Bơi Việt Nam làm nên lịch sử ở ASIAD

Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Viết Tường, Nguyễn Huy Hoàng và Trần Văn Nguyễn Quốc từng cùng nhau giành huy chương vàng SEA Games 33. Ảnh: Bùi Lượng.

Đội bơi Việt Nam gồm Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Viết Tường, Nguyễn Huy Hoàng và Trần Văn Nguyễn Quốc về hạng 4 với thành tích 7 phút 18 giây 09 ở lượt bơi chung kết tại Trung tâm Thể thao dưới nước Tokyo, Nhật Bản.

Thành tích này kém gần 12 giây so với đội bơi giành huy chương đồng (Hàn Quốc, 7 phút 6 giây 76). Tuy nhiên, đây vẫn là thành tích tốt nhất lịch sử bơi Việt Nam tại ASIAD ở nội dung này.

Bảng điểm chung kết bơi tiếp sức tự do 4 x 200 m nam. Đồ họa: ASIAD 20.

Trước năm nay, đội bơi tiếp sức 4 x 200 m tự do nam chỉ có hai lần vào chung kết ASIAD ở các năm 2018, với thời gian 7 phút 32 giây 02 và năm 2023 với con số 7 phút 24 giây 92. Cả hai lần, bơi Việt Nam đều về hạng 6.

Tại vòng loại ASIAD 2026 vào sáng 21/9, Hưng Nguyên, Viết Tường, Huy Hoàng và Nguyễn Quốc cũng thiết lập thành tích ấn tượng là 7 phút 21 giây 62. Như vậy, chỉ trong một ngày thi đấu, đội bơi Việt Nam hai lần phá kỷ lục của chính mình tại ASIAD.

Dù không có huy chương, nhưng đây vẫn là thành tích đáng khích lệ của 4 vận động viên trên, cho thấy sự tiến bộ của bơi Việt Nam ở nội dung này. Trong 4 kình ngư, Nguyễn Quốc là người hoàn thành 200 m nhanh nhất với thành tích 1 phút 47 giây 87.

Tiếp sức 4 x 200 m tự do nam là nội dung Việt Nam đã thống trị ở cả 3 kỳ SEA Games gần nhất. Thành tích này được lặp lại tại ASIAD khi đội bơi Việt Nam chỉ xếp sau 3 cường quốc Đông Á là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong 4 thành viên đội bơi Việt Nam hôm nay, cũng có sự hiện diện của Nguyễn Huy Hoàng, người từng giành huy chương bạc ASIAD 2018 tại Indonesia, cũng là thành tích tốt nhất trong lịch sử bơi Việt Nam ở sân chơi châu lục.

Tính tới chiều 21/9, Việt Nam có ba huy chương ở ASIAD 20. Cả ba đều là huy chương đồng của các nội dung teqball đôi nam nữ của Nguyễn Hoàng Minh Tân cũng như Trịnh Gia Nghi, karate biểu diễn đơn nữ của Bùi Ngọc Nhi và kumite hạng cân 68 kg của Nguyễn Thị Diệu Ly.