Sunny (SNSD) lần đầu tiết lộ chị gái bị khiếm thính, từng phẫu thuật cấy ốc tai điện tử

Sunny (SNSD) lần đầu công khai câu chuyện về chị gái ruột bị khiếm thính trên sóng truyền hình. Nữ thần tượng cho biết chị gái không thể nghe bằng một bên tai và từng trải qua ca phẫu thuật cấy ốc tai điện tử.

Trong chương trình đặc biệt mừng Trung thu Baesongwatsong của đài KBS 2TV, phát sóng ngày 21/9, Lee Seung Chul, Tak Jae Hoon và Sunny đã cùng tìm đến những nhân vật có hoàn cảnh đặc biệt để dành tặng họ những ca khúc ý nghĩa.

Sunny (SNSD) lần đầu công khai câu chuyện về chị gái ruột bị khiếm thính trên sóng truyền hình.

Ba nghệ sĩ gặp một cặp vợ chồng khiếm thính đã kết hôn được 3 năm. Người chồng 33 tuổi bị khiếm thính bẩm sinh. Anh cho biết muốn dành tặng một bài hát cho mẹ, người từng nhiều lần đưa anh từ Geoje đến Busan để điều trị khi còn nhỏ.

Đọc lá thư do chính mình viết, người chồng xúc động chia sẻ: “Lúc được chẩn đoán bị khiếm thính, tôi thực sự không biết mẹ đã phải từ bỏ và hy sinh bao nhiêu điều để nuôi tôi khôn lớn”.

Anh kể thêm: “Khoảng từ khi tôi 3 tuổi, mẹ đã đưa tôi đi điều trị từ Geoje đến Busan. Khi nghĩ đến tuổi của mẹ lúc đó, tôi mới nhận ra bà chỉ mới 28 tuổi. Khi ấy mẹ còn trẻ hơn tôi bây giờ, nên tôi nghĩ chắc hẳn bà đã rất vất vả”.

Người vợ cũng được chẩn đoán khiếm thính từ nhỏ. Cô cho biết bản thân không bắt đầu bập bẹ như những đứa trẻ khác dù đã hơn 2 tuổi. Lo lắng, bố mẹ cô đưa con đến bệnh viện và khi đó mới biết cô bị khiếm thính.

Hiện tại, cả hai đều sử dụng thiết bị cấy ốc tai điện tử. Cặp đôi cũng chia sẻ cởi mở về sự khác biệt giữa máy trợ thính và ốc tai điện tử, cũng như những khó khăn mà người khiếm thính phải đối mặt trong cuộc sống hàng ngày.

Sau khi lắng nghe câu chuyện về quá trình phẫu thuật của cặp đôi, Sunny bất ngờ chia sẻ câu chuyện của chính gia đình mình. Nữ ca sĩ nói: “Thật ra chị gái tôi cũng không nghe được bằng một bên tai”.

Sau khi lắng nghe câu chuyện về quá trình phẫu thuật của cặp đôi, Sunny bất ngờ chia sẻ câu chuyện của chính gia đình mình.

Sunny cho biết thêm: “Sau khi phẫu thuật, cũng phải mất một thời gian khá lâu mới có thể nghe được, giống như những gì hai anh chị vừa chia sẻ”. Đây là lần đầu tiên Sunny công khai thông tin về tình trạng khiếm thính của chị gái trên sóng truyền hình.

Sunny là con út trong gia đình có ba chị em gái. Theo thông tin được biết, nữ thần tượng kém chị cả 15 tuổi và kém chị thứ hai 11 tuổi.