Bắt người đàn ông đấm liên tiếp vào mặt tài xế taxi ở Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trịnh Trọng Long (49 tuổi, trú tại phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng, quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Long là người hành hung tài xế taxi tại khu vực cầu Kim Ngưu, gây bức xúc dư luận những ngày gần đây.

Theo cơ quan công an, khoảng 12h45 ngày 6/11, anh N.T.V. (39 tuổi, trú tại phường Cửa Nam, Hà Nội) lái taxi theo hướng từ Kim Ngưu đi cầu Lạc Trung. Khi đến khu vực cầu Kim Ngưu S4, phường Vĩnh Tuy, xe va chạm với người đi đường.

Trịnh Trọng Long chỉ trỏ, chửi bới, đấm liên tiếp vào mặt tài xế taxi.

Thời điểm này, Trịnh Trọng Long lái xe máy đi ngược chiều. Thấy anh V. không dừng lại để giải quyết vụ va chạm, Long lái xe máy đến chặn trước đầu taxi. Khi anh V. hạ kính cửa lái, Long dựng xe máy, tiến đến chỉ trỏ, chửi bới và thách thức.

Anh V. vẫn ngồi trên ghế lái, lấy điện thoại ghi lại sự việc. Phát hiện bị quay video, Long tiến sát cửa ô tô, dùng tay phải đấm liên tiếp 2 phát vào mặt tài xế taxi. Sau khi hành hung anh V., người đàn ông này lên xe máy rời khỏi hiện trường.

Trịnh Trọng Long tại cơ quan công an.

Nhiều đoạn video ghi lại vụ việc sau đó xuất hiện trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận. Tiếp nhận thông tin, Công an phường Vĩnh Tuy vào cuộc xác minh. Đến ngày 13/11, lực lượng chức năng mời tài xế ô tô và Trịnh Trọng Long đến trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Long thừa nhận mình hành hung tài xế taxi, lời khai này phù hợp với các tài liệu được thu thập.

Công an phường Vĩnh Tuy khuyến cáo người dân giữ bình tĩnh khi xảy ra mâu thuẫn, giải quyết tranh chấp trên tinh thần tôn trọng, hợp tác, tuyệt đối không sử dụng bạo lực. Các hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.