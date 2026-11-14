Khởi tố chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Ngày 14/11, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) Công an tỉnh An Giang cho viết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Thị Bích Hạnh (SN 1973, cư trú xã Tân Hội, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trong quá trình điều tra xác định, từ năm 2020 đến tháng 11/2022, Hạnh bắt đầu làm chủ nhiều dây hụi. Quá trình làm chủ hụi, do bị một số hụi viên không trả tiền các dây hụi đã hốt.
Để có tiền bù vào các phần hụi chết và trả nợ cá nhân, lợi dụng việc những hụi viên không đến xổ hụi, Hạnh đã tự ý lấy hốt các phần hụi trong 2 dây hụi tuần và hụi 10 ngày, để chiếm đoạt số tiền trên 282 triệu đồng của 24 hụi viên.
Quá trình điều tra, Hạnh đã tự thỏa thuận bồi thường cho những người liên quan số tiền chiếm đoạt.
Nguồn CAND: https://cand.vn/khoi-to-chu-hui-lua-dao-chiem-doat-tai-san-post827655.html