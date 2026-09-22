Taylor Swift nhận giải thưởng đặc biệt chưa từng có tại MTV VMAs 2026

Taylor Swift sẽ trở thành nghệ sĩ đầu tiên nhận giải thưởng Nghệ sĩ kiêm Giám đốc xuất sắc tại MTV Video Music Awards (VMAs) 2026, đánh dấu thêm một cột mốc trong hành trình mở rộng dấu ấn sáng tạo của nữ ca sĩ phía sau máy quay.

Theo thông báo từ MTV hôm 21/9, Taylor Swift sẽ được trao giải tại lễ trao giải VMAs diễn ra ngày 27/9 tại Nhà hát Peacock ở Los Angeles, Mỹ. Giải thưởng mới được thiết lập nhằm tôn vinh những nghệ sĩ không chỉ tạo dấu ấn trên sân khấu mà còn trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng ngôn ngữ hình ảnh cho các sản phẩm âm nhạc.

Theo MTV, hạng mục này dành cho "các nghệ sĩ âm nhạc tiên phong" có những đóng góp phía sau máy quay, qua đó mở rộng khả năng sáng tạo của video âm nhạc và nâng tầm nghệ thuật kể chuyện bằng hình ảnh. Giải thưởng cũng hướng đến những nghệ sĩ có quá trình làm việc lâu dài, tạo ảnh hưởng rõ rệt và phát triển phong cách đạo diễn riêng.

Việc Taylor Swift trở thành chủ nhân đầu tiên của giải thưởng càng thu hút sự chú ý khi cô vốn đã có mối quan hệ đặc biệt với VMAs. Nữ ca sĩ hiện sở hữu 30 tượng vàng Moon Person và tiếp tục nằm trong nhóm những nghệ sĩ được đề cử nhiều nhất tại mùa giải năm nay.

Tại VMAs 2026, Taylor Swift nhận tổng cộng 9 đề cử, trong đó có những hạng mục quan trọng như Nghệ sĩ của năm, Video của năm và Nhạc Pop xuất sắc nhất. Ca khúc "The Fate of Ophelia" mang về cho cô hai đề cử ở các hạng mục Video của năm và Nhạc Pop xuất sắc nhất.

Với 9 đề cử, Taylor Swift chỉ đứng sau Madonna - người dẫn đầu danh sách năm nay với 11 đề cử. Ariana Grande và Sabrina Carpenter cùng nhận 7 đề cử, trong khi Bruno Mars, PinkPantheress và Zara Larsson mỗi người có 5 đề cử.

Bên cạnh Taylor Swift, VMAs 2026 cũng gây chú ý với những màn vinh danh dành cho các tên tuổi có ảnh hưởng lớn đến lịch sử âm nhạc. Ban nhạc Nirvana sẽ nhận giải Video Vanguard - một trong những danh hiệu danh giá của MTV dành cho những nghệ sĩ có đóng góp nổi bật đối với nghệ thuật video âm nhạc.

Lễ trao giải năm nay do Snoop Dogg đảm nhận vai trò dẫn chương trình, được phát sóng trực tiếp từ Nhà hát Peacock vào tối 27/9 theo giờ Mỹ.

Việc MTV bổ sung giải thưởng Nghệ sĩ kiêm Giám đốc xuất sắc cho thấy vai trò của nghệ sĩ trong quá trình sản xuất video âm nhạc ngày càng được nhìn nhận rộng hơn. Với Taylor Swift, sự vinh danh này cũng phản ánh một hướng phát triển đáng chú ý trong sự nghiệp: từ vị trí người trình diễn trước ống kính sang nghệ sĩ chủ động định hình câu chuyện, hình ảnh và cách công chúng tiếp nhận âm nhạc của mình.