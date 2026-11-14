Cái kết khi tiếp tay đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Theo tài liệu điều tra, tháng 11/2025, mặc dù biết rõ nhóm người Trung Quốc đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng đường biển, Dương Trung Kiên (sinh năm 1994, trú tại phường Việt Hưng, Quảng Ninh) vẫn nhận vận chuyển bằng ô tô từ khu vực cảng Ao Tiên, thành phố Quảng Ninh về Hải Phòng với tiền công được hứa hẹn 4 triệu đồng.

Tuy nhiên, khi bị lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện, yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra, đối tượng không chấp hành mà liều lĩnh đâm gãy barie trạm thu phí cao tốc để bỏ chạy. Quá trình truy đuổi, lực lượng chức năng đã khống chế Kiên cùng 07 người quốc tịch Trung Quốc.

Kết quả điều tra xác định, nhóm người quốc tịch Trung Quốc được các đối tượng không rõ lai lịch tổ chức vượt biên bằng đường biển vào Việt Nam, sau đó thuê Kiên vận chuyển sâu vào nội địa. Kiên thừa nhận biết rõ hành vi nhập cảnh trái phép của nhóm người này nhưng vẫn thực hiện vì mục đích vụ lợi.

Ngoài vụ việc trên, đối tượng còn khai nhận đã thực hiện 02 chuyến vận chuyển người quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép trước đó.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hải Phòng xác định hành vi của Dương Trung Kiên phạm tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”, quy định tại khoản 2 Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Với hành vi tiếp tay đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép, đối tượng bị tuyên phạt 05 năm 06 tháng tù giam về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.

Đối với 07 người quốc tịch Trung Quốc, cơ quan chức năng đã xử lý vi phạm và trục xuất theo quy định.

Với hành vi phạm tội nêu trên, mới đây, Dương Trung Kiên đã bị TAND TP. Hải Phòng tuyên phạt 05 năm 06 tháng tù giam về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.