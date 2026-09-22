Tôn Thiên lộ diện mạo thật, không lung linh như trên phim Đầu Xuân Tươi Sáng?

Sau khi Đầu Xuân Tươi Sáng ăn khách, Tôn Thiên đã vụt sáng thành sao và nhiều người còn tự hỏi vì sao một nữ diễn viên có ngoại hình nổi bật như Tôn Thiên mà mãi bây giờ mới nổi tiếng. Cô sở hữu chiều cao 1m72, kèm theo tỷ lệ cơ thể đẹp hiếm thấy với đôi chân dài 1m12 nên mặc gì cũng nổi bật. Kèm theo mái tóc dài óng ả, khí chất mạnh mẽ nên Tôn Thiên được cho là có nhiều nét giống với Jun Ji Hyun.

Mới đây, nhiều cư dân mạng còn nhận xét Tôn Thiên nhìn như chị em với Kim Yoo Jung. Hai cô gái đều sở hữu gương mặt cá tính, sắc sảo đến thần thái hiện đại, tự tin. Quả thực trong một số bức ảnh, Tôn Tiên có nét gợi liên tưởng đến Kim Yoo Jung nhưng khán giả cho rằng sao nữ người Hàn có nhan sắc rực rỡ, nổi trội hơn.

Ngoài ra, một bức ảnh chụp Tôn Thiên ngoài đời thường cũng làm netizen sửng sốt vì quá khác biệt. Nữ diễn viên để mặt mộc, tóc còn chưa buộc gọn, mặc đồ đơn giản và còn đi dép xỏ ngón, nhìn có phần xuề xòa khác hẳn Thượng Chi Đào trong Đầu Xuân Tươi Sáng, cũng chẳng giống Tôn Thiên sang chảnh mỗi khi đi dự sự kiện.

Tuy chưa biết bức ảnh trên chụp ở thời điểm nào, không ít người tỏ ý thất vọng vì Tôn Thiên còn chưa đầu tư chăm chút hình ảnh khi ra ngoài. Có thể cô vẫn chưa kịp làm quen với việc mình đã nổi tiếng, sẽ có nhiều người nhận ra nên vẫn giữ thói quen ăn mặc giản dị như trước kia. Đa số sao nữ Hoa ngữ đều mặc đẹp, trang điểm làm tóc cẩn thận mỗi khi ra ngoài, để đảm bảo ảnh chụp vội cũng vẫn xinh lung linh và có lẽ sau này, Tôn Thiên cũng sẽ phải thay đổi thói quen để giữ gìn hình ảnh trước công chúng.