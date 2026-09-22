8 Mẫu Giày Nam Cực Chất Đang Được Giới Trẻ Săn Đón

Tủ giày không cần có cả chục đôi mới đủ dùng. Chỉ cần chọn đúng kiểu, bạn đã có thể biến tấu cho đủ outfit từ đi học, đi làm, đi cà phê đến xuống phố cuối tuần.

Nếu đang tìm một đôi giày vừa hợp xu hướng, vừa dễ phối đồ và quan trọng là mang thoải mái trong thời tiết Việt Nam, 8 kiểu giày dép nam dưới đây rất đáng để tham khảo.

Có những đôi giày chẳng cần chạy theo xu hướng vẫn luôn có chỗ trong tủ đồ. Sneaker cổ điển chính là một trong số đó.

Thiết kế thường khá đơn giản, đế vừa phải, màu sắc dễ phối như trắng, đen, xám hoặc xanh navy. Bạn có thể mang cùng quần jeans, quần kaki, jogger hay quần short đều ổn.

Đi học, đi làm, đi cà phê hay hẹn bạn bè cuối tuần, một đôi sneaker cơ bản gần như không bao giờ “lạc quẻ”.

Nếu thích phong cách đơn giản, đây là kiểu giày nên có trước khi bắt đầu thử những mẫu cá tính hơn.

Gợi ý phối đồ: sneaker trắng + quần jeans + áo thun = công thức đơn giản nhưng không bao giờ lỗi mốt.

2. Xăng Đan Quai Hậu – Thoải Mái Mà Vẫn Chắc Chân

Nếu thích sự tiện lợi của xăng đan nhưng muốn đi lại chắc chân hơn, hãy thử xăng đan quai hậu.

Phần quai phía sau giúp cố định chân tốt hơn xăng đan thông thường, nên phù hợp cho những buổi đi chơi cả ngày, dạo phố, đi du lịch hoặc các hoạt động ngoài trời nhẹ.

Đây cũng là kiểu dép khá hợp với thời tiết Việt Nam. Những mẫu sử dụng chất liệu nhẹ, dễ vệ sinh và không thấm nước sẽ đặc biệt tiện nếu gặp mưa bất chợt.

Crocs Hiker Xscape là lựa chọn có thể cân nhắc nếu bạn thích kiểu dáng đơn giản, năng động.

Muốn xem thêm nhiều kiểu dáng khác, bạn có thể tham khảo bộ sưu tập sandals nam của Crocs.

3. Chunky Sneaker – Đế Dày Giúp Hack Dáng

Nếu sneaker cổ điển hơi an toàn, chunky sneaker sẽ giúp outfit nổi bật hơn ngay lập tức.

Điểm đặc trưng của kiểu giày này là phần thân to bản và đế platform/đế cao, tạo cảm giác đôi chân dài và tổng thể cân đối hơn. Đây cũng là lý do chunky sneaker thường được chọn khi muốn hack dáng mà không cần thay đổi quá nhiều trong cách ăn mặc.

Kiểu giày này đặc biệt hợp với quần ống rộng, quần cargo hoặc jeans dáng suông. Nếu theo phong cách streetwear hoặc Y2K, chunky sneaker gần như là một mảnh ghép quen thuộc.

Tuy nhiên, đừng chỉ nhìn vào độ cao của đế. Một đôi quá to so với vóc dáng có thể khiến chân trông nặng nề hơn. Nếu có thể, hãy thử trực tiếp trước khi mua.

4. Giày Chạy Bộ – Không Chỉ Dành Cho Phòng Tập

Giày chạy bộ giờ không còn chỉ xuất hiện trên đường chạy hay trong phòng tập. Nhiều mẫu đã trở thành một phần của trang phục hằng ngày nhờ thiết kế thể thao, nhẹ và dễ mang.

Phần đế thường có khả năng giảm chấn tốt, trong khi thân giày sử dụng chất liệu thoáng khí. Đây là điểm cộng lớn nếu bạn phải đi bộ nhiều hoặc thường xuyên di chuyển trong ngày.

Với thời tiết nóng ở Việt Nam, một đôi giày nhẹ và thoáng chân cũng dễ chịu hơn khá nhiều so với những đôi giày có chất liệu dày.

Bạn có thể phối giày chạy bộ với quần jogger, quần short hoặc jeans dáng rộng để tạo vẻ ngoài năng động.

Lưu ý: nếu cần một outfit thật chỉn chu để đi sự kiện hoặc gặp khách hàng, đây có thể không phải lựa chọn phù hợp nhất.

5. Loafer – Khi Muốn Ăn Mặc Chỉn Chu Hơn Một Chút

Có những ngày sneaker hơi “bình thường”, nhưng giày tây lại quá nghiêm túc. Lúc này, loafer là lựa chọn khá vừa vặn.

Không có dây buộc, chỉ cần xỏ vào là đi. Loafer có thể kết hợp với quần âu, chinos hoặc thậm chí jeans để tạo vẻ ngoài gọn gàng hơn mà không bị “già”.

Nếu mới bắt đầu thử loafer, màu đen hoặc nâu là hai lựa chọn dễ phối nhất. Muốn outfit trẻ hơn, bạn có thể thử loafer đế dày phối cùng quần ống suông hoặc quần hơi cropped.

Một điểm cần lưu ý là loafer da thường cần vài lần mang để giày mềm và ôm chân hơn. Vì vậy, đừng vội mang đôi mới mua đi cả ngày ngay lần đầu.

6. Giày Lười Đế Bằng – Mang Vào Là Đi

Không phải ngày nào cũng cần lên đồ cầu kỳ. Có những hôm chỉ muốn chọn một đôi giày thật nhanh rồi ra khỏi nhà.

Giày lười đế bằng phù hợp chính xác cho những ngày như vậy.

Không dây, không cần chỉnh nhiều, thiết kế gọn và dễ mang. Bạn có thể dùng để đi học, đi làm, chạy ra ngoài mua đồ hay ngồi cà phê với bạn bè.

Nếu ưu tiên sự thoải mái và phong cách đơn giản, các mẫu clog của Crocs cũng là một lựa chọn đáng cân nhắc. Chẳng hạn, Crocs Classic Clog có thiết kế đặc trưng với nhiều lỗ thông thoáng và chất liệu Croslite™ nhẹ, phù hợp với những ngày cần một đôi giày dép dễ mang.

Nếu thích phong cách thoải mái, đơn giản, bạn có thể tham khảo thêm bộ sưu tập giày clog nam của Crocs.

7. Dép quai ngang – Đi Ra Ngoài Trong 5 Giây

Có lẽ đây là kiểu dép không cần hướng dẫn sử dụng.

Xỏ chân vào, đứng dậy và đi.

Mang thiết kế quai ngang đơn giản, đây là mẫu cực kỳ hợp cho những ngày không muốn mất thời gian chọn giày. Bạn có thể mang khi đi mua đồ, xuống phố gần nhà, đi cà phê hoặc kết hợp với trang phục thể thao.

Một cách phối khá quen thuộc là dép quai ngang + quần short hoặc quần thể thao. Nhìn đơn giản nhưng vẫn có điểm nhấn.

Tuy nhiên, vì không có quai hậu nên dép quai ngang không phải lựa chọn lý tưởng cho những chuyến đi phải đi bộ nhiều. Nếu cần di chuyển liên tục, một đôi xăng đan có quai hậu sẽ chắc chân hơn.

8. High-Top Sneaker – Thêm Chút Cá Tính Cho Outfit

Nếu sneaker cổ thấp đã quá quen thuộc, high-top sneaker là cách đơn giản để outfit trông khác đi.

Thiết kế cổ cao ôm quanh mắt cá chân tạo cảm giác mạnh mẽ hơn, đặc biệt khi kết hợp với phong cách streetwear hoặc lấy cảm hứng từ bóng rổ.

Cách phối dễ nhất là high-top sneaker + quần jeans hoặc quần ống rộng. Bạn cũng có thể xắn nhẹ gấu quần để phần cổ giày trở thành điểm nhấn.

Điểm cần cân nhắc là high-top thường nóng và nặng hơn một số kiểu sneaker cổ thấp. Vì vậy, nếu phải di chuyển nhiều trong thời tiết nóng, hãy ưu tiên những mẫu có chất liệu thoáng và trọng lượng nhẹ.

Chọn Giày Theo Từng Hoàn Cảnh

Không cần mua đủ cả 8 kiểu. Quan trọng là chọn được đôi phù hợp với cách bạn sống và thường xuyên sử dụng.

Đi học, đi làm hằng ngày:

Sneaker cổ điển hoặc giày lười là lựa chọn dễ phối và ít phải suy nghĩ.

Đi cà phê, đi chơi cuối tuần:

Sneaker, dép quai ngang hoặc xăng đan quai hậu đều dễ kết hợp với quần jeans, quần short và áo thun.

Muốn outfit trông cao hơn:

Chunky sneaker với đế platform/đế cao có thể giúp hack dáng và tạo điểm nhấn cho tổng thể.

Cần ăn mặc chỉn chu:

Loafer là lựa chọn phù hợp khi sneaker hơi casual nhưng bạn chưa muốn mặc giày tây.

Đi du lịch, đi biển hoặc hoạt động ngoài trời:

Xăng đan quai hậu hoặc các kiểu giày dép nhẹ, dễ vệ sinh sẽ tiện hơn giày vải hay giày da.

Tổng Kết

Một đôi giày đẹp chưa chắc là đôi bạn sẽ mang nhiều nhất. Đôi đáng mua thường là đôi hợp phong cách, dễ phối và đủ thoải mái để bạn muốn mang nó mỗi ngày.

Từ sneaker cổ điển, chunky sneaker cho đến loafer, slide và xăng đan quai hậu, mỗi kiểu đều có một thế mạnh riêng.

Vì vậy, thay vì chạy theo mọi xu hướng, hãy bắt đầu từ những kiểu phù hợp với tủ đồ và lịch sinh hoạt của bạn. Chọn đúng một đôi còn hơn mua cả đống rồi để chúng nằm im trong tủ.