Vụ 'ồn ào' hai tuyển thủ PUBG Việt Nam: 'Cha đẻ' tựa game lên tiếng về tranh cãi

Hiện tại, vụ việc 2 tuyển thủ PUBG Việt Nam là Himass và TanVuu nhận kỷ luật từ BTC giải đấu PUBG ASIA STARS 2026 vẫn được khán giả yêu thích trò chơi toàn cầu quan tâm. Sau khi vụ việc nhận về phản ứng dữ dội, phía KRAFTON - tập đoàn đứng sau trò chơi PUBG đã đưa ra phát ngôn chính thức qua truyền thông Hàn Quốc.

Vụ việc Himass và TanVuu bị loại khỏi PUBG ASIA STARS 2026 bùng nổ tranh cãi.

Cụ thể, Trưởng bộ phận truyền thông của PUBG - Yoon Soo-jin đã đưa ra thông báo chính thức về vụ việc. Trong đó, đại diện tập đoàn KRAFTON thừa nhận "hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc để xảy ra và làm trầm trọng thêm sự cố lần này".

Những sai lầm mà KRAFTON nhận về mình gồm không minh bạch những quy định về việc sử dụng thông tin bên ngoài trò chơi, sử dụng từ ngữ chưa đúng mực, thiếu sự giải thích và xử lý đúng sự thật từ đầu, và không giải thích rõ ràng bằng tiếng Hàn lẫn Việt cho các tuyển thủ và đội tuyển chủ quản, khiến tranh cãi lan rộng đến mức không thể kiểm soát.

Tuy nhiên, phía KRAFTON vẫn xác nhận tiến hành kỷ luật hành vi tiếp nhận thông tin bên ngoài trận đấu game (tức "đá stream") của Himass và TanVuu và khẳng định "quy trình xử lý kỷ luật đang được tiến hành và sẽ thông báo riêng kết quả".

Thông báo gốc từ KRAFTON - "cha đẻ" của tựa game PUBG.

Trước đó, vụ "ồn ào" liên quan đến hai tuyển thủ Himass và TanVuu bắt nguồn từ lời tố cáo đến từ streamer Soopi, cũng là đối thủ ở đội PUBG Hàn Quốc. Cô đã lên tiếng cáo buộc hai tuyển thủ đến từ Việt Nam có hành vi "đá stream", tức theo dõi trận đấu qua livestream công khai để biết được đường đi, chiến lược của đối thủ.

Ngay sau đó, Himass và TanVuu nhanh chóng nhận sự "trừng phạt" từ BTC PUBG là truất quyền thi đấu, và bị cắt danh xưng PUBG Vietnam Partner (Đối tác PUBG tại Việt Nam). Chỉ khi nhận về sự phẫn nộ của cư dân mạng về cách xử lý hấp tấp, chưa xác minh cặn kẽ, phía trang Facebook chính thức của PUBG mới đưa ra thông báo chính thức.

Vụ việc được truyền thông Hàn Quốc đưa tin, gọi bằng cụm từ "cáo buộc gian lận".

Mặt khác, có không ít khán giả và đồng nghiệp trong cộng đồng lên tiếng bảo vệ Himass và TanVuu. Bởi lẽ, đây là giải đấu mang tính giao lưu vui vẻ và luật thi đấu không quy định cụ thể hành vi không được phép. Bên cạnh đó, trước khi bước vào trận đấu, cả hai đã hỏi BTC để xác nhận có thể "đá stream" không và nhận được sự đồng ý. Thậm chí, Soopi cũng được cho là có hành vi tương tự nhưng lại không bị xử lý. Một số ý kiến cho rằng việc thực hiện hành vi đã được cho phép, nằm ngoài quy định thi đấu chính thức đáng lẽ không nên có bước xử lý nghiêm trọng, làm dấy lên tranh cãi như vậy.