Vợ đưa con đến khách sạn bắt quả tang chồng và nhân tình, chồng tuyên bố một câu gây choáng

Theo The Times of India ngày 10/9/2026, người phụ nữ 40 tuổi sống tại khu vực Shahpur, thành phố Ahmedabad, bắt đầu nghi ngờ chồng có mối quan hệ ngoài hôn nhân sau khi nhận thấy hành vi của anh có nhiều điểm bất thường.

Để tìm hiểu sự thật, cô bí mật gắn thiết bị GPS lên xe máy của chồng. Không lâu sau, dữ liệu định vị cho thấy chiếc xe từng đỗ hàng giờ tại một khách sạn ở khu vực Gandhigram vào ngày 1/3/2025.

Khi bị vợ chất vấn, người chồng được cho là giải thích rằng mình chỉ đến đó để cầu nguyện và mua sắm. Tuy nhiên, đến ngày 4/4/2025, thiết bị tiếp tục ghi nhận chiếc xe xuất hiện tại chính khách sạn này.

Đến ngày 9/5/2025, người vợ không thể tiếp tục im lặng. Sau khi xác định vị trí chiếc xe, cô cùng một người thân tìm đến khách sạn. Camera an ninh được cho là ghi lại cảnh người chồng vội vã bỏ chạy khỏi hiện trường. Tuy nhiên, phía khách sạn từ chối cung cấp đoạn video.

Ảnh minh họa

Đỉnh điểm xảy ra vào ngày 31/5/2025. Người chồng tắt điện thoại, đồng thời tắt hệ thống camera giám sát tại cửa hàng với ý định tránh bị theo dõi. Tuy nhiên, anh không biết thiết bị định vị GPS trên xe máy vẫn đang hoạt động.

Lần này, người vợ phát hiện chiếc xe xuất hiện tại một khách sạn trên đường Airport Road. Cô đưa cả 3 người con đến đó và được cho là đã bắt gặp chồng đang ở cùng một phụ nữ khác.

Khi bị đối chất, người đàn ông được cho là giới thiệu người phụ nữ kia là "người vợ thứ hai" của mình, đồng thời tiết lộ dự định kết hôn với cô này. Khi người vợ tìm cách ngăn cản, anh bị cáo buộc đã đẩy cô sang một bên rồi bỏ đi.

Sau sự việc, người phụ nữ gọi đường dây nóng khẩn cấp và gửi đơn khiếu nại đến Đồn cảnh sát phụ nữ khu vực Tây. Trong đơn, cô cáo buộc chồng bạo hành thể chất, gây tổn thương tinh thần, liên tục đe dọa ly hôn và hành hạ vì vấn đề của hồi môn. Trước đó, hai người đã cố gắng giải quyết mâu thuẫn thông qua tư vấn hôn nhân nhưng không thành công.