân Trang vẫn chưa có một bộ phim vượt mốc 100 tỷ đồng. Chàng vợ của em từng tiến khá gần cột mốc này nhưng dừng lại ở khoảng 86 tỷ đồng. Đây trở thành khoảng trống đáng chú ý khi nhìn lại hành trình điện ảnh của một nữ diễn viên từng có nhiều vai diễn được ghi nhận.

Những dự án gần đây càng khiến câu chuyện này được quan tâm. Nhà ma xó kết thúc hành trình chiếu rạp với doanh thu khoảng 18 tỷ đồng, trong khi Bus: Chuyến xe một chiều năm 2026 có doanh thu hơn 1,6 tỷ đồng theo số liệu được công bố. Tuy nhiên, kết quả phòng vé của một bộ phim không thể quy hoàn toàn cho diễn viên, bởi còn phụ thuộc vào chất lượng kịch bản, đạo diễn, dàn diễn viên, thời điểm phát hành, quảng bá và thị hiếu khán giả.

Vì vậy, điểm đáng tiếc ở Vân Trang không nằm ở việc cô thiếu những tác phẩm có doanh thu tốt, càng không thể nói nữ diễn viên liên tục thất bại. Điều đáng chú ý hơn là thực lực diễn xuất đã được công nhận nhưng một dấu mốc thương mại đủ lớn vẫn chưa xuất hiện.

Vân Trang hiện cân bằng hoạt động nghệ thuật với cuộc sống gia đình.

Sau khi kết hôn và có bốn người con, Vân Trang cũng chủ động cân bằng công việc với gia đình. Cô không còn xuất hiện dày đặc như giai đoạn đầu sự nghiệp nhưng vẫn duy trì diễn xuất, sân khấu và công việc kinh doanh. Việc lựa chọn dự án vì thế cũng có những thay đổi nhất định so với thời điểm nữ diễn viên liên tục phủ sóng màn ảnh.

Ở tuổi 36, Vân Trang vẫn còn cơ hội bổ sung cột mốc còn thiếu trong sự nghiệp. Sau hơn 15 năm hoạt động, điều khán giả chờ đợi ở cô có lẽ không phải thêm một vai diễn để chứng minh năng lực, mà là một kịch bản đủ tốt để vừa phát huy khả năng diễn xuất, vừa tạo được hiệu ứng mạnh mẽ tại phòng vé. Nếu điều đó xuất hiện, hành trình của Vân Trang sẽ có thêm một dấu mốc đáng nhớ bên cạnh những giải thưởng và vai diễn từng làm nên tên tuổi của cô.