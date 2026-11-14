An Giang khởi tố chủ hụi chiếm đoạt hơn 282 triệu đồng của 24 hụi viên

Cơ quan Công an tống đạt các Quyết định và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Dương Thị Bích Hạnh.

Ngày 14/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Thị Bích Hạnh để phục vụ công tác điều tra.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2020 đến tháng 11/2022, Hạnh làm chủ nhiều dây hụi. Do một số hụi viên giật hụi, không đóng tiền hụi chết, Hạnh cần tiền bù vào các phần hụi thiếu và trả nợ cá nhân.

Lợi dụng việc một số hụi viên không đến xổ hụi, Hạnh tự ý lấy hốt các phần hụi trong 2 dây hụi tuần và hụi 10 ngày, qua đó chiếm đoạt tổng số tiền 282,11 triệu đồng của 24 hụi viên.

Quá trình điều tra, Hạnh đã tự thỏa thuận bồi thường cho những người liên quan số tiền chiếm đoạt.

Vụ việc đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.