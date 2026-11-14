Cà Mau chấm dứt hợp tác với doanh nghiệp nợ tiền mua lúa của dân

Ngày 14/11, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Lê Văn Sử vừa ký thông báo chấm dứt hiệu lực biên bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND tỉnh Cà Mau và Công ty TNHH Tập đoàn Nông nghiệp Sạch Hữu cơ Toàn Cầu (Công ty Toàn Cầu).

UBND tỉnh Cà Mau đơn phương chấm dứt biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty Toàn Cầu.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, quá trình triển khai các nội dung hợp tác giữa hai bên còn nhiều hạn chế. Đến nay, doanh nghiệp mới thực hiện 1/4 nội dung cam kết, trong khi 3 nội dung còn lại chưa được triển khai. Đáng chú ý, ngay cả nội dung đã triển khai là ký kết hợp đồng thu mua, bao tiêu sản phẩm lúa, gạo cũng phát sinh nhiều vấn đề, ảnh hưởng đến quyền lợi của các hợp tác xã và người dân tham gia liên kết.

UBND tỉnh Cà Mau cho rằng, hợp đồng có một số điều khoản chưa phù hợp. Trong đó, nội dung mua bán tín chỉ carbon chưa được trao đổi, giải thích đầy đủ, cụ thể với các hợp tác xã và hộ dân tham gia liên kết về quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm cũng như phương thức tổ chức thực hiện. Điều này khiến các bên chưa thống nhất đầy đủ về nội dung và cách thức triển khai.

Ông Nguyễn Văn Giới (ngụ xã Vĩnh Phước, tỉnh Cà Mau) là 1 trong nhiều nông dân bị Công ty Toàn Cầu nợ tiền mua lúa.

Bên cạnh đó, một số trường hợp doanh nghiệp chưa ký hợp đồng liên kết chính thức với hợp tác xã nhưng đã trực tiếp làm việc, thỏa thuận với các hộ dân về đăng ký diện tích, sản lượng, điều kiện thu mua và tiêu thụ lúa, gạo. Việc trao đổi, thỏa thuận này chưa được thực hiện trên cơ sở hợp đồng liên kết có sự tham gia, thống nhất của các bên liên quan, dẫn đến thiếu cơ sở ràng buộc trách nhiệm, quyền và lợi ích của từng bên trong quá trình thực hiện. Đặc biệt, sau khi thu mua lúa, gạo, Công ty Toàn Cầu chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho các hợp tác xã và hộ dân.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Cà Mau, những hạn chế, bất cập trên đã gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, hoạt động sản xuất của người dân; đồng thời làm suy giảm nghiêm trọng niềm tin đối với chương trình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chủ trương của tỉnh. Vụ việc cũng tiềm ẩn nguy cơ phát sinh những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự tại địa phương.

Trước tình trạng này, UBND tỉnh Cà Mau chủ động đề nghị doanh nghiệp phối hợp ký kết thỏa thuận hủy bỏ biên bản ghi nhớ theo quy định tại biên bản hợp tác. Tuy nhiên, Công ty Toàn Cầu tiếp tục không phối hợp thực hiện.

Do đó, ngày 12/11, UBND tỉnh Cà Mau ban hành thông báo đơn phương chấm dứt hiệu lực Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND tỉnh và Công ty Toàn Cầu. UBND tỉnh yêu cầu Công ty Toàn Cầu không sử dụng danh nghĩa biên bản ghi nhớ hợp tác nói trên để thực hiện bất kỳ hoạt động, giao dịch nào trên địa bàn tỉnh kể từ thời điểm thông báo có hiệu lực.

UBND tỉnh Cà Mau nhấn mạnh: “Việc chấm dứt biên bản ghi nhớ không làm ảnh hưởng đến hiệu lực và nghĩa vụ thực hiện các hợp đồng kinh tế, hợp đồng dân sự mà Công ty Toàn Cầu đã ký trực tiếp với các hợp tác xã, hộ dân, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh”.

UBND tỉnh Cà Mau giao Công an tỉnh, UBND các xã, phường có liên quan tăng cường nắm tình hình địa bàn, bảo đảm ANTT; hỗ trợ người dân, hợp tác xã bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định pháp luật. Sở NN&MT được giao chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi, đôn đốc doanh nghiệp thực hiện các nghĩa vụ còn tồn đọng; tiếp tục theo dõi, báo cáo tiến độ thanh toán của Công ty Toàn Cầu, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các hợp tác xã, hộ dân tham gia liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa gạo.

Trước đó, Công ty Toàn Cầu chậm trả tiền mua lúa của hợp tác xã (HTX), nông dân ở Cà Mau. Tại cuộc tiếp xúc với sở ngành tỉnh Cà Mau cùng HTX và nông dân ngày 23/7, Công ty Toàn Cầu cam kết, nếu được tính lại giá thu mua, đến ngày 5/8 sẽ thanh toán toàn bộ số tiền còn nợ mua lúa của nông dân, HTX tại Cà Mau. Tuy nhiên, theo nhiều HTX phản ánh, việc trả nợ vẫn chưa được thực hiện đầy đủ.

Báo cáo ngày 10/8/2026 của Sở NN&MT Cà Mau dẫn lại rà soát của Liên minh HTX tỉnh Cà Mau cho thấy, có 10 HTX và một hộ dân tham gia liên kết với Công ty Toàn Cầu. Trong số này, tại thời điểm thu hoạch và giao lúa cho doanh nghiệp - cuối năm 2025, Công ty Toàn Cầu chậm thanh toán cho 7 HTX và 1 hộ dân, với tổng số tiền gần 14 tỷ đồng. Các khoản nợ đã kéo dài hơn 7 tháng, tới nay chưa được thanh toán dứt điểm.

Để xử lý dứt điểm các vấn đề phát sinh, hạn chế phát sinh thêm nghĩa vụ và rủi ro đối với các HTX, hộ dân tham gia liên kết với Công ty Toàn Cầu, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giao Công an tỉnh chỉ đạo cơ quan CSĐT tiếp nhận hồ sơ, tài liệu vụ việc trên; khẩn trương kiểm tra, phân loại, xác minh và xử lý theo thẩm quyền.