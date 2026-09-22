RESCENE khẳng định lại vị thế 'ngôi sao' vào tháng Mười Một

Vào ngày 22/9, công ty quản lý The Muse Entertainment thông báo rằng RESCENE sẽ phát hành mini-album thứ tư mang tên PULSE vào ngày 3/11.

Lần trở lại này diễn ra sau khi nhóm phát hành đĩa đơn làm lại (remake), Pretty Girl vào tháng Bảy vừa qua, đánh dấu sự tái xuất sau khoảng bốn tháng. Xét về mảng album vật lý, đã tròn một năm kể từ khi nhóm phát hành mini-album thứ ba, lip bomb vào tháng Mười Một năm ngoái.

Trước đó, RESCENE đã khẳng định vị thế là "nhóm nhạc nữ đại diện cho thế hệ thứ 5" nhờ thành công của ca khúc LOVE ATTACK (với sự trỗi dậy mạnh mẽ trên các bảng xếp hạng) và sức hút bền bỉ của Pretty Girl.

Với sự kỳ vọng lớn dành cho màn tái xuất này, mọi sự chú ý đang đổ dồn vào hình ảnh mới mà RESCENE sẽ hé lộ qua PULSE. Sau khi đã thể hiện nhiều concept lấy cảm hứng từ các loại hương thơm như mùi cỏ, quả mọng và hương trầm trong các album trước, người hâm mộ đang rất háo hức chờ xem nhóm sẽ mang đến loại hương thơm và phong cách âm nhạc nào để chinh phục công chúng lần này.

Trong khi đó, RESCENE, nhóm nhạc ra mắt năm 2024, gần đây đã trở thành cái tên "gây sốt" (trending) sau khi một đoạn video trên kênh YouTube cá nhân của thành viên Woni (ghi lại cảnh Minami hét lớn "Geoje Yaho!") lan truyền mạnh mẽ trên các nền tảng video ngắn và trở thành một meme phổ biến.