Diễn viên Phương Anh Đào đưa ra quyết định sau 3 năm

Phương Anh Đào sinh năm 1992, là một trong những nữ diễn viên nổi bật của điện ảnh Việt đương đại. Cô được biết đến qua Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè, Chàng Vợ Của Em, Tro Tàn Rực Rỡ và đặc biệt là Mai. Sở hữu khả năng biến hóa ở cả phim thương mại lẫn tác phẩm thiên về nghệ thuật, Phương Anh Đào từng bước xây dựng vị trí riêng trước khi trở thành nữ chính của bộ phim đạt doanh thu hơn 520 tỷ đồng.

Ba năm kể từ khi đóng chính Mai của Trấn Thành, Phương Anh Đào đang có một hướng đi khá đặc biệt. Nữ diễn viên chỉ xác nhận thêm hai dự án điện ảnh là Báu Vật Trời Cho và Ngày Con Còn Mẹ. Trong đó, Báu Vật Trời Cho đã vượt mốc 103 tỷ đồng phòng vé, còn Ngày Con Còn Mẹ dự kiến ra mắt vào cuối năm 2026.

Phương Anh Đào chọn đi chậm sau thành công lớn của Mai. Ảnh: FBNV

Trước Mai, Phương Anh Đào vốn không phải gương mặt mới của điện ảnh Việt. Cô từng tạo dấu ấn qua Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè, Chàng Vợ Của Em, Bằng Chứng Vô Hình, Vô Diện Sát Nhân, Tro Tàn Rực Rỡ và Chiếm Đoạt. Các vai diễn trải dài từ phim thương mại đến tác phẩm tâm lý, nghệ thuật giúp nữ diễn viên từng bước xây dựng vị trí riêng trước khi bước vào dự án của Trấn Thành.

Mai trở thành bước ngoặt lớn khi bộ phim đạt doanh thu hơn 520 tỷ đồng, đồng thời đưa Phương Anh Đào đến gần hơn với đông đảo khán giả. Vai diễn cũng mang về cho cô nhiều giải thưởng diễn xuất, nối dài những thành tích từng có từ Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè và Tro Tàn Rực Rỡ. Tổng doanh thu từ những bộ phim cô đóng chính hiện đã vượt 790 tỷ đồng.

Sau cột mốc lớn này, Phương Anh Đào lại chọn cách đi chậm. Năm 2025, cô không có phim điện ảnh mới ra mắt và dành thời gian làm mới hình ảnh. Đến Tết 2026, nữ diễn viên mới trở lại với Báu Vật Trời Cho, tái hợp Tuấn Trần sau Mai. Bộ phim vượt mốc 103 tỷ đồng, tiếp tục giúp Phương Anh Đào có thêm một tác phẩm gia nhập nhóm phim trăm tỷ.

Phương Anh Đào từng bước khẳng định thực lực qua nhiều màu sắc vai diễn. Ảnh: FBNV

Lựa chọn này phần nào cho thấy nữ diễn viên không muốn tận dụng sức nóng của Mai bằng việc liên tục nhận phim. Sau một tác phẩm có độ phủ lớn, việc xuất hiện quá dày đặc trong những vai nữ chính tương tự có thể khiến hình ảnh bị lặp lại trong mắt khán giả. Phương Anh Đào cũng từng chia sẻ về việc lựa chọn kịch bản kỹ hơn và tìm kiếm những nhân vật giúp cô làm mới bản thân.

Tuy nhiên, khoảng nghỉ tương đối dài cũng đặt ra một bài toán khác. Trước Mai, Phương Anh Đào từng xuất hiện trong khá nhiều phim điện ảnh và đã có vị trí nhất định trong giới diễn viên. Sau thành công đặc biệt của bộ phim, việc tạm nghỉ cả năm rồi chỉ trở lại với hai dự án trong ba năm khiến tốc độ xuất hiện của cô chậm hơn đáng kể. Một số nhận định cho rằng nữ diễn viên có thể đã nghỉ quá sớm ở thời điểm tên tuổi đang đạt độ phủ cao.

Bước tiếp theo của Phương Anh Đào là Ngày Con Còn Mẹ của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Lần này, cô đóng cùng Hồng Đào trong mối quan hệ mẹ con ruột. Sự kết hợp giữa hai thế hệ diễn viên mở ra màu sắc khác cho Phương Anh Đào sau những vai diễn nổi bật trước đó, đồng thời đặt ra kỳ vọng về một bước tiến mới trong diễn xuất.

Nữ diễn viên không vội nhận phim sau thành công của Mai. Ảnh: FBNV

Ba năm sau Mai, Phương Anh Đào không chạy theo số lượng mà lựa chọn giữ khoảng cách nhất định với màn ảnh. Báu Vật Trời Cho cho thấy sức hút phòng vé của cô vẫn được duy trì, còn Ngày Con Còn Mẹ sẽ là phép thử tiếp theo cho khả năng làm mới hình ảnh. Nếu tạo được dấu ấn với vai diễn mới, đây có thể trở thành bước tiến tiếp theo của Phương Anh Đào sau cột mốc Mai.