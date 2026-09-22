4 kiểu tóc đơn giản giúp chị em 'ghi điểm' khi xuống phố chơi Trung thu

Trung thu là dịp nhiều người xuống phố, gặp gỡ bạn bè hoặc tham dự những buổi tiệc tối. Đây cũng là thời điểm phái đẹp có thể làm mới diện mạo bằng một kiểu tóc khác với thường ngày.

Không cần tạo kiểu phức tạp, những thay đổi nhỏ như tăng độ phồng, buộc nửa đầu hay tạo sóng nhẹ cũng đủ mang đến vẻ ngoài mới mẻ. Dưới đây là 4 gợi ý dễ ứng dụng, phù hợp với nhiều phong cách trang phục.

Tóc buộc nửa đầu

Tóc buộc nửa đầu mang đến vẻ mềm mại nhưng vẫn giữ được sự gọn gàng. Phần tóc phía trên được cố định phía sau, trong khi phần còn lại buông tự nhiên, giúp gương mặt không bị che phủ quá nhiều.

Nếu muốn mái tóc có độ bồng, có thể uốn nhẹ phần đuôi hoặc tạo sóng lớn rồi nới lỏng một vài lọn tóc quanh thái dương. Với tóc dài, phần đuôi có độ chuyển động sẽ giúp tổng thể sinh động hơn khi xuống phố.

Kiểu tóc này dễ kết hợp với váy lụa, voan, satin hoặc những thiết kế mang nét nữ tính. Một chiếc nơ vải, ruy băng mảnh hay kẹp tóc nhỏ cũng có thể trở thành điểm nhấn. Nếu trang phục đã nhiều họa tiết, nên tiết chế phụ kiện tóc để tổng thể hài hòa.

Tóc búi thấp

Tóc búi thấp phù hợp với những người yêu thích vẻ chỉn chu, thanh lịch và muốn làm nổi bật phần cổ, vai. Tóc có thể được búi gọn sát đầu để tạo cảm giác hiện đại hoặc búi hơi rối với độ phồng vừa phải để diện mạo mềm mại hơn.

Một vài lọn tóc mảnh buông quanh khuôn mặt sẽ giúp kiểu tóc tự nhiên và bớt cứng. Với những buổi tiệc tối hoặc cuộc hẹn dịp Trung thu, tóc búi thấp có thể kết hợp cùng váy cổ vuông, váy hai dây hoặc áo trễ vai.

Khi tóc được vén gọn, phần cổ và vai trở thành điểm nhấn rõ hơn. Khuyên tai ngọc trai, hoa tai dáng dài hoặc kẹp tóc ánh kim có thể được sử dụng để tăng vẻ nữ tính. Tuy nhiên, nếu trang phục đã có nhiều chi tiết, phụ kiện nên được tiết chế.

Tóc xoăn sóng lơi

Nếu muốn mái tóc trông bồng bềnh nhưng không quá cầu kỳ, xoăn sóng lơi là lựa chọn dễ ứng dụng. Những lọn tóc được uốn nhẹ từ giữa thân đến đuôi tạo độ chuyển động vừa phải, đồng thời giúp tóc có cảm giác dày hơn.

Với tóc ngang vai, chỉ cần uốn cong nhẹ phần đuôi cũng đủ tạo sự khác biệt. Trong khi đó, tóc dài có thể tạo sóng lớn để tăng vẻ nữ tính.

Kiểu tóc này phù hợp với nhiều trang phục, từ váy hoa, váy lụa đến những bộ đồ đơn sắc. Nếu muốn gương mặt thanh thoát hơn, có thể kết hợp với mái bay và tạo độ phồng nhẹ ở chân tóc.

Với khuôn mặt tròn, những lọn tóc rơi dọc hai bên có thể tạo cảm giác cân đối hơn. Người có khuôn mặt dài có thể tạo thêm độ phồng ở khu vực ngang má. Khi mái tóc đã có nhiều chuyển động, trang sức nên chọn kiểu dáng đơn giản.

Tóc tết lệch một bên

Tóc tết lệch tạo điểm nhấn nhờ phần tóc được đưa sang một bên, mang đến vẻ nữ tính mà không cần quá nhiều phụ kiện. Có thể tết lỏng để tạo cảm giác phóng khoáng hoặc tết gọn nếu muốn diện mạo chỉn chu.

Sau khi tết, kéo nhẹ từng mắt tóc để bím tóc trông dày và tự nhiên hơn. Một vài lọn tóc buông hai bên mặt cũng giúp tổng thể mềm mại.

Kiểu tóc này đặc biệt phù hợp với những bộ váy có phần cổ hoặc vai được nhấn mạnh. Khi tóc được đưa sang một bên, phần thân trên trở nên thoáng hơn, giúp đường cổ áo, dây váy hoặc các chi tiết trang phục được chú ý.

Nếu muốn tạo không khí lễ hội, có thể đan một dải ruy băng mảnh vào bím tóc hoặc dùng dây buộc có chi tiết ánh kim. Những gam màu như đỏ trầm, nâu, vàng ánh kim hoặc kem cũng dễ kết hợp với trang phục Trung thu.

Dù lựa chọn kiểu tóc nào, yếu tố quan trọng vẫn là sự phù hợp với độ dài tóc, hình dáng khuôn mặt và trang phục. Một kiểu tóc đơn giản nhưng được tạo độ phồng và sắp xếp gọn gàng có thể mang lại hiệu quả tốt hơn kiểu cầu kỳ nhưng không phù hợp.

Trong không khí Trung thu, những kiểu tóc có độ mềm mại, tự nhiên và thêm một điểm nhấn nhỏ từ ruy băng, nơ hoặc kẹp tóc cũng đủ giúp diện mạo mới mẻ hơn khi xuống phố.