Buộc 'con nghiện' đi cai
C.V.C (1999, trú xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị) là đối tượng thuộc diện quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy tại địa phương. Trong quá trình quản lý, Công an xã Tuyên Hóa phát hiện C. vẫn lén sử dụng chất ma túy nên tiến hành kiểm tra, xác định đối tượng dương tính với ma túy Methamphetamine.
Ngày 13-11, Công an xã Tuyên Hóa cho biết, đã đưa C.V.C vào cơ sở cai nghiện ma tuý bắt buộc với thời hạn 24 tháng theo quyết định của TAND Khu vực 2- Quảng Trị. Quá trình tổ chức đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, bảo đảm đúng quyết định của Tòa án, trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật. Đây là một trong những biện pháp nhằm quản lý, hỗ trợ người nghiện ma túy điều trị, cai nghiện, hạn chế nguy cơ tái sử dụng và phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/buoc-con-nghien-di-cai-post361000.html