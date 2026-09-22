Street style New York gợi ý cách mặc mùa thu 2026: 5 chi tiết giúp outfit nổi bật mà không quá tay

Tuần lễ thời trang Thu Đông tại New York không chỉ là nơi các nhà mốt giới thiệu bộ sưu tập mới. Những gì xuất hiện bên ngoài các show diễn cũng trở thành nguồn tham khảo đáng chú ý, bởi street style thường cho thấy xu hướng được biến thành trang phục đời thường như thế nào.

Mùa thu năm nay, hình ảnh trên đường phố New York không đi theo một công thức duy nhất. Những món đồ có màu sắc mạnh, họa tiết nổi bật được đặt cạnh các thiết kế cơ bản, tạo nên tổng thể có điểm nhấn nhưng không quá nặng nề.

Nếu không muốn đầu tư quá nhiều món mới, áo khoác là điểm bắt đầu dễ áp dụng nhất.

Các thiết kế mang họa tiết da báo xuất hiện nổi bật trên đường phố New York, bên cạnh những phiên bản mô phỏng da rắn, ngựa vằn, hươu cao cổ hay nai. Thay vì mặc cùng nhiều món đồ cầu kỳ, áo khoác họa tiết có thể đi với trang phục đơn sắc để trở thành tâm điểm.

Cách phối này cũng giúp những món đồ cơ bản trong tủ quần áo có thêm diện mạo mới mà không cần thay đổi quá nhiều.

Xanh chuối, xanh coban hay đỏ cam đều có thể xuất hiện trong cùng một bản phối mà không nhất thiết tạo cảm giác quá rực rỡ.

Điểm khác nằm ở cách lựa chọn phom dáng và phụ kiện. Những màu nổi được đưa vào áo sơ mi hoặc áo khoác thay vì tập trung vào các thiết kế bó sát, sau đó kết hợp cùng túi xách, giày hoặc phụ kiện có màu cơ bản như đen, trắng, nâu.

Nhờ vậy, bảng màu vẫn gây chú ý nhưng tổng thể giữ được sự gọn gàng.

Một trong những cách dễ áp dụng nhất từ street style New York là dùng màu đỏ như một chi tiết nhỏ thay vì biến nó thành màu chủ đạo.

Khăn tam giác đỏ có thể được buộc ở cổ, quấn quanh đầu, cột ở eo hoặc tạo điểm nhấn ở cổ tay. Với những bộ trang phục vốn đã có màu trung tính, một món phụ kiện đỏ đủ để tạo sự khác biệt mà không cần thay đổi toàn bộ outfit.

Đây cũng là lựa chọn phù hợp với những người muốn thử xu hướng nhưng chưa sẵn sàng mặc trang phục có màu sắc quá mạnh.

Một chiếc mũ nhỏ đôi khi có thể thay đổi cảm giác của cả bộ trang phục.

Pillbox, kiểu mũ hộp có thiết kế gọn và ôm sát phần đầu, được nhiều tín đồ thời trang tại New York lựa chọn. Ưu điểm của món phụ kiện này là không đòi hỏi kiểu tóc quá cầu kỳ nhưng vẫn tạo được vẻ chỉn chu.

Pillbox đặc biệt phù hợp với những bộ trang phục có đường nét đơn giản, bởi chiếc mũ tự đảm nhận vai trò tạo điểm nhấn.

Một bài học khác từ street style mùa này là không cần đưa tất cả xu hướng vào cùng một bộ đồ.

Nếu đã chọn áo khoác họa tiết động vật, những món còn lại có thể giữ ở bảng màu trung tính. Nếu trang phục đã có màu sắc nổi bật, phụ kiện nên được tiết chế. Ngược lại, với một bộ đồ đơn giản, khăn đỏ hoặc pillbox có thể trở thành chi tiết chính.

Áo khoác họa tiết động vật, những món còn lại có thể giữ ở bảng màu trung tính. Ảnh: Francesca Babbi

Cách phối này khiến xu hướng thời trang dễ đi vào đời sống hơn: thay vì sao chép nguyên một diện mạo trên đường phố New York, người mặc có thể chọn một chi tiết phù hợp với tủ đồ và phong cách cá nhân.

Điểm đáng chú ý nhất từ những bộ trang phục xuất hiện bên ngoài các show diễn không nằm ở việc phải mua đúng một món đồ đang được nhắc đến nhiều nhất. Cùng một chiếc sơ mi, quần jeans hay áo khoác, người mặc vẫn có thể tạo ra diện mạo hoàn toàn khác nhờ màu sắc, tỷ lệ, chất liệu hoặc một món phụ kiện nhỏ.

Cách phối này khiến xu hướng thời trang dễ đi vào đời sống hơn. Ảnh: Vincenzo Grillo

Vì thế, thay vì chờ đến khi tủ đồ được thay mới hoàn toàn, mùa thu này có thể bắt đầu bằng việc nhìn lại những món đã có sẵn và thử đặt chúng vào một cách phối khác. Những hình ảnh từ New York cho thấy xu hướng đôi khi không bắt đầu từ một món đồ mới, mà từ cách người mặc nhìn lại món đồ cũ.