Tô Châu xử phạt 160 triệu đồng 2 trường hợp vận chuyển thuốc lá nhập lậu

Công an phường Tô Châu thu giữ 2.550 bao thuốc lá điếu nhập lậu cùng 2 xe mô tô có liên quan.

Ngày 14/11, Công an phường Tô Châu cho biết, trước đó, trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, lực lượng Công an phát hiện H.M.P. (sinh năm 2002, trú khu phố Dương Hòa, phường Tô Châu) và D.L. (sinh năm 1992, trú khu phố Thạch Động, phường Hà Tiên) có hành vi vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu đi tiêu thụ.

Tại hiện trường, Công an thu giữ 2.550 bao thuốc lá điếu nhập lậu và tạm giữ 2 xe mô tô có liên quan. Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, Công an phường Tô Châu ra quyết định xử phạt hành chính mỗi trường hợp 80 triệu đồng, tổng số tiền phạt 160 triệu đồng.

Qua vụ việc, Công an phường Tô Châu khuyến cáo người dân không tham gia mua bán, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm, hàng nhập lậu; đồng thời tích cực cung cấp thông tin, phối hợp lực lượng Công an phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.