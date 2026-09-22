'Nghệ sĩ đa tài xuất chúng' WOODZ khép lại hành trình thế giới rực rỡ đầu tiên

WOODZ sẽ khép lại chuyến lưu diễn thế giới năm 2026 của mình, 2026 WOODZ WORLD TOUR Archive. 1 : Completed bằng chuỗi concert encore (biểu diễn bổ sung) kéo dài hai ngày tại KSPO DOME, Seoul. Các đêm diễn encore sẽ diễn ra vào lúc 18h ngày 31/10 và 17h ngày 1/11 (giờ Hàn Quốc).

Hai đêm diễn này đánh dấu cột mốc quan trọng khi nam ca sĩ lần đầu tiên tổ chức concert solo tại KSPO DOME. Địa điểm nằm trong Công viên Olympic này có sức chứa khoảng 15.000 khán giả và từ lâu đã được xem là sân khấu mang tính biểu tượng đối với các nghệ sĩ solo tại Hàn Quốc.

WOODZ đã khởi động chuyến lưu diễn vào ngày 14 và 15/3, tại Inspire Arena (Incheon), sau đó đi qua các khu vực châu Á, châu Âu, châu Đại Dương, Nam Mỹ và Bắc Mỹ trong suốt bảy tháng tiếp theo.

Tên của chuyến lưu diễn được đặt theo Archive. 1, album phòng thu dài đầu tay gồm 17 ca khúc mà anh phát hành vào ngày 4/3, đánh dấu cột mốc 13 năm kể từ khi ra mắt. Ca khúc Drowning do chính anh sáng tác trong album này đã vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng thường niên trong nước của Melon.

Theo công ty quản lý, đêm diễn encore tại Seoul sẽ không chỉ đơn thuần là sự lặp lại của các buổi diễn trong chuyến lưu diễn trước đó. Phần mở màn, mạch chương trình tổng thể và danh sách bài hát đều đã được làm mới, đồng thời các sân khấu đặc biệt dành riêng cho hai đêm diễn này cũng đang được gấp rút chuẩn bị.

Trước khi các buổi diễn chính thức bắt đầu, vé sẽ được mở bán sớm cho thành viên câu lạc bộ người hâm mộ vào lúc 20h ngày 6/10 qua hệ thống Melon Ticket, tiếp đó là đợt mở bán vé rộng rãi vào lúc 20h ngày 7/10.

WOODZ cũng là người đầu tiên tham gia dự án kỷ niệm 40 năm ca hát "40th Anniversary Tribute Duet X Lee Seung Chul" của Lee Seung Chul, một tên tuổi đã góp phần định hình lịch sử âm nhạc đại chúng Hàn Quốc.

WOODZ đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông nhờ vẻ ngoài điển trai khi tham dự buổi công chiếu VIP của bộ phim Assassins. Anh xuất hiện với phong cách lịch lãm, kết hợp áo len màu đỏ rượu vang cùng quần jeans. Ngoại hình cuốn hút và vóc dáng ấn tượng của anh đã thực sự nổi bật.