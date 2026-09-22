'Anh trai vượt ngàn chông gai' ra thông báo 'nóng'

Chiều 21/9, Ban Tổ chức "Anh trai vượt ngàn chông gai" 2026 đã phát đi thông báo chính thức liên quan đến sự cố bản quyền trong tiết mục Chuyện chàng cô đơn của Nhà lục lạc, phát sóng ngày 19/9.

Thông báo của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

Ban tổ chức xác nhận chi tiết thiết kế sân khấu cổng cưới trong tiết mục có sử dụng mẫu thiết kế thiệp mời năm 2017 của thương hiệu GUCCI. Đồng thời, đơn vị tổ chức nhận trách nhiệm về quy trình kiểm duyệt nội dung và hình ảnh trước khi chương trình lên sóng, gửi lời xin lỗi đến thương hiệu bị ảnh hưởng, các Anh tài Nhà lục lạc và khán giả.

“Chúng tôi xin xác nhận sự cố vi phạm bản quyền đối với mẫu thiết kế thiệp mời năm 2017 của thương hiệu Gucci trong tiết mục ‘Chuyện chàng cô đơn’ của Nhà lục lạc, phát sóng ngày 19.9.2026”, ê-kíp chương trình thông báo trên tài khoản Fanpage chính thức.

Cụ thể, trong đêm công diễn 5 chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai” 2026, Nhà lục lạc gồm các anh tài Will, Thỏ (Da LAB), Cheng, K.O, Thanh Duy và Duy Khánh đã mang đến màn trình diễn “Chuyện chàng cô đơn” với sân khấu dàn dựng hoành tráng.

Đảm nhận vai trò xây dựng concept (ý tưởng chủ đạo) cho tiết mục, Duy Khánh xây dựng bối cảnh 6 người bạn cùng đến dự một đám cưới. Trong đó, hình ảnh một chàng trai chưa có người yêu đứng giữa niềm vui của bạn bè được thể hiện theo hướng vui tươi, thay vì chìm trong buồn bã.

Với sự đầu tư về cả âm nhạc, thông điệp và dàn dựng sân khấu, Nhà lục lạc nhận về 2.450 điểm bình chọn từ khán giả, giành chiến thắng trước Nhà hào môn.

Tuy nhiên, sau tập phát sóng này, trên mạng xã hội đã xuất hiện những bài đăng chỉ ra nhiều điểm tương đồng trong chi tiết thiết kế, dàn dựng cổng cưới của tiết mục “Chuyện chàng cô đơn” với mẫu thiết kế thiệp mời năm 2017 của thương hiệu thời trang Gucci.

Tiết mục Chuyện chàng cô đơn lên sóng tối 19/9.

"Chúng tôi hiểu rằng sự cố này không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của thương hiệu bị vi phạm, mà còn làm tổn hại đến niềm tin của khán giả - những người luôn yêu thương, đồng hành chương trình. Đặc biệt, Ban tổ chức vô cùng xin lỗi các anh tài Nhà lục lạc, khi những nỗ lực và tâm huyết chuyên môn của các anh bị ảnh hưởng bởi sai sót từ khâu mỹ thuật và kiểm duyệt của ê-kíp", nhà sản xuất nói.

Đơn vị sản xuất "Anh trai vượt ngàn chông gai" cho biết đang liên hệ với thương hiệu thời trang để gửi lời xin lỗi chính thức, báo cáo sự việc và phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan bản quyền theo đúng quy định.

Về việc xử lý và cập nhật lại tiết mục phát sóng, ban biên tập game show đang rà soát và biên tập lại hình ảnh vi phạm.

Ngoài ra, Ban tổ chức chương trình khẳng định sẽ có hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với nhân sự chịu trách nhiệm trực tiếp, đồng thời thắt chặt toàn bộ quy trình kiểm duyệt bản quyền cho tất cả tiết mục còn lại của chương trình để đảm bảo không lặp lại sự cố tương tự.

Thiết kế sân khấu show Anh trai tương đồng thiệp mời của thương hiệu thời trang xa xỉ.

Cuối cùng, Ban tổ chức tiếp tục gửi lời xin lỗi đến GUCCI, các Anh tài và khán giả, đồng thời nhìn nhận đây là bài học trong công tác sản xuất và quản lý chương trình. Hiện tại, video tiết mục trên YouTube chính thức của chương trình cũng đã được ẩn đi.

Bên cạnh thông báo từ Ban tổ chức, Vĩ Khang, Giám đốc Nghệ thuật (Art Director) của chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" 2026, cũng đăng bài viết trên trang cá nhân để lên tiếng về sự việc. Vĩ Khang thừa nhận đã sử dụng thiết kế mẫu thiệp mời Gucci năm 2017 làm nguồn tham khảo trong quá trình phát triển ý tưởng sân khấu cổng cưới theo phong cách pop-up paper theatre. Tuy nhiên, việc tham khảo đã vượt quá giới hạn, dẫn đến một phần thiết kế bị sao chép. Trong bài viết, Vĩ Khang nhận trách nhiệm về quá trình nghiên cứu và kiểm duyệt thiết kế cùng ê-kíp nghệ thuật, đồng thời gửi lời xin lỗi đến Gucci, Ban Tổ chức, các Anh tài Nhà lục lạc và khán giả. Vĩ Khang cho biết sai sót này đã ảnh hưởng đến công sức, tâm huyết của các nghệ sĩ tham gia tiết mục. Giám đốc Nghệ thuật cũng cam kết điều chỉnh quy trình kiểm tra nguồn tham khảo và bản quyền để hạn chế những sai sót tương tự trong tương lai.