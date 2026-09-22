Backrooms trở thành phim có doanh thu cao nhất lịch sử A24

Sau gần 4 tháng phát hành, Backrooms thu về 197,5 triệu USD tại thị trường Bắc Mỹ và 202,57 triệu USD từ các thị trường quốc tế, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 400,07 triệu USD. Thành tích này giúp Backrooms trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất trong lịch sử A24, đồng thời nằm trong nhóm những tác phẩm có hiệu quả thương mại nổi bật trong năm.

Bộ phim do YouTuber Kane Parsons đạo diễn, chuyển thể từ loạt nội dung trực tuyến nổi tiếng do chính anh xây dựng. Trước khi bước lên màn ảnh rộng, Backrooms đã thu hút lượng lớn người theo dõi trên Internet nhờ khai thác ý tưởng về những không gian vô tận, kỳ bí và gây cảm giác bất an.

Backrooms vừa chính thức vượt mốc 400 triệu USD doanh thu phòng vé toàn cầu, trở thành hiện tượng đáng chú ý của điện ảnh độc lập khi đạt thành tích này với kinh phí sản xuất chỉ khoảng 10 triệu USD. Ảnh: NSX

Thành công của phim đến phần lớn từ hiệu ứng truyền miệng mạnh mẽ cùng sự hưởng ứng của nhóm khán giả Gen Z. Backrooms cùng Obsession, một tác phẩm kinh dị kinh phí thấp khác do nhà sáng tạo nội dung trẻ Curry Barker thực hiện, đang cho thấy sức hút của dòng phim kinh dị độc lập với khán giả trẻ.

Đáng chú ý, Obsession thậm chí còn tạo ra con số ấn tượng hơn khi thu về khoảng 516 triệu USD trên toàn cầu với kinh phí sản xuất chỉ 750.000 USD. Hai bộ phim góp phần thay đổi quan niệm cho rằng khán giả trẻ ngày càng ít quan tâm đến việc ra rạp.

Thành công của Backrooms cũng mang đến một mùa hè đặc biệt đối với A24. Nhờ bộ phim, hãng phát hành độc lập này đạt tổng doanh thu khoảng 237 triệu USD trong mùa hè và đứng thứ tư về thị phần tại Mỹ, vượt qua Paramount với 192 triệu USD và Warner Bros. với 165 triệu USD.

Ở phía trên A24 là Universal với 1,12 tỷ USD, Sony đạt 978,8 triệu USD và Disney đạt 664 triệu USD. Riêng Obsession được phát hành bởi Focus Features, đơn vị thuộc Universal. Không chỉ lập kỷ lục về tổng doanh thu, Backrooms còn liên tiếp thiết lập những cột mốc mới cho A24. Với hơn 400 triệu USD, tác phẩm bỏ xa kỷ lục trước đó của hãng do Marty Supreme nắm giữ với khoảng 192 triệu USD.

Bộ phim cũng sở hữu màn ra mắt lớn nhất lịch sử A24 khi thu 81 triệu USD tại Bắc Mỹ và 118 triệu USD trên toàn cầu trong tuần đầu phát hành. Thành tích này cao hơn nhiều so với kỷ lục nội địa trước đó của Civil War, bộ phim do Alex Garland đạo diễn, với 25,5 triệu USD.

Kane Parsons cũng tạo dấu ấn riêng khi trở thành đạo diễn trẻ nhất từng có một bộ phim đứng đầu phòng vé. Khi Backrooms ra mắt, Parsons mới 20 tuổi, vượt qua kỷ lục trước đó của Josh Trank, người 27 tuổi khi Chronicle đứng đầu phòng vé với 22 triệu USD trong tuần mở màn năm 2012. Tại thị trường quốc tế, Trung Quốc là nơi mang về doanh thu cao nhất cho Backrooms với 27,8 triệu USD. Mexico đứng tiếp theo với 17,8 triệu USD, Anh đạt 17,6 triệu USD, Australia và New Zealand mang về 12,3 triệu USD, trong khi Pháp đạt 12,2 triệu USD.

Backrooms được phát triển từ loạt web series nổi tiếng của Kane Parsons xoay quanh khái niệm "liminal spaces", chỉ những không gian chuyển tiếp kỳ lạ, rộng lớn và dường như không có điểm kết thúc. Ý tưởng này bắt nguồn từ các diễn đàn trực tuyến và sau đó lan rộng trên nhiều nền tảng như Reddit và TikTok.

Phiên bản điện ảnh có sự tham gia của Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve và Mark Duplass. Nội dung xoay quanh một người điều hành cửa hàng nội thất, tình cờ phát hiện một hệ thống không gian kỳ bí và dường như vô tận nằm dưới tầng hầm của cửa hàng.

Dù phần tiếp theo chưa được xác nhận, Kane Parsons từng úp mở mong muốn phát triển Backrooms thành một thương hiệu điện ảnh dài hơi. Thành công hiện tại của bộ phim cũng khiến nhiều hãng phim bắt đầu tìm kiếm những nhà sáng tạo nội dung trẻ có khả năng tạo nên hiện tượng tương tự.

Từ một ý tưởng xuất phát trên Internet, Backrooms đang cho thấy một con đường khác để phim kinh dị kinh phí thấp tiếp cận khán giả đại chúng. Thành tích hơn 400 triệu USD không chỉ đưa tác phẩm trở thành cột mốc lớn nhất của A24 mà còn cho thấy sức mạnh của cộng đồng trực tuyến trong việc đưa một dự án độc lập trở thành hiện tượng phòng vé.