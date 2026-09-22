Trung Dũng tiết lộ kế hoạch cùng Cát Tường sang Mỹ

Thông tin được Trung Dũng chia sẻ ở cuối talkshow Thật và Giả, chương trình mới mà anh và Cát Tường cùng thực hiện. Nam diễn viên cho biết: “Điều quan trọng nhất là tháng 11 này Dũng và Cát Tường sẽ bay sang Mỹ”. Khi nghe đồng nghiệp thông báo, Cát Tường lập tức hỏi lại về kinh phí.

Theo chia sẻ của Trung Dũng, chuyến đi lần này không đơn thuần là một chuyến lưu diễn mà gắn với kế hoạch thực hiện talkshow dành cho khán giả Việt ở nước ngoài. Anh cho biết nếu khán giả tại Houston, Boston, San Jose hoặc những thành phố khác có nhu cầu gặp gỡ, trò chuyện, hai nghệ sĩ sẽ tới và thực hiện chương trình.

Không chỉ dừng ở Mỹ, Trung Dũng và Cát Tường còn mở rộng lời mời tới khán giả ở Canada, Australia và nhiều nơi khác. Nam diễn viên nói cả hai muốn đi đến nhiều địa điểm để gặp gỡ công chúng, đồng thời tiếp tục thực hiện chương trình tại Việt Nam, từ miền Tây, miền Trung, miền Bắc cho tới các vùng miền núi.

Trung Dũng và Cát Tường chia sẻ ở talkshow Thật và Giả.

Điểm đáng chú ý trong kế hoạch này là tinh thần mà Cát Tường và Trung Dũng đặt ra cho chương trình. Hai nghệ sĩ cho biết không phải ở đâu show cũng được thực hiện trong điều kiện trường quay chỉn chu như hiện tại. Nếu đến những vùng sâu, vùng xa, cả hai sẵn sàng thay đổi cách thực hiện và lăn xả cùng nhân vật, khách mời để câu chuyện đến với khán giả một cách tự nhiên nhất.

Chia sẻ trong Thật và Giả, Cát Tường và Trung Dũng cho biết chương trình mới được đầu tư tương đối bài bản, với bốn máy quay, phần trang điểm và trang phục được chuẩn bị chỉn chu. Đây là dự án được hai nghệ sĩ thực hiện như một lời tri ân dành cho những khán giả đã yêu mến họ trong suốt nhiều năm.

Trước khi công bố kế hoạch sang Mỹ, Trung Dũng và Cát Tường đã dành phần lớn nội dung chương trình để nói về mối quan hệ kéo dài hơn 30 năm. Hai nghệ sĩ cùng quê, lớn lên trong môi trường gần gũi và cùng học sân khấu. Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, cả hai nhiều lần có cơ hội hợp tác, từ đó tạo nên sự ăn ý khiến khán giả chú ý.

Sự thân thiết này cũng là lý do Cát Tường và Trung Dũng thường xuyên được khán giả ghép đôi. Nhiều người từng bình luận mong hai nghệ sĩ “về chung một nhà” hoặc nhận xét cả hai có tướng phu thê. Tuy nhiên, trong chương trình, Trung Dũng khẳng định anh xem Cát Tường như em gái và mối quan hệ giữa hai người là tình anh em, đồng nghiệp sau nhiều năm quen biết.

Trung Dũng và Cát Tường có mối quan hệ anh em thân thiết.

Trên màn ảnh, Trung Dũng và Cát Tường từng hóa thân thành vợ chồng trong Hạnh Phúc Bị Đánh Cắp, góp phần khiến hình ảnh của cả hai trong mắt khán giả càng trở nên gần gũi. Bộ phim có sự tham gia của nhiều diễn viên như NSND Lan Hương, Ngọc Lan, Thuận Nguyễn, Trung Dũng và NSƯT Cát Tường; tác phẩm gồm hai phần với tổng cộng 85 tập trên VieON.

Ngoài Hạnh Phúc Bị Đánh Cắp, hành trình nghệ thuật của Trung Dũng trải dài qua nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh. Nam diễn viên từng gây chú ý với Người đàn bà yếu đuối, Ngọn nến hoàng cung, Gạo nếp gạo tẻ, Lạc giới và Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh. Riêng vai diễn trong Lạc giới giúp anh giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Cánh diều vàng 2015.

Trong khi đó, Cát Tường cũng có chặng đường dài với sân khấu, truyền hình và vai trò MC. Nữ nghệ sĩ từng tham gia Đồng tiền xương máu, Cô gái xấu xí, Nhà có 5 nàng tiên và nhiều chương trình truyền hình trước khi tiếp tục phát triển ở vai trò người dẫn chương trình. Năm 2019, cô được phong tặng danh hiệu NSƯT.

Sau hơn ba thập kỷ quen biết, Trung Dũng và Cát Tường tiếp tục cho thấy sự gắn bó thông qua dự án mới. Trước đó, Cát Tường từng công bố hai người sẽ ra mắt show Thật và Giả vào cuối tháng 9, đánh dấu màn kết hợp mới sau hơn 30 năm đồng hành trong nghề.

Với kế hoạch tháng 11, Cát Tường và Trung Dũng đang hướng chương trình tới cộng đồng khán giả rộng hơn, đặc biệt là người Việt ở nước ngoài. Nếu lịch trình được triển khai như chia sẻ, chuyến đi Mỹ sẽ là bước tiếp theo trong hành trình đưa show mới của hai nghệ sĩ đến gần công chúng.