Khởi tố chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Trong quá trình điều tra xác định, từ năm 2020 đến tháng 11/2022, Hạnh bắt đầu làm chủ nhiều dây hụi. Quá trình làm chủ hụi, do bị một số hụi viên không trả tiền các dây hụi đã hốt.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Dương Thị Bích Hạnh.

Để có tiền bù vào các phần hụi chết và trả nợ cá nhân, lợi dụng việc những hụi viên không đến xổ hụi, Hạnh đã tự ý lấy hốt các phần hụi trong 2 dây hụi tuần và hụi 10 ngày, để chiếm đoạt số tiền trên 282 triệu đồng của 24 hụi viên.

Quá trình điều tra, Hạnh đã tự thỏa thuận bồi thường cho những người liên quan số tiền chiếm đoạt.