Buộc 'con nghiện' đi cai

Công an xã Tuyên Hóa tổ chức đưa C. đi cai nghiện ma túy bắt buộc.

Ngày 13-11, Công an xã Tuyên Hóa cho biết, đã đưa C.V.C vào cơ sở cai nghiện ma tuý bắt buộc với thời hạn 24 tháng theo quyết định của TAND Khu vực 2- Quảng Trị. Quá trình tổ chức đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, bảo đảm đúng quyết định của Tòa án, trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật. Đây là một trong những biện pháp nhằm quản lý, hỗ trợ người nghiện ma túy điều trị, cai nghiện, hạn chế nguy cơ tái sử dụng và phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật.