Thêm 4 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật

Lực lượng chức năng làm việc với các trường hợp đăng tin sai sự thật. Ảnh: Công an TP. Huế

Các trường hợp gồm: H.T.N.H (sinh năm 1992, trú tại phường Thủy Xuân); H.T.N (sinh năm 1993, trú tại phường Thuận Hóa); B.M.Q (sinh năm 2005, trú tại phường Mỹ Thượng) và T.T.D.Q (sinh năm 1990, trú tại phường An Cựu).

Trước đó, chiều 13/11, Phòng An ninh mạng đã làm việc với 5 trường hợp lợi dụng việc một số hiệu trưởng trường tiểu học trên địa bàn thành phố xin từ chức để đăng tải, chia sẻ nhiều thông tin chưa được kiểm chứng. Những nội dung này gây nhiễu loạn thông tin, ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm, uy tín và quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.

Tại cơ quan Công an, 4 trường hợp trên thừa nhận hành vi vi phạm. Phòng An ninh mạng lập biên bản vi phạm hành chính, ban hành quyết định xử phạt với tổng số tiền 50 triệu đồng.

Công an thành phố Huế đang tiếp tục rà soát, xác minh các tài khoản đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc để xử lý theo quy định của pháp luật.